Cowboys, Mike McCarthy não conseguem chegar a um acordo, o técnico sai após cinco temporadas em Dallas

ARLINGTON, Texas – Depois muita incertezaUma decisão foi tomada em Dallas. Cowboys demitem o técnico Mike McCarthy após cinco temporadas (2020-2024), de acordo com a CBS Sports NFL insider Jonathan Jones. As partes não chegaram a acordo sobre a duração do contrato e McCarthy procurará outras oportunidades, segundo Mídia da NFL.

O recorde de 49-34 de McCarthy desde que se tornou técnico do Dallas em 2020 está empatado em oitavo melhor lugar na NFL junto com o Minnesota Vikings, e as três temporadas consecutivas de 12 vitórias do time de 2021 a 2023 foram as primeiras do Dallas desde uma seqüência de quatro. Trecho da temporada 1992-1995. Foi quando o time ganhou três Super Bowls em quatro temporadas. Sob McCarthy, os Cowboys se tornaram o primeiro time desde a fusão AFL/NFL em 1970 a vencer pelo menos 12 jogos por três anos consecutivos e não conseguir chegar a um jogo do campeonato da conferência. É por isso que o futuro de McCarthy estava em dúvida. Em ambos os anos, os Cowboys perderam a pós-temporada sob o comando de McCarthy, o quarterback titular Dak Prescott sofreu lesões no final da temporada: um tornozelo quebrado (2020) e uma ruptura no tendão da coxa (2024).

Após a derrota em casa do Dallas por 23 a 19 contra o Washington Commanders, que elevou o recorde do time para 7 a 10 após lutar contra inúmeras lesões, McCarthy expressou seu desejo de permanecer com os Cowboys sob seu contrato original de treinador com o equipamento que expirará em 14 de janeiro. Prescott também ele disse à CBS Sports em uma entrevista individual que ele procuraria o proprietário e gerente geral Jerry Jones em nome de McCarthy.

“Com certeza. Eu investi muito aqui, e os Cowboys investiram muito em mim”, disse McCarthy após o jogo após a semana 18, quando questionado se ficar com os Cowboys é sua principal preferência. “E há um lado pessoal em todas essas decisões. Todas apontam na direção certa… Todos esses são atributos positivos que são levados em consideração. Com certeza, sou um construtor. Acredito na construção de programas. Acredito no desenvolvimento de jovens jogadores “Então, no final das contas, o que importa é vencer e você precisa ter esses componentes no lugar para chegar onde precisa estar.”

Temporada regular da WL 6-10 (T-21) 36-15 (2º) 7-10 (21) Pós-temporada da Liga Mundial N / D 1-3 (14º) N / D PPG 24,7 (17) 29,5 (1º) 20,3 (21) YPG total 371,8 (14º) 377,8 (4º) 327,5 (17º) Porcentagem de TD da Zona Vermelha 50% (T-29) 63% (2º) 46% (31) rotatividade 26 (27) 59 (6º) 28 (28) PPG permitido 29,6 (28) 19,9 (5º) 27,5 (31) Refeições para viagem 22 (nono) 93 (1º) 23 (12) Distribuição de pontos -78 (25) +491 (2º) -118 (26) Margem de faturamento -3 (21) 34 (1º) -6 (T-23)

Jones claramente Ele discordou da avaliação de McCarthy de que os dois construíram juntos uma “base muito boa” em Dallas, razão pela qual McCarthy está agora no mercado aberto.