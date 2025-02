Cowboys QB Dak Prescott Eagles dopo la vittoria del Super Bowl: “è il nostro turno”

Il difensore dei cowboy Dak Prescott seleziona l’ottimismo prima della decima stagione a Dallas.

Martedì, Prescott ha partecipato all’evento del Fondo per il cancro per bambini Gaala, che è presidente onorario ed è stato Poni alcune domande sui cambiamenti di fronte ai cowboy.

Tuttavia, il Walter Payton Man of the Year 2022 non solo ha affrontato il futuro della sua squadra sotto la guida dell’allenatore di recente pagamento Brian Schottenheimer. Ha anche offerto i suoi pensieri sulla capacità di Cowboys di competere con Philadelphia Eagles, la loro competizione NFC East e la LIX del Super Bowl recentemente abbandonata. Ha anche pesato l’assunzione dei santi al nuovo allenatore di Kellen Moore.

Ecco cosa aveva da dire.

Prescott Cowboys è “molto vicino” in modo competitivo nelle aquile di Filadelfia

Eagles potrebbe essere recente dal Campionato del Super Bowl quando Dallas arriverà a 7-10 stagione, ma Prescott crede che i cowboy siano stati in grado di ottenere il meglio di più di quanto non facciano.

“Sento che stiamo gareggiando con Eagles e li abbiamo colpiti per la maggior parte quando li abbiamo giocati. Non voglio dire che controlla il record quando un altro ragazzo è attualmente un trofeo. Quindi riconosciamoli.” E lo meritavano in ogni modo.

Philadelphia ha vinto Dallas razionalmente nelle loro due partite 2024: 34-6 settimane 10 e 41-7 settimane 17. Il backup Cooper Rush è iniziato entrambi quando Prescott ha perso le ultime nove settimane della stagione al tendine del ginocchio.

I cowboy sono 9-4 contro Eagles per sempre quando Prescott è stato in centro e il quarterback risponde 3.402 in passivi iarde, 24 passaggi e tre contatti urgenti.

Dallas è andato contro un 1-1 contro un diverso concorrente condiviso in questa stagione, i comandanti di Washington che lo hanno sempre fatto al campionato NFC prima di perdere contro Filadelfia.

“Soprattutto anche il campionato NFC e quelle squadre, le squadre che combattiamo ogni anno … come ho detto, è sicuro che abbiamo una parte migliore ogni volta.

“Ma solo quando vedono una moda così dominante, il riconoscimento per loro”, ha detto Prescott delle vittorie 40-22 di Eagles dei gestori di Kansas City. “È il nostro turno, e questo è per noi.”

I cowboy non hanno vinto il Super Bowl dalla stagione 1995 e la storia della NFL ha il campionato NFC più lungo.

Prescott che lavora con il nuovo capo allenatore Brian Schottenheimer

Brian Schottenheimer, figlio dell’ex capo allenatore della NFL Marty Schottenheimer, sarà il terzo allenatore dei Cowboys dopo che Prescott è stato preparato nel 2016.

Ma nonostante il supporto generale del veterano del QB per l’ex allenatore Mike McCarthy, abbraccia il cambio di guardia. È probabile che aiuti che Prescott abbia lavorato con Schottenheimer negli ultimi anni, poiché quest’ultimo era un coordinatore della squadra (2022) e un coordinatore offensivo (2023-2024).

“Comprendi il tipo di allenatore, il tipo di uomo che ha, per avvicinarsi al gioco, penso che il modo migliore per essere un esempio del figlio di un leggendario allenatore di calcio.” Disse Prescott. “Non prenderà nulla leggermente su questo gioco. Gli piace il lavoro del vecchio stile.”

Prescott ha giocato dal suo miglior calcio mentre lo Schottenheimer era quando OC era sano. In 25 partite, nel crimine di Schottenheimer, ha realizzato il 67,9% dei suoi tiri con 6.494 yard e 47 touchdown, 99,4 passanti. Prescott ha fatto solo otto partenze nel 2024, ma ha portato alla fine della NFL (410) e ha superato il contatto (36) nel 2023 quando ha giocato in tutte e 17 le partite.

“Non vedo l’ora di macinare e alcune cose che faremo, e aggiungerà, entusiasta di lui, so che è pronto per questo, è stato nel sistema da molto tempo”, ha aggiunto Prescott.

Prescott Kellen Moore è chiamato il nuovo capo allenatore dei santi

Dopo la vittoria del Super Bowl degli Eagles, i Saints hanno annunciato di aver assunto Moore, che ha trascorso quest’ultima stagione come coordinatore offensivo di Filadelfia.

Prima di allora, tuttavia, Moore aveva servito quattro stagioni come coordinatore offensivo di Dallas (2019-22).

Prescott non era solo molto desiderio per un 36enne che ha giocato con Dallas nel 2015-2017 e ha iniziato la sua carriera di allenatore con la squadra come allenatore di difensore nel 2018.

“Molto felice per lui … … molto orgoglioso di lui. Vinci il Super Bowl. Porta la squadra lì. Perché è … League no.”

“E penso che farà solo un nuovo passo quando arriverà a New Orleans. Molto entusiasta di lui e della sua possibilità”, ha detto Prescott.

