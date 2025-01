Crash Bandicoot 4, NFL 25 e mais

Mais um mês emocionante

Insider Gaming acaba de relatar informações surpreendentes sobre a possível programação do Xbox Game Pass para fevereiro de 2025. Os assinantes podem comer bem no próximo mês.

Existem alguns jogos incríveis que podem ser adicionados ao Game Pass no próximo mês. O elenco de janeiro já está bom com 14 títulos e agora fevereiro também pode ser fantástico.

Possíveis próximos jogos para Xbox Game Pass, fevereiro de 2025

Crash Bandicoot 4: já era hora

A Toys For Bob criou e lançou o jogo, que estreou em 2020 em uma variedade de plataformas, incluindo PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Esta sequência da lendária série de plataformas recebeu críticas positivas no Metacritic, embora os números específicos de vendas sejam desconhecidos. Os membros do Xbox Game Pass agora podem mergulhar nesta aventura de viagem no tempo gratuitamente.

MaddenNFL 25

Outro suposto jogo é Madden NFL 25, a franquia de futebol de longa data da EA. Este jogo, disponível no EA Play, combina simulação esportiva com jogabilidade estratégica para atrair jogadores casuais e hardcore. Apesar das críticas mistas, sua participação no Xbox Game Pass oferece aos usuários uma oportunidade única de experimentar o que há de mais recente em jogos da NFL.

Heróis da tempestade

Além disso, Heroes of the Storm da Blizzard Entertainment está chegando ao Xbox Game Pass, provavelmente via PC Game Pass. Estreando em 2015, este jogo multiplayer online battle arena (MOBA) gratuito reúne heróis do enorme universo da Blizzard, incluindo Warcraft, Diablo, StarCraft e Overwatch.

Ele recebeu muitos elogios por sua jogabilidade envolvente, ganhando impressionantes 86 de 100 no Metacritic, tornando-o um item obrigatório para os fãs das franquias da Blizzard e também para os fãs do MOBA.

Junto com eles, a programação de fevereiro incluirá Avowed e Far Cry New Dawn da Obsidian Entertainment, completando uma ampla gama de jogos com algo para todos. Agora, lembre-se de que Avowed é o mais recente RPG em primeira pessoa que será lançado no próximo mês. Hoje também é o evento Xbox Direct onde poderemos aprender mais sobre esse jogo.

