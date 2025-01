Cowboys Kicker rivela i suoi pensieri sulla partenza di Mike McCarthy

I Dallas Cowboys hanno deciso di separarsi dall’ex allenatore Mike McCarthy all’inizio di questa settimana dopo che la squadra aveva terminato la stagione 7-10.

Il kicker del Pro Bowl Brandon Aubrey è uno dei giocatori di punta della squadra nelle ultime stagioni.

Aubrey ha recentemente parlato della fiducia di McCarthy in lui, che lo ha aiutato a diventare un buon calciatore.

‘Mi è piaciuto suonare per Mike McCarthy. È stato incredibile con me… Quando lo fai andare a segno con tutta la fiducia del mondo, aumenta la tua fiducia… Lo rivolevo indietro,” ha detto Aubrey giovedì tramite “Kickin ‘It With Dee”.

#Cowboy il kicker Brandon Aubrey condivide i suoi pensieri sulla partenza di Mike McCarthy. Aubrey parla di come la fiducia di McCarthy nella sua capacità di calciare lunghe distanze abbia davvero aiutato la sua sicurezza come calciatore. (🎥: @KickinItWithDee su YT) pic.twitter.com/TcXWrcuMu7 — Brandon Loree (@Brandoniswrite) 16 gennaio 2025

Tutti i giocatori della NFL amano giocare per allenatori che hanno fiducia nelle loro capacità di gioco.

Quando un allenatore crede in te come giocatore, ciò contribuisce notevolmente alla fiducia di quel giocatore.

Se non fosse stato per McCarthy e il coordinatore delle squadre speciali John “Bones” Fassel, Aubrey non avrebbe avuto la possibilità di diventare un giocatore All-Pro.

Il capocannoniere della NFL del 2023 ha completato l’89,4% dei suoi calci da quando è entrato nella lega nel 2023, con un record in carriera di 65 yard.

La sua gamba massiccia è un’arma assoluta e ha il potere di sostenere la squadra in molte partite future.

Il tempo dirà sicuramente chi sarà il prossimo allenatore dei Dallas Cowboys, ma sembra che i giocatori nello spogliatoio, come Brandon Aubrey, stiano cercando un allenatore simile a quello che fu per loro Mike McCarthy.

