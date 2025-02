Crash para a Filadélfia: Declaração de Libertação de Lugar para os envolvidos na tragédia fatal

Enquanto as águias da Filadélfia se prepararam para sua viagem a Nova Orleans para enfrentar os chefes de Kansas City em Super Bowl LIX, uma tragédia desenvolvida em seu quintal. Na tarde de sexta -feira, um avião médico que transportou seis pessoas caiu diretamente em uma rua movimentada no nordeste da Filadélfia, perto do Roosevelt Shopping Center no horário de pico.

O Learjet 55, destinado a Springfield, Missouri, caiu logo após decolar do aeroporto nordeste do Aeroporto da Filadélfia. Entre os passageiros estava um paciente pediátrico do México, que recebeu tratamento na Philadelphia da Shriners Children, De acordo com a CBS News. O presidente do México confirmado no sábado de manhã que não havia sobreviventes entre os do avião.

Sexta à noite, os Eagles Ele emitiu uma declaração Sobre o acidente chocante que abalou sua comunidade:

“A organização dos Eagles estava desconsolada quando soube da trágica perda de vidas no início de hoje à noite, como resultado do acidente de avião no nordeste da Filadélfia. “Estendemos nossas condolências às vítimas e entes queridos que deixam para trás. Agradecemos ao primeiro a responder por suas ações heróicas em cena”.

O acidente de avião na Filadélfia marca o segundo desastre da aviação nos Estados Unidos nos últimos dois dias. Na noite de quarta -feira, um avião da American Airlines que viaja de Wichita, Kansas, que contém 64 passageiros e tripulantes colidiu no ar Com um helicóptero negro que transportou três membros do Exército dos EUA, enquanto o avião se preparou para pousar no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington, em Washington DC, ambos os artesanato pousaram no rio Potomac. Não houve sobreviventes.