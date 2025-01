Cowboys contratam Brian Schottenheimer como treinador principal: o proprietário Jerry Jones continua a abordagem ‘All in’

O Dallas Cowboys de Jerry Jones se move de maneira diferente do resto do time NFL 31 equipes. São “All in” On “Faça com menos.”

Dallas Separou-se do técnico Mike McCarthy Depois de cinco temporadas, Jones decidiu promover o coordenador ofensivo de McCarthy, Brian Schottenheimer Seja o próximo treinador dos Cowboys . Jones fez isso mesmo que Schottenheimer não tenha convocado jogadas em cada uma de suas duas últimas temporadas como CO do time desde que foi uma famosa responsabilidade aposentada de McCarthy Depois que Kellen Moore deixou o cargo de coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers em 2023.

Jones, agora com 82 anos, indicou por meio de suas ações que prefere conforto e margens de lucro a uma verdadeira busca “na moda”. superbowl. Os Cowboys gastaram menos dinheiro com agentes livres, US$ 20,47 milhões por overthecap.com, desde o final da temporada passada. superbowle Dallas assinou com Schottenheimer, pela primeira vez NFL técnico principal, para um contrato de quatro anos que provavelmente será um dos salários mais baixos da liga, dadas as circunstâncias únicas que cercam a promoção de Schottenheimer. Os Cowboys não entrevistaram nenhum dos NFL Os principais candidatos neste ciclo de contratação incluem: Ben Johnson, ex-técnico do OC / Now-Chicago Bears Lions, agora técnico do New England Patriots Mike Vrabel, ex-técnico do England Jets New Lions Jets, Aaron Glenn (ex-corner dos Cowboys), defensivo do Minnesota Vikings coordenador Brian Flores, seis vezes superbowl O técnico Bill Belichick ou o coordenador ofensivo do Washington Commanders, Kliff Kingsbury. Dallas entrevistou quatro candidatos antes de escolher seu atual coordenador ofensivo do outro lado do corredor. Nenhuma outra equipa tentou entrevistar Schottenheimer neste ciclo de recrutamento, pelo que o jogador de 51 anos não teve influência real na definição dos detalhes do seu novo contrato.

No entanto, Jones diz que priorizou a continuidade do quarterback Dak Prescott de 2023 NFL O vice-campeão do MVP, Jones, tornou-se o jogador mais bem pago da liga ao esperar até horas antes da semana 1 contra o Cleveland Browns para assinar novamente com uma extensão de quatro anos no valor de US$ 240 milhões. Na realidade, Jones valorizava dar continuidade a si mesmo contratando alguém que já trabalhava em seu prédio. Schottenheimer tem 12 anos de experiência em jogos ofensivos como coordenador ofensivo do New York Jets (2006-2011), Rams (2012-2014) e Seattle Seahawks (2018-2020). Ele passou a temporada de 2021 como treinador de zagueiros e coordenador de jogos de passes do quarterback da primeira rodada Trevor Lawrence na equipe do Jacksonville Jaguars de Urban Meyer antes de chegar a Dallas como consultor em 2022.

Brian Schottenheimer como OC e ofensiva jogada a jogada

2020 MAR 28,7 Oitavo 2019 MAR 25.3 Nono 2018 MAR 26,8 Sexto 2014 stl 20.3 21 2013 stl 21.8 21 2012 stl 18,7 25 2011 NYJ 23,6 13 2010 NYJ 22,9 13 2009 NYJ 21.8 17 2008 NYJ 25.3 Nono 2007 NYJ 22.2 25 2006 NYJ 19,8 18

É justo imaginar se a falta de investimento de Jones em agência livre na última offseason teve a ver com ele não querer se comprometer totalmente com McCarthy como um pato manco enquanto trabalhava em extensões para Prescott e o receptor All-Pro Ceedee Lamb. Agora, está claro que seguir o caminho confortável, em vez daquele que envolve o esforço de trazer ajuda externa mais cara, é a forma como os Cowboys operam agora. O três vezes All-Pro running back Edge Micah Parsons tentou evitar este procedimento operacional em 2025 iniciando suas negociações de extensão com Jones em 10 de janeiro na suíte do proprietário no Cotton Bowl futebol universitário Semifinal dos playoffs. Parsons está pressionando para fechar seu acordo o mais rápido possível para que Jones possa contornar o teto salarial para adicionar mais peças e profundidade ao seu redor, Prescott e Lamb, em um esforço para evitar outra temporada devastada por lesões em 2025.

O que Jones mostrou ao contratar Schottenheimer é que seus Cowboys continuarão no caminho que mais percorreram desde a saída do técnico do Hall da Fama do Futebol Profissional, Jimmy Johnson, em 1994: o caminho dele ou a estrada. Ele disse a mesma coisa após a derrota do time na semana 18 contra o Washington Commanders, que aumentou seu recorde para 7-10. Jones afirmou que comprou os Cowboys para correr pelo resto da vida. A contratação de Schottenheimer é ainda mais uma prova desta realidade: Jones, o proprietário, está “all in” em Jones, o gerente geral.

“Não, não”, disse Jones após o jogo da semana 18, quando questionado se consideraria dar a alguém o título de gerente geral dos Cowboys. “Comprei o equipamento. Acho que a primeira coisa que saiu da minha boca, alguém aqui que estava naquela coletiva de imprensa? Ok, alguém perguntou ‘Você comprou isso para seus filhos?’ Eu disse: ‘Claro que não. Pelo resto da minha vida, e é isso que estou fazendo. Então, os fatos são: já que tenho que decidir onde o dinheiro será gasto, então é melhor parar com toda essa besteira.’