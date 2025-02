Cris Collinsworth afferma che Patrick Mahomes merita una certa colpa per il Super Bowl -Tab

Philadelphia Eagles ha dominato assolutamente nel Super Bowl.

Il loro piano di gioco ha funzionato perfettamente e Andy Reid non ha mai trovato una risposta per affrontare ciò che hanno fatto su ciascun lato del campo.

Quindi, per quanto non abbia avuto molto aiuto, Patrick Mahomes non era nemmeno al suo meglio.

Pertanto, anche Cris Collinsworth, che ha tratto la reputazione di essere il più grande fan di Patrick Mahomes là fuori, ha dovuto riconoscere che stava mantenendo all’altra.

Quando abbiamo parlato con Kay Adams di “Up & Adams”, il famoso commentatore ha ammesso che Mahomes meritava un po ‘di colpa.

Crede anche che Mahomes abbia fatto dei brutti tiri, specialmente nel primo tempo, aggiungendo che doveva sbarazzarsi del calcio più velocemente.

Mahomes riceve spesso la maggior parte del merito quando la sua squadra sta andando bene, quindi ha senso che abbia anche un po ‘della colpa quando perdono.

Tuttavia, nessun quarterback sarebbe stato in grado di fare qualcosa in questo scenario.

Nel mezzo della linea offensiva, è crollato ripetutamente sotto pressione e lo ha costretto a correre nella corsa al passaggio senza tempo o spazio per manovrare in tasca.

Anche i pass-catcher affidabili come DeAndre Hopkins e Travis Kelce avevano alcune gocce insolite.

Mahomes non dovrebbe ottenere un passaporto, ma le Aquile meritano anche molto credito per come i manager neutralizzati.

