Creighton Bluejays vs. Providence Friars: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Frades da Providência @ Creighton Bluejays

Registros atuais: Providence 9-8, Creighton 10-6

Como assistir

Quando: Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA Onde: Centro de Saúde CHI Omaha – Omaha, Nebraska

Centro de Saúde CHI Omaha – Omaha, Nebraska TV: esportes de raposa 1

esportes de raposa 1 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Creighton volta para casa. Eles e os Providence Friars se encontrarão em uma batalha no Big East às 20h30 horário do leste dos EUA na terça-feira no CHI Health Center Omaha. Os Bluejays mostram alguma força ofensiva, com média de 75,4 pontos por jogo nesta temporada.

Se o Providence chegar ao intervalo empatado, é melhor fazer um bom segundo tempo – foi quando Creighton assumiu o controle na semana passada. Creighton obteve uma vitória por 80-76 sobre Butler no sábado.

Creighton pode atribuir muito de seu sucesso a Ryan Kalkbrenner, que quase fez uma dobradinha com 26 pontos e nove rebotes. Além disso, Kalkbrenner também acumulou três triplos, o máximo que conquistou desde fevereiro de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi Steven Ashworth, que quase conseguiu um triplo-duplo com 22 pontos, 12 rebotes e nove assistências.

Entretanto, vencer é sempre bom, mas fazê-lo com a pontuação mais alta da temporada é ainda melhor (pergunte ao Providência). Eles saíram com uma vitória por 91-85 sobre Seton Hall no sábado. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

Bensley Joseph foi o destaque ofensivo do jogo, ao fazer 7 de 9 além do arco para 28 pontos mais cinco assistências. Ele está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos. A equipe também contou com a ajuda de Oswin Erhunmwunse, que fez um duplo-duplo com 12 pontos e dez rebotes.

A vitória de Creighton encerrou uma seca de três jogos fora de casa e os colocou em 10-6. Quanto ao Providence, eles agora têm um recorde de vitórias de 9-8.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Creighton vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 38,2 rebotes por jogo. Não é como se o Providence estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 39,4. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Creighton perdeu contra o Providence em seu encontro anterior em março de 2024, caindo 78-73. Creighton terá mais sorte em casa do que na estrada?

História da série

O Providence venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Creighton.