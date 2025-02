Cowboy di Dak Prescott Roses rispetto alle aquile

I Philadelphia Eagles hanno sconfitto i capi di Kansas City nel Super Bowl Lix e quindi hanno il diritto di essere chiamati campioni del mondo.

È stato il loro secondo campionato del Super Bowl nelle ultime otto stagioni ed è una testimonianza delle guardie Howie Roseman, il loro direttore generale, che ha svolto un ruolo importante nel loro front office per molti anni.

Nel frattempo, Dallas Cowboys, uno dei rivali NFC East di lunga data di Eagles, lecca le ferite dopo aver camminato per 7-10 in questa stagione e aver cercato di scoprire come tornare alla rispettabilità.

Il quarterback dei Cowboys Dak Prescott ha dato ad Eagles l’onore di vincere tutto, ma ha anche affermato che la sua squadra non è così molto dopo.

“Sento che abbiamo gareggiato con Eagles e picchiandole per la maggior parte quando le abbiamo giocate”, ha detto Prescott tramite Todd Archer di ESPN. “Non voglio dire” Controlla il record “quando l’altro ragazzo tiene bene il trofeo. Quindi credito a loro. “

Quanto sono lontani i cowboy dal fare ciò che gli Eagles hanno fatto per vincere un Super Bowl? Dak Prescott dal messaggio di gala del fondo per il cancro per bambini: pic.twitter.com/dwfix4ybboh – Todd Archer (@Toddarcher) 11 febbraio 2025

Contrariamente a quanto ha detto Prescott, i cowboy non hanno fatto bene contro gli Eagles in questa stagione.

Nella settimana 10, i Cowboys hanno perso 34-6 e nella settimana 17 sono stati sconfitti 41-7. Va notato che Prescott non ha giocato in nessuno dei giochi dopo aver subito un infortunio alla fine.

Con Prescott nella stagione 2023, Dallas Filadelfia ha sconfitto con 20 punti nella settimana 14 dopo averli permessi solo di cinque punti nella settimana 9.

La difesa di Eagles ha combattuto Mighty la scorsa stagione, e non avevano Saquon Barkley, la stella è tornata indietro, che si è rivelata una differenza enorme.

Dallas ha un sacco di lavoro da fare solo per tornare ai playoff, quindi forse Prescott non dovrebbe parlare della sua squadra in competizione con i Maestri del Super Bowl appena incoronato.

