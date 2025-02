Quando la stagione UFL 2025 è dietro l’angolo, abbiamo arrotondato tutto ciò che devi sapere sulla Spring Football League.

Cosa significa UFL?

United Football League (UFL) è una lega di calcio americana professionista creata combinando una League USFL (USFL) e XTREME SCEATTURA (XFL) obsoleta. La stagione 2024 è stata una campagna di apertura della lega ri-poste che è diventata un successo immediato e gli appassionati di calcio e sport.

Quante squadre ci sono?

L’UFL ha otto squadre complessive: quattro ex USFL e quattro ex team XFL. (Nel 2024 c’era un mercato sovrapposto e UFL decise di contrassegnare il servizio di franchising USFL di Houston con il nome del team XFL Houston.)

La conferenza USFL è composta dal campione difensivo Birmingham, dal Rough Neck di Houston, dalle barche espositive di Memphis e dalle Pantere del Michigan. La conferenza XFL comprende Arlington Renegades, DC Defenders, San Antonio Brahmas e St. Louis Battlehawks.

(Per saperne di più: UFL annuncia le partite di squadra per la stagione 2025 In

Quando inizia la stagione?

L’operazione inizierà nel weekend del calcio d’inizio UFL venerdì 28 marzo, quando Battlehawks visita il collo grezzo. La partita di kickoff è la prima di molte partite tenute venerdì di quest’anno, poiché la lega aggiungerà venerdì sera alla campagna del 2025. Tutti i nuovi giochi -term verranno inviati con Fox.

Nel weekend di apertura, Brahmas continuerà verso Renegads sabato 29 marzo. Poi, domenica, gli spettacoli sono stati ospitati dalle Pantere, seguite dagli stalloni che hanno colpito la strada per la battaglia dei difensori.

(Per saperne di più: 2025 Programma UFL: date, orari, quando inizierà la stagione regolare?In

Chi possiede UFL?

UFL è di proprietà di Fox Sports, Redbird Capital Partners, Dany Garcia e Dwayne “The Rock” Johnson. Fox Sports possiede metà del campionato, mentre l’altra metà ne condivide altri tre. Garcia era precedentemente proprietario e presidente dell’XFL.

Quante settimane ci sono durante la stagione?

La stagione 2025 consiste in un programma di stagione regolare di 10 settimane, che non ha settimane, seguito da una stagione di due settimane post-stagione composta dalle partite del titolo di XFL e USFL Conference e del campionato UFL 2025 il 14 giugno.

Tutti i giochi sono presenti in Fox, ABC ed ESPN.

Come posso andare a UFL in questa stagione?

I biglietti per la stagione per la stagione 2025 sono disponibili ad Arlington, Birmingham, DC, Houston, Memphis, San Antonio e St. Louis e sono ora in vendita. I fan possono assicurarsi luoghi visitando Theuufl.com/tickets .

I biglietti per un gioco per tutte e otto le squadre saranno in vendita giovedì 27 febbraio.

Chi ha vinto l’anno scorso?

Le orge hanno chiuso Brahmas nel campionato UFL l’anno scorso, 25-0. La vittoria ha significato il terzo titolo di calcio primaverile di Birmingham dopo i campionati reciproci di USFL nel 2022 e nel 2023.

Chi è uno dei preferiti da vincere in questa stagione?

Orit sono i primi preferiti per vincere tutto, secondo BetMGM, dal 20 febbraio.

Cosa possono aspettarsi i fan in questa stagione?

L’innovazione e lo sviluppo dei giocatori sono ancora specifici poiché la lega si sforza di migliorare sia il prodotto sul campo che crescere nel mercato interno.

UFL si concentra sulla costruzione di innovazioni che hanno già influenzato la NFL, tra cui una lega che adotta l’ex Kick -off XFL, nonché sulla tecnologia di spoting della palla di linea TRU di UFL, in espansione delle comunicazioni dei giocatori di coach, disponibile in trasparenza di ABO.

I giocatori UFL hanno raggiunto la NFL?

SÌ! In effetti, dei 400 giocatori UFL (60%) delle ultime 250 stagioni (60%) sono stati invitati alla NFL per l’allenamento dopo 1 anno quando 78 persone hanno firmato contratti per partecipare a un campo di addestramento di 30 NFL e 21 stelle che scendevano al Elenchi NFL.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox United Football League