Crispin Chettri será o técnico do time indiano de futebol feminino na Pink Ladies Cup

A seleção indiana de futebol feminino é uma das seis equipes participantes do torneio.

A seleção indiana de futebol feminino, liderada pelo novo técnico Crispin Chettri, participará da prestigiada Pink Ladies Cup a partir do próximo mês. O torneio está programado para acontecer entre os dias 19 e 27 de fevereiro de 2025 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O torneio da copa contará com seis times da Confederação Asiática de Futebol (AFC) e será uma oportunidade de ouro para a Índia testar sua coragem contra times de alto escalão no cenário internacional.

A Pink Ladies Cup será a segunda edição do torneio e foi criada com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do futebol feminino.

A Pink Ladies Cup contará com a participação da Rússia (27º no ranking da FIFA), Coreia do Sul (20º no ranking da FIFA), Uzbequistão (51º no ranking da FIFA), Jordânia (74º no ranking da FIFA), Tailândia (45º no ranking da FIFA), no ranking da FIFA) e Índia (69º no ranking da FIFA). Tal como no torneio do ano passado, que teve lugar em Antalya, na Turquia, os organizadores esperam que o torneio permita às equipas melhorar a sua vantagem competitiva.

Sendo uma das perdedoras do torneio, com a chegada de Chettri, a seleção indiana de futebol feminino estará ansiosa para mostrar seu crescimento e dar o seu melhor. A participação na copa acontece em um momento em que o futebol feminino no país ganha cada vez mais força.

As Tigresas Azuis começaram a trabalhar

A seleção indiana de futebol feminino está classificada em 69º lugar no ranking da FIFA. Cortesia: mídia AIFF

Nos últimos anos, a seleção indiana de futebol feminino tem trabalhado arduamente para diminuir a distância entre ela e as nações mais bem classificadas. Sob o comando do ex-técnico Santosh Kashyap, as Tigresas Azuis foram eliminadas do Campeonato SAFF na fase semifinal, após algumas atuações animadas.

Em sua última partida no comando, Joakim Alexandersson venceu a partida contra as Maldivas com uma vitória dominante por 11-1. Gols de Kajol D’Souza, Pooja, Sibani Devi, Simran Gurung (2 gols), Khumukcham Bhumika Devi e quatro gols do estreante Lhingdeikim ajudaram a equipe a começar o novo ano com boa nota.

Uma oportunidade para Crispin Chettri avaliar o elenco

Competir contra seleções como a Coreia do Sul e a Rússia representa um desafio significativo para o novo técnico Crispin Chettri. Mas também proporciona exposição e experiência inestimáveis ​​para as jogadoras da seleção indiana de futebol feminino testarem seu valor contra times de ponta.

Espera-se que o torneio seja uma plataforma para a Índia fortalecer a sua organização defensiva e melhorar as suas transições ofensivas. Tanto o ataque quanto a defesa têm sido áreas onde têm mostrado potencial nos últimos jogos.

Além disso, as partidas darão ao técnico Crispin Chettri a oportunidade de avaliar sua equipe e implementar suas táticas e estilo de jogo.

A Pink Ladies Cup é uma ótima oportunidade

O torneio também servirá como um teste muito importante para as próximas eliminatórias para a Copa Asiática Feminina da AFC de 2026, que será realizada na Austrália. O La Tigresa Azul caminha para se renovar e formar um novo time após deixar alguns dos maiores nomes, principalmente nos dois últimos amistosos.

O torneio não se trata apenas de vencer, mas de fazer uma declaração do futebol indiano ao mundo. Um forte desempenho em Dubai poderá inspirar uma nova onda de interesse e investimento no futebol feminino na Índia.

Maior investimento e sucesso poderiam ajudar a AIFF a preparar o terreno para um futuro melhor e talvez ultrapassar a seleção masculina em termos de popularidade. Com o torneio começando em menos de um mês, os fãs do futebol indiano estarão assistindo com a respiração suspensa.

Os Peregrinos Azuis esperam que as Tigresas Azuis estejam à altura da ocasião e deixem a nação orgulhosa no cenário internacional.

