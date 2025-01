Country “Swiftie Specials” prima del Super Bowl Lix

Il Super Bowl Lix si sta avvicinando rapidamente – prenderlo?

Mantienilo o no, la star pop super -art Taylor Swift è uno dei protagonisti che va al campionato NFL tra Chiefs e Eagles, ambientato su Fox il 9 febbraio.

Permette al libro sportivo di Draftkings di immergersi prima in Swiftie Mania, rilasciando più di due dozzine di “offerta speciale Swiftie” meno di due settimane prima del grande gioco.

Naturalmente, ogni specialità è legata a Swift o Album, e molti sono collegati al suo ragazzo, Chiefs Tight End Travis Kelce. Diamo un’occhiata ad alcune probabilità disponibili dal 30 gennaio.

Quindici: Patrick Mahomes Ottieni più di 15 yard di punta e 215+ yard di passaggio

-175 (scommessa $ 10 per vincere $ 15,71)

Velocemente: “Quindici” è una canzone di Swift Impavido album. È anche Patrick Mahomes, difensore della Serie Star di Jersey Chiefs.

È ora finito?: Le teste di KC conducono più di 14 punti

+225 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 32,50)

Velocemente: “Is It Now” è una canzone veloce collegata a lui 1989 album. Gli Eagles potrebbero vincere un deficit di 14 punti nel Super Bowl? Hanno preso solo 14 o più una volta in questa stagione, alla settimana 4 a una perdita di Tampa Bay.

Scuotilo: Phi Eagles Ottieni il primo e KC Masters per vincere

+300 (scommessa $ 10 per vincere $ 40 in totale)

Velocemente: La canzone più popolare di Presumibilmente Swift, da lui 1989 album. Finora, durante queste conseguenze, entrambi i Chiefs Games hanno segnato il primo goal, aumentando per 3-0 su Houston in un round di divisione e 7-0 su Buffalo nella partita del titolo AFC.

Febbre d’oro: Saquo Barkley Ottieni più di 20 Dock Rush in ogni quarto

+350 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 45)

Velocemente: La canzone “Gold Rush” è di Swift Sempre album. Barkley si è precipitato durante le squadre durante questo post, 442 in fretta in tre partite.

La crescita e le caratteristiche straordinarie di Andy Reid Travis Kelce che lo rendono un’élite

22: ogni quarto di un quarto è 22 in più che punti

+400 (scommessa $ 10 per vincere $ 50)

Velocemente: “22” è Rosso album. Eagles e comandanti hanno ricevuto 25 punti nel secondo quarto del campionato NFC e i Chiefs and Bills hanno ricevuto 27 punti nel secondo quarto del campionato AFC.

Il mio: Travis Kelce è più di 87 ricevire Dock e punteggio 1+ TD

+450 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 55)

Velocemente: La canzone “Mine” è di Swift Parla adesso album. Come accennato in precedenza, Kelce è il fidanzato di Swift e ha 87, quindi oltre 87 yard di ricevimento.

Deja Vu: KC’s Heads vince esattamente 3 punti

+750 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Velocemente: La canzone di Olivia Rodrigo che apprezza Swift e include la sua canzone “Cruel Summer” Elements. I Masters hanno vinto Kotkat al Super Bowl LVII, 38-35. La storia si ripete?

Peloton: Patrick Mahomes ha più di 5 Rush Dock in ogni quarto

+800 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 90)

Velocemente: Impavido è il secondo album in studio di Swift e anche il nome della prima canzone dell’album. Mahomes per usare le gambe è interessante per i fan ma potrebbe avere paura

… pronto per questo?

+1100 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Velocemente: “Pronto per questo” è da Swift reputazione album. Uno dei testi della canzone è “Baby, Let the Games Inits”. In altre parole, sei pronto a controllare il suo fidanzato dall’inizio?

Cosa separa i maestri e le aquile dal resto della NFL?

Sapevo che eri nei guai: Saquo Barkley ha oltre 250 cortili di corsa e recerviti

+1200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Velocemente: Swift Rosso album. Barkley era davvero in grado di causare problemi ai suoi padroni. Si è precipitato oltre 100 iarde 14 volte in questa stagione e Kotkat ha perso solo una di queste partite. Ha raccolto più di 250 metri una volta quest’anno, 37-20 in una vittoria su strada in più della settimana 12.

Oggi è stata una fiaba: KC’s Heads per ottenere Vint & Travis Kelce 2+ TDS

+1400 (BET $ 10 vince $ 150)

Velocemente: Colonna sonora del film Song of the 2010 San Valentino. Cosa renderebbe il Super Bowl Lix a Satu Swift? Una giornata eccellente da Kelce e dal terzo campionato consecutivo.

Devi calmarti: Jalen fa male Se hai più di 200 passaporti nel primo tempo

+1400 (BET $ 10 vince $ 150)

Velocemente: “Devi calmarti” è una canzone di Swift Amante album. Hurts non viene regolarmente lanciato nella prima metà di 200 iarde. In effetti, viene lanciato solo 300 metri una volta in questa stagione. Tuttavia, quando lancia 200 o più yard nel gioco, gli Eagles sono 9-0 all’anno.

Wild Dreams: Travis Kelce mette il primo e l’ultimo TD

+9000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 910)

Velocemente: Indigeno 1989 album. Sarebbe sicuramente un sogno se Kelce aprisse il punteggio e lo avesse concluso con un Super Bowl Lix, che presume la vittoria di Kansas City. KC è 4-0 nei playoff quando Kelce ha due o più TD e 9-1 nella stagione regolare quando ne ha due o più.

