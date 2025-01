Cowboys contratou Brian Schottenheimer: Como a busca pelo treinador de Jerry Jones terminou com “um risco tão bom quanto poderia correr”

FRISCO, Texas – O proprietário e gerente geral do Dallas Cowboys, Jerry Jones, rejeitou a ideia de que sua decisão de promover o coordenador ofensivo Brian Schottenheimer Seja seu próximo treinador -chefe Um foi feito por conforto.

“Eu sei que meu proverbial traseiro que as pessoas precisam na minha zona de conforto estão chutando. Sem isso sobre mim de alguma forma, se você não acha que eu possa operar fora da minha zona de conforto, você está tão errado”, disse eles. “É incrível. Isso é um risco tão bom quanto pode ser levado: não há experiência na cabeça. Fargo depois que a árvore foi perdida em algum lugar.

No entanto, quanto mais tempo ele falou na conferência de imprensa introdutória do Schottenheimer na segunda -feira, mais fazia isso parecer assim. Jones conhece há muito tempo os dois pais de Schottenheimer: o falecido Marty Schottenheimer e sua esposa, Pat, que compareceram na segunda -feira junto com a esposa de Schottenheimer, dois filhos e a família extensa.

Marty era um NFL Treinador-chefe de 21 temporadas com o Cleveland Browns (1984-1988), Kansas City Chiefs (1990-1998), Washington (2001) e San Diego Chargers (2002-2006). Jones conheceu Marty e Pat enquanto servia juntos no comitê de competição da liga. Ver que Schottenheimer aprendeu com seu pai foi um fator importante na decisão de Jones de contratar seu filho.

Schottenheimer está no edifício Cowboys como consultor de 2022 na equipe de Mike McCarthy e, como coordenador ofensivo, as duas últimas temporadas também lhe deram uma vantagem sobre outras contratação possível.

Os relacionamentos com a família Jones e com os jogadores atuais também foram altamente valorizados nesta decisão. Campo Dak Prescott Marshal, o receptor aberto Jalen Tolbert, o receptor aberto Jalen Brooks, o apoiador da DeMarvion superou o forro ofensivo, Brock Hoffman, o guarda esquerdo Tyler Smith, o ala fechado Luke Schoonmaker, o canto Josh Butler e o canto Caelen Caelen Carson apresentou -se à conferência de imprensa de segunda -feira.

“Sabemos o que é osmose e como Schotty cresceu”, disse Jones. “Não apenas por causa disso, mas sabíamos francamente do ponto de vista de Schotty … Schotty nunca poderia estar em nosso espelho ou em nossa opinião se não tivesse se juntado a nós para estar com Mike (McCarthy) como consultor há três anos e tendo sido treinador.

Os principais jogadores do processo de contratação foram Jones e seus três filhos, todos co -proprietários da franquia: Stephen (Dallas ‘COO), Charlotte (diretor de marca de Dallas) e Jerry Jr. (judeus de Dallas e marketing oficial).

Schottenheimer assume a posição de treinador dos Cowboys que tem 25 anos de experiência em treinamento na NFL, incluindo 14 temporadas como coordenador ofensivo, 12 dos quais envolveram convocar peças ofensivas. Em particular, ele não ligou para as peças em 2023 ou 2024 como coordenador ofensivo, com McCarthy mantendo esse poder como treinador -chefe.

“O que eu diria para os fãs é que sim, para alguns, pode se unir como um aluguel menos do que glamouroso”, disse Jones. “O que eu diria é que tenho aqui tirando fotos.

“Isso foi arriscado, isso é arriscado. Mas da mesma maneira, com que frequência você pode correr um risco quando alguém teve quase 30 anos de estar perto dos treinadores, estar perto dos jogadores? Isso é dois terços de sua vida e Então o resto da família orientada para a NFL, orientada para o futebol, se desejar.

