Cris Carter ha una forte convinzione in ciò che i Vichinghi faranno su QB

I Vichinghi del Minnesota stanno affrontando una decisione centrale, in questa stagione per quanto riguarda il futuro del quarterback Sam Darnold con il franchising.

La conversazione ha guadagnato un nuovo slancio in cui il destinatario delle stelle Justin Jefferson ha recentemente espresso il suo desiderio per Darnold di rimanere, e ora la Hall of Fame Bred riceve Cris Carter si è unito al coro di voci che pesa nel destino del quarterback.

Tuttavia, la prospettiva di Carter viene fornita con un VRI interessante.

Invece di sostenere il ritorno di Darnold, suggerisce un approccio strategico in linea con le recenti rapporti dell’atteggiamento dei Vichinghi nell’uso del loro segno di franchising.

Durante la sua esibizione allo spettacolo UP & Adams con Kay Adams, Carter ha fatto il suo ragionamento per mantenere Darnold in Minnesota.

“Lo in franchising perché ha un quarterback come Sam (Darnold) e l’anno che ha avuto, sarà sempre un oggetto. Alla fine sarai in grado di scambiarlo. “

Cris Carter dice che resta con Sam Darnold. pic.twitter.com/lxlgelnyas – Kay Adams (@heykayadams) 19 febbraio 2025

Questa visione risuona con molti analisti che vedono valore mantenendo l’attuale situazione del quarterback.

Carter sottolinea che preservare entrambi i quarterback sarebbe la caratteristica cauta, soprattutto data l’adattamento riuscito di Darnold al loro sistema.

La sua logica riguarda il valore duraturo dei quarterback esperti che hanno dimostrato di poter produrre risultati, sebbene Darnold non garantisca il ruolo di uscita, rimarrebbe una preziosa attività commerciale.

L’enigma del quarterback di Vikings è più profondo del livello di superficie.

L’infortunio di McCarthy la scorsa stagione ha aperto le porte all’inaspettata emergenza di Darnold nel 2024, ha portato la squadra a un impressionante record di 13-4 sotto il capo allenatore Kevin O’Connell.

Questo successo ha attirato l’attenzione di diverse squadre della NFL e intensificato discussioni sul suo futuro.

Tuttavia, le dichiarazioni rimangono divise. Mentre alcuni attribuiscono al successo di Darnold principalmente al sistema offensivo di O’Connell, altri lo vedono come prova che è sviluppato in un legittimo franchising -quarterback.

PROSSIMO: Cris Carter afferma che la stella vichinga gli ricorda Larry Fitzgerald