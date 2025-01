Creighton Bluejays vs. Mosqueteiros Xavier: Como ver o basquete da NCAA Online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

Apenas metade mais estandes entre Creighton e a vitória que foram favorecidos para coletar hoje à noite. Eles saltaram com uma rápida vantagem de 40-35 contra Xavier.

Creighton entrou no jogo depois de vencer cinco seguidas e é apenas metade da outra. Seis, ou Xavier aumentará e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Xavier mosqueteiros @ Creighton Bluejays

Registros atuais: Xavier 13-8, Creighton 14-6

Como olhar

Quando: Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 20:00 ET

Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 20:00 ET Onde: Chi Omaha – Omaha, Nebraska Health Center

Chi Omaha – Omaha, Nebraska Health Center TV: Fox Sports 1

O que saber

Xavier e Creighton estão entre 5-5, desde janeiro de 2020, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão uma Big East Battle às 20:00 ET na quarta -feira no Chi Omaha Health Center. Os mosqueteros são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 77 pontos por jogo nesta temporada.

Xavier perdeu quando jogou fora de casa na quarta -feira, mas seus fãs locais deram a eles toda a motivação de que precisavam no sábado. Eles garantiram um 76-72 W na UConn.

Vários jogadores participaram de performances sólidas para levar Xavier à vitória, mas talvez não mais que Dante Maddox Jr., que tinha 5 por 6 no caminho para 14 pontos. O desempenho dominante também deu a Maddox Jr. uma nova porcentagem de metas de campo (83,3%). Dailyn Swain foi outro jogador importante, indo 6 por 7 a caminho de 15 pontos.

Enquanto isso, Creighton entrou em sua inclinação com Seton Hall no sábado com quatro vitórias consecutivas, mas entrará em seu próximo jogo com cinco. Eles foram o vencedor claro por uma margem de 79-54 sobre os piratas. Os Bluejays tiveram o hábito de varrer seus oponentes da quadra, já que agora venceu seis competições por 20 pontos ou mais nesta temporada.

Creighton pode atribuir grande parte de seu sucesso a Ryan Kalkbrenner, que quase perdeu um dobro em 23 pontos e nove rebotes. Kalkbrenner está quente, desde que também publicou dois ou mais bloqueios nas últimas cinco vezes que jogou. Outro jogador que fez a diferença foi Steven Ashworth, que atirou 5 de 8 das profundezas e quase perdeu um dobro em 17 pontos e nove assistências.

Creighton estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 19 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento quando Seton Hall publicou apenas nove.

A Xavier trabalha bem recentemente, desde que venceu quatro de seus últimos cinco confrontos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 13-8 nesta temporada. Quanto a Creighton, eles levaram seu recorde para 14-6 com a vitória, que foi o sexto consecutivo em casa.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, já que as duas equipes são algumas das equipes mais altas da liga. Xavier não teve nenhum problema em enviar o placar nesta temporada, tendo em média 77 pontos por jogo. No entanto, não é como as lutas de Creighton nesse departamento, pois elas têm uma média de 75,5. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Xavier espera superar as probabilidades na quarta -feira, já que os especialistas pensam que têm como objetivo uma perda. Eles e Creighton tiveram um bom desempenho contra a propagação, com Xavier em 12-9 e Creighton com 5-1 ATS.

Chance

Creighton é um favorito sólido de 6 pontos contra Xavier, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Bluejays como favorito de 5,5 pontos.

O Over/Under é de 142,5 pontos.

História da série

Creighton e Xavier têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.