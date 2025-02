Cowboys Star ammette di essere stato sorpreso dalla richiesta commerciale di Myles Garrett

Cleveland Browns e i loro fan semplicemente non riescono a fare una pausa.

Dopo una stagione 3-14 molto desolata che ha visto il quarterback di partenza Deshaun Watson lacera i suoi Achille, e vengono scambiati altri giocatori chiave, Myles Garrett, la fine di Star-Refensive, il loro miglior giocatore, ha chiesto di essere scambiati.

Ci saranno senza dubbio molte squadre che sono in esecuzione per vincere i servizi di Garrett, e forse Browns finisce per ottenere una mossa decente in cambio del giocatore difensivo della scorsa stagione nell’anno.

In Texas, Dallas Cowboys Pass Rusher Micah Parsons ha cercato di avere un’estensione del contratto negli ultimi mesi, il che ha portato alcuni a chiedersi se può richiedere un commercio da solo.

A Parsons è stato chiesto se è sorpreso che Garrett abbia chiesto di essere scambiato e ha detto che mentre è, una parte di lui potrebbe non essere, per. Zach Gelb.

“Sono sorpreso? Sì, a causa di quanto tempo è stato a Cleveland, ha messo il suo cuore da Cleveland. Ma temo che un giocatore del suo calibro possa aver massimizzato ciò che ha fatto. Non ha quarterback, i loro soldi sono legati. “

“Non ho intenzione di seguire fintanto che ricevo un appuntamento.” Micah Parsons afferma che non intende rivendicare un commercio, risponde a Dallas che potenzialmente agiscono @Flash_garrett e risponde a Luka Doncic Trading. @Micahhppensons11 @Infsportsnet pic.twitter.com/iebdyqspid – Zach Yellow (@zachgelb) 5 febbraio 2025

Negli ultimi anni, Garrett è stato uno dei principali giocatori della NFL nella sua posizione.

Quest’anno ha avuto 14,0 sacchi e 28 colpi di quarterback e ha guidato tutti con 22 contrasti per la perdita mentre serveva il suo primo Pro Bowl -Nik.

Un paio di anni fa, quando Browns si scambiava per Watson, così come Amari Cooper, così come il destinatario delle stelle, sembrava che avessero compilato un elenco forte, ma la lotta di Watson e successivamente lesioni, nonché il devastante infortunio al ginocchio per far scappare Nick Chubb ha rovinato i loro piani.

Sembrano premere il pulsante di ripristino e le esigenze commerciali di Garrett potrebbero accelerare questo processo di implosione.

