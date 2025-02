Cowboys anuncia a primeira equipe técnica de Brian Schottenheimer

Os Cowboys terminaram o primeiro treinador do técnico Brian Schottenheimer.

Schottenheimer aumentou do coordenador ofensivo para suceder Mike McCarthy no melhor trabalho no mês passado e seu antigo local será ocupado por Klayton Adams. O treinador do receptor de largura júnior Adams, o assistente técnico da linha ofensiva Ramon Chinyoung, especialista em Pasa de Pas Ken Dorsy, coordenadora do gerenciamento de jogos Ryan Feder, treinador de corredores Derrick Foster, o marechal de campo. A linha ofensiva Conor Riley, o técnico do marechal de campo Steve Shimko, os receptores de abertura dos receptores abertos, o treinador Tquan Underwood e o treinador de asa fechada, Lunda Wells, constituem o restante da equipe ofensiva.

Chinyoung, Feder, Shimko e Wells permanecem na equipe do ano passado.

Os Cowboys contrataram o ex -treinador -chefe dos Bears, Matt Eberflus, como seu coordenador defensivo. Ele trabalhará com o técnico assistente de linha defensiva Bryan Bing, o treinador dos apoiadores Dave Borgonzi, o assistente de controle de qualidade defensivo JJ Clark, coordenador do jogo defensivo do jogo/segurança Andre Curtis, o treinador secundário/dos cantos David Overstree, Assistente de Controle de Qualidade Defensiva da Tanzel Smart, Secundário/Nickels/Nickels. O treinador Dary Thompson e o treinador da linha defensiva Aaron Whitecott.

Nick Sorenson é o novo coordenador de equipe especial e será assistido por Carlos Polk. Tyler Boles será o chefe do gabinete de Schottenheimer, enquanto o Harold Nash Force e o Coordenador de Condicionamento e seus treinadores de participação da força retornarão.