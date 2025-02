Cris Collinsworth dà una dichiarazione audace di Cooper Dejean

Philadelphia Eagles è fresca dal vincere il Super Bowl sui capi di Kansas City.

Gli Eagles hanno avuto lo slancio dal salto, e dopo alcuni giochi chiave su entrambi i lati della palla, hanno ottenuto un vantaggio iniziale e non lo hanno mai restituito.

Uno dei loro migliori giocatori in questo gioco è stato il cornerback di Rookie Cooper Dejean, che aveva un pick-sei contro Patrick Mahomes nel secondo quarto.

Dejean ha già ricevuto considerevoli elogi per il suo ruolo nel grande gioco, e Cris Collinsworth si è accumulato di più durante una recente esibizione in “UP & Adams” con Kay Adams.

“Cooper Dejean è forse il più grande furto che abbiamo mai visto nel secondo round di una bozza”, ha detto Collinsworth.

“Cooper Dejean è probabilmente il più grande furto che abbiamo mai visto nel secondo round di una bozza.”pic.twitter.com/elpygzqafh – Eliot Clough (@ELIOTCLOUGH) 12 febbraio 2025

Come ha detto Collinsworth, nonostante fosse un giocatore molto triste al college, Dejean è caduto al secondo turno, dove Eagles lo ha raccolto volentieri con il 40 ° incontro.

Potrebbe essere stato un secondo round, ma il suo gioco nella stagione regolare e il Super Bowl lo ha fatto sembrare più un primo round, che probabilmente ha reso ogni squadra in campionato, mi dispiace di non prenderlo.

I cornerback di stelle come Dejean non sono spesso usciti dal primo round, quindi questo può essere rubato dalla storia della bozza, come ha detto Collisworth.

Eagles ha vinto il Super Bowl con una combinazione di veterani e giocatori più giovani che sono spesso una formula forte per il successo.

Ciò dovrebbe metterli bene per competere nel 2025 e oltre, rendendoli una minaccia nel NFC nel prossimo futuro.

