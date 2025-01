Cowboys Legend si paragona ad AJ Brown

I Philadelphia Eagles volano un po’ sotto il radar mentre si preparano per un incontro contro i Los Angeles Rams nel turno di divisione dei playoff, ma sembrano avere una vera possibilità di arrivare al Super Bowl e vincere tutto.

Si sono occupati dei Green Bay Packers, 22-10, nel round delle wild card di domenica, e anche se il ricevitore stella AJ Brown era tranquillo in quella partita, ha avuto un’altra stagione forte nel complesso.

In “The Herd w/ Colin Cowherd”, il wide receiver della Dallas Cowboys Hall of Fame Michael Irvin si è paragonato a Brown a causa dell’attenzione che Brown ha.

“L’uomo è totalmente concentrato… lo capisco perché lui e io siamo la stessa persona”, ha detto Irvin.

.@michaelirvin88 si rivede in AJ Brown: “Quell’uomo è totalmente concentrato… lo capisco perché lui e io siamo la stessa persona.” pic.twitter.com/7bSAOtKmr8 — Equipaggio con Colin Cowherd (@TheHerd) 14 gennaio 2025

Durante la stagione regolare, Brown ha accumulato 1.079 yard in ricezione e sette touchdown su 67 ricezioni nonostante abbia giocato solo 13 partite, e lui e Devonta Smith danno agli Eagles uno dei migliori tandem di ricevitori larghi della NFL.

Ha superato la soglia delle 1.000 yard in cinque delle sue sei stagioni professionistiche e probabilmente avrebbe raggiunto quel traguardo anche nel 2021 se non fosse stato per un infortunio al petto che gli è costato tre partite.

Ha avuto solo una presa per 10 yard contro Green Bay, e si può dire con certezza che avrà bisogno di produrne di più contro una squadra di Rams che è apparsa formidabile nella sua schiacciante vittoria contro i Minnesota Vikings lunedì.

Ma se Brown, che ha avuto a che fare con un infortunio al ginocchio ultimamente, sarà abbastanza in salute da mostrare i suoi soliti numeri, gli Eagles potrebbero finire per volare fino al Trofeo Vince Lombardi nelle prossime settimane.