Cowboys que contratam Brian Schottenheimer mostra que a prioridade de Jerry Jones é seu próprio poder Garrett Podell

Notavelmente, os Cowboys não entrevistaram dois dos principais candidatos da NFL neste ciclo de contratação no ex -coordenador ofensivo do Detroit Lions/Now Chicago Bears, chefe do chefe Ben Johnson, e o ex -coordenador defensivo do The Lions/Now Now Coach In em O treinador -chefe dos Jets Aaron Glenn, de York, Glenn (ex -Cowboys. Corner). A razão para Jones e seu filho Stephen era simples: eles acreditam que têm seu próprio bruxo ofensivo em Schottenheimer.

Quanto ao coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, Kellen Moore, que foi treinador de jogadores e coordenador ofensivo do Cowboys, Schottenheimer venceu essa comparação devido a seus 25 anos de experiência em treinamento na NFL.

“Ele está qualificado exclusivamente para treinar nossa equipe, está qualificado exclusivamente para treinar Dak”, disse Jones, que desacreditou os rumores de que a Prescott influenciou o aluguel de treinamento. “Não há dúvida sobre isso, eu tenho risco. Gosto de correr o risco. Quero montar este cavalo”.

O proprietário dos Cowboys também deixou claro que ele não participou seriamente de conversas com dois grandes grandes dos Cowboys em Deion Sanders e Jason Witten para ser o próximo treinador da franquia.

“Apenas uma conversa sobre a equipe e onde estão seus filhos. Esse tipo de conversa”, disse Jones quando perguntado Sobre seu telefonema com Sanders sobre o trabalho. “Conversei com muitos treinadores, e Deion tem um emprego”.

“Houve, simplesmente deixarei assim”, disse Jones quando perguntado se houve conversas recentes com Witten. Ele negou conversar com Witten sobre estar na equipe técnica de Dallas. “A resposta é não.”

Jones também tinha medo de perder Schottenheimer se não pudesse ligar para as peças, e tivesse discussões sobre os movimentos de Schottenheimer antes Oficialmente se separando de McCarthy. Jones e sua família concordaram que teria havido “alguma angústia” se tivessem tomado uma decisão que levou Schottenheimer a não estar perto de chamar as peças.

“Deixe -me dizer isso, queríamos que Brian chamasse as peças”, disse Jones. “Agradecemos seu relacionamento com nossos jogadores. Queremos que eu ligue para as peças. Como minha mente e mente se desviariam às alternativas, acho que você não precisa falar sobre isso, mas acho que se você não ligar para o Trabalha, eu provavelmente não estou com os Cowboys “.

Os Cowboys acreditam que podem “continuar pendurando a borda” da contenção do Super Bowl, mantendo parte da cultura estabelecida por McCarthy e Schottenheimer, já que Dallas registrou três temporadas consecutivas de 12 vitórias entre 2021-2023. A franquia recuou na última temporada, mas muito disso poderia ser atribuído às lesões a Prescott (isquiotibiais), o canto Daron Bland (fratura pelo estresse do pé), o corredor de borda de Demarcus Lawrence (pé), o corredor da borda de Micah Parsons (Pé de pé (fratura do pé), Trevon Diggs de canto (joelho) e Overshown (joelho), só para citar alguns.

“Tivemos alguns desafios este ano na frente da lesão, e é por isso que acreditamos que precisamos manter alguma continuidade”, disse Stephen. “Certamente, cada equipe, quando procuram um treinador, está procurando qual é o melhor para o marechal de campo … é assim que o desejo nesta liga. Acho que temos um dos melhores se não for o melhor, Em termos de nosso marechal de campo.

“Continuidade através da mudança”, disse Schottenheimer. “Conheço os jogadores, eu conheço o prédio, conheço nossos pontos fortes, conheço nossas fraquezas, conheço nossos problemas. Quanto mais e mais entramos em conversas e apenas discutindo coisas diferentes, eu quero ainda mais. Aqui eles eles são.”