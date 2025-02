Country City vs Leeds United Prediction, Alinhamentos, Conselhos de apostas e probabilidades

O Sky Blues está pronto para abrigar os reais perus em seu próximo jogo

Coventry City está pronto para combater o Leeds United no dia 31 da temporada 2024-25 da Liga Inglesa em casa. O Sky Blues está em 11º lugar e está em uma sequência de quatro jogos na liga. Os perus reais estão no topo da classificação do Campeonato da EFL, pois foram vitoriosos em 18 jogos de 30.

O Country City vem com uma vitória sobre o Swansea em seu último jogo da liga. Foi um jogo fácil para o Sky Blues, pois eles marcaram alguns gols no primeiro tempo e se defenderam. Coventry City não deixou Swansea conseguir uma meta e manteve uma lâmina limpa perfeita. Isso os manterá seguro na próxima partida da liga contra os toppers da mesa.

Precisamos desse apoio novamente na quarta -feira à noite. 😤leeds (h), próximo. – Coventry City (@coventry_city) 1 de fevereiro de 2025

O Leeds United também terá uma vitória em sua última partida da liga. Os perus reais garantiram uma vitória dominante contra o Cardiff City. Eles criaram uma exposição perfeita em equipe e até mantiveram uma boa quantidade de posse também. Sua taxa de ataque foi agressiva demais quando alcançou 29 chutes, mas apenas 12 estavam no gol.

Começo:

Quarta -feira, 5 de fevereiro, 19:45 GMT

Quinta -feira, 6 de fevereiro, 01:15 ISTH

Localização: The Coventry Building Society Arena, Coventry, Inglaterra

Forma:

Coventry City: wwwww

Leeds United: wwwdw

Jogadores para olhar

Jack Rudoni (Coventry City)

O meio -campista inglês tem sido um grande trunfo para Coventry City. Esta será uma partida importante para Jack Rudoni e Coventry City, pois eles procurarão estender sua carreira vencedora para cinco jogos. Jack Rudoni ajudou seus colegas de equipe oito vezes e também marcou gols em 30 jogos na liga.

Joel Piroe (Leeds United)

Tendo marcado um dispositivo ortopédico em seu jogo anterior da liga pelo Leeds United, Joel Piroe mais uma vez desempenhará um papel fundamental no próximo jogo do Campeonato da EFL contra o Coventry City. O atacante holandês pode encontrar espaços na defesa do oponente facilmente. Ele também procurará causar um impacto no próximo jogo do Leeds United para continuar mantendo o primeiro lugar para si.

Coincidência

Coventry City obteve vitórias nos dois últimos jogos da liga local contra o Leeds United.

O Sky Blues permanece invicto em casa no Campeonato da EFL com Frank Lampard em seis jogos.

Os perus reais mantiveram uma folha limpa em três dos últimos quatro jogos na liga.

Coventry City vs Leeds United: Conselhos de apostas e probabilidades

Leeds United para vencer @11/12 VBET

Objetivos maiores que 2,5 @19/20 William Hill

Joel Piroe escreverá @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Coventry City estará sem os serviços de Haji Wright, Ben Wilson e Raphael Borges Rodrigues para o próximo confronto da liga.

O Leeds United estará pronto com todos os seus jogadores para enfrentar o Sky Blues no Campeonato da EFL abaixo.

Cabeçalho

Total de correspondências: 25

Coventry City ganhou: 5

Leeds United venceu: 12

Desenhos: 8

Prever a linha

Coventry City previu o alinhamento (3-5-2)

Dovin (GK); Latinibeadiere, Thomas, Kitching; Van Ewijk, Torp, Allen, Rudoni, Bidwell; Thomas-Asante, Simms

Alinhamento previsto do Leeds United (4-2-3-1)

Meslier (GK); Bogle, Rodon, Ampadu, Byram; Tanaka, Gruev; James, Aaronson, Salomão; Pirroe

Previsão de coincidências

De acordo com sua forma atual, é provável que o Leeds United garante três pontos sobre Coventry City aqui. Este será um concurso igualmente coincidindo com o Leeds United com maior probabilidade de roubar uma vitória.

Previsão: Coventry City 1-2 Leeds United

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA.

Nigéria – sem transmissão

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.