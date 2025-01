Cowboys iniciam Trey Lance no QB no final da semana 18 contra Commanders

Trey Lance começará como zagueiro do Dallas Cowboys no final da temporada da semana 18 contra o Washington Commanders, relata Jane Slater da NFL Network.

Lance, de 24 anos, fará sua primeira partida pelos Cowboys desde que o time o adquiriu do San Francisco 49ers antes da temporada passada. Ele apareceu em três jogos, completando 5 de 7 passes para 22 jardas. O proprietário da equipe, Jerry Jones, parecia indicar que essa mudança era possível quando ele não a faria.

Cooper Rush foi titular nos oito jogos anteriores pelo Dallas, assumindo o comando depois que Dak Prescott sofreu uma lesão no tendão da coxa na semana 9, que exigiu uma cirurgia no final da temporada. Em seus oito jogos (e 12 jogos no total), Rush arremessou 1.844 jardas, 12 touchdowns e cinco interceptações, completando 60,7% de seus passes.

Iniciar Lance pode impedir Rush ganhe um incentivo de US$ 250.000 isso significaria jogar 55% dos snaps dos Cowboys nesta temporada. Atualmente ele participou de 52,3% das jogadas do time e precisa de 65 jogadas para alcançar esse incentivo. de acordo com o Pro Football Talk. Rush já havia ganhado um bônus de $ 250.000 ao jogar 45% dos snaps de Dallas.

Lance foi a terceira escolha geral no Draft de 2021 da NFL para o North Dakota State 49ers, onde arremessou para 2.947 jardas e 30 touchdowns, ao mesmo tempo que correu para 1.325 jardas e 18 pontuações em três temporadas. No entanto, ele disputou apenas 17 partidas, o que o tornou uma mercadoria muito importante ao entrar na NFL, além de jogar no nível FCS do futebol universitário.

Ele finalmente ganhou o cargo de titular sobre Jimmy Garoppolo durante a temporada de 2022, mas jogou apenas duas partidas antes de sofrer uma lesão no tornozelo no final da temporada na semana 2. Isso deu a Brock Purdy a oportunidade de derrotar Lance como titular no campo de treinamento de 2023. Lance entrou na temporada como quarterback da terceira seqüência dos 49ers e foi negociado com os Cowboys por uma escolha na quarta rodada.