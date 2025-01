Cowboys supostamente negaram o pedido dos Bears para entrevistar Mike McCarthy para o cargo de treinador principal

Mike McCarthy ainda não será considerado oficialmente para o cargo no Chicago Bears.

O Dallas Cowboys negou o pedido dos Bears para entrevistar McCarthy para seu cargo de treinador principal na tarde de terça-feira, de acordo com Adam Schefter da ESPN. Embora o status de McCarthy com os Cowboys ainda seja incerto, o time claramente não está pronto para abrir mão da janela de negociação por ele ainda.

Fonte ESPN: O Dallas Cowboys negou permissão ao Chicago Bears para entrevistar seu técnico Mike McCarthy. —Adam Schefter (@AdamSchefter) 8 de janeiro de 2025

McCarthy tem contrato com os Cowboys até 14 de janeiro, quando seu contrato inicial de cinco anos com o time expira. Até então, os Cowboys têm direitos exclusivos de negociação com ele. Se não chegarem a um acordo até lá, os Bears (ou qualquer outro time da liga) poderão optar por entrevistar McCarthy.

Portanto, embora isso não exclua a ideia de McCarthy liderar Caleb Williams e os Bears na próxima temporada, isso a deixa em espera por pelo menos mais uma semana.

McCarthy passou as últimas cinco temporadas com os Cowboys, onde compilou um recorde de 49-35. No entanto, ele venceu apenas um jogo dos playoffs com a franquia e passou a temporada inteira treinando sem prorrogação de contrato. Os Cowboys foram uma das maiores decepções da liga nesta temporada, terminando com um recorde de 7 a 10 e perdendo os playoffs.

O dono da equipe, Jerry Jones, também não se comprometeu muito com o futuro de Jones com a equipe.

“Vou seguir o cronograma que segui no passado”, disse ele quando questionado sobre isso após a derrota no domingo, no final da temporada.

McCarthy, no entanto, disse que deseja “absolutamente” retornar.

Os Bears estão procurando um substituto para Matt Eberflus, que demitiram no início desta temporada. O time teve apenas 5-12 nesta temporada e perdeu os playoffs pelo quarto ano consecutivo. Eles também não vencem um jogo de playoff desde a temporada de 2010. Quem substituir Eberflus terá a tarefa não apenas de resolver essa seca, mas também de transformar Williams em um verdadeiro quarterback da franquia.

McCarthy conseguiu isso no passado. Ele é treinador principal da liga há quase duas décadas e ganhou um Super Bowl com o Green Bay Packers. Mas se os Bears realmente o querem, o que proporcionaria um momento incrível na primeira vez que ele entra no Lambeau Field com o uniforme dos Bears, eles terão que continuar esperando.