Cowboys Star dà pensieri onesti su Brian Schottenheimer

Dopo che i Cowboys di Dalla hanno firmato modi con Mike McCarthy, sono stati prelevati dopo un certo numero di candidati principali allenatore, tra cui Deion Sanders.

Alla fine, Cowboys è andato con un’elezione in corso: Brian Schottenheimer, un uomo relativamente basso che era stato il loro coordinatore offensivo nelle ultime due stagioni.

Mentre molti fan dei Cowboys potrebbero essere stati delusi dall’affitto, Zach Martin, all-prote, ha dichiarato di essere completamente a bordo della promozione.

“Lo adoro. È grande. … Ha ovviamente fatto un’impressione su molte persone in quell’edificio. Sono entusiasta per lui di avere questa opportunità. Ha fame di essere l’allenatore principale “, ha detto Martin via Jon Machota di Athletic.

Cowboys RG Zack Martin on @dfwticket Ha detto che è sei settimane dalla sua chirurgia alla caviglia. È un agente libero. “Il primo ostacolo è assicurarsi che il mio corpo provi in ​​ordine. E poi si riduce a mentalmente. Ci sono molte cose. Fisicamente, se posso farlo, allora ho … – Jon Machota (@jonmachota) 4 febbraio 2025

I cowboy hanno molte cose che hanno bisogno di risolvere, per uscire da una stagione quando erano 7-10 e hanno perso i playoff, ma avere il capo allenatore giusto è il primo passo necessario per tornare in campo.

Schottenheimer è stato in giro per la NFL come allenatore per più di 20 anni ed era stato il coordinatore offensivo dei New York Jets, St. Louis Rams e Seattle Seahawks per molti anni prima di unirsi a Dallas.

All’età di 51 anni, questo sarà il suo primo concerto di allenatore.

È il figlio di Marty Schottenheimer, che è stato il capo allenatore della NFL per 21 stagioni, in particolare con Cleveland Browns, Kansas City Chiefs e San Diego Chargers.

La cosa più grande di cui Dallas ha bisogno è di aggiornare la sua lista, soprattutto quando si tratta di correre e l’interno della loro linea difensiva per dare al loro nuovo allenatore del nuovo allenatore di successo.

