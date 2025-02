Cristiano Ronaldo abre o relacionamento com Leo Messi; Comparações com Pelé, Maradona e muito mais

A estrela portuguesa falou sobre uma variedade de temas.

Cristiano Ronaldo, que completa 40 anos na quarta -feira, fez uma grande reivindicação. Depois de marcar dois gols na segunda-feira, Ronaldo, que atualmente está jogando pela Al-Naser na Liga Professora Saudita (SPL), declarou o “jogador mais completo” para jogar o jogo.

Ronaldo também disse que tinha um lugar especial em seu coração para o Real Madrid, onde ganhou quatro troféus da Liga dos Campeões durante seus nove anos de comando de 2009 a 2018.

Ronaldo disse enquanto conversava com Edu Aguirre.

“Eu sou o jogador mais completo da história. Dizer que Cristiano não está completo é uma mentira. Você pode preferir Pelé, Messi, Maradona, eu entendo e respeito isso.

A estrela de Portugal, que agora tem quase 40 anos, continua funcionando bem e está ganhando US $ 3 milhões por semana enquanto joga no SPL. Ele ganhou cinco troféus Ballon d’Or e todos os principais prêmios de futebol no clube durante sua brilhante carreira.

Ele levou Portugal à vitória na Liga das Nações de 2019 e na Euro 2016. A única honra significativa ainda ausente de seu caso de troféus é a Copa do Mundo da FIFA.

Em termos de conquistas individuais, Ronaldo marcou mais de 900 gols e, se ele permanecer atualizado com sua onda de pontuação, ele poderá se tornar o primeiro jogador a alcançar 1000 gols.

Por enquanto, a abordagem de Ronaldo está na Liga dos Campeões da AFC, já que ele procura ganhar outro campeonato continental. Os portugueses marcaram um dispositivo ortopédico contra o WASL na partida de elite da Liga dos Campeões da AFC, dando ao Al-Nassr uma ótima vitória por 4-0. Al-Nassr, que atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking com 38 pontos de 18 jogos, também está competindo pelo campeonato SPL.

Cristiano Ronaldo ao jogar sob “Bad Coaches”

Cristiano Ronaldo criticou o calibre de seus treinadores durante sua história histórica em uma conversa com a praia de TV. Para muitos gerentes, foi fácil para eles administrarem a estrela portuguesa, já que ele lidou sem ajuda à equipe das vitórias.

No entanto, durante sua carreira, Ronaldo conheceu muitos gerentes em sua carreira que não conseguiram fazê -lo bem com o jogador de 39 anos no time e também questionou suas qualidades.

“Eu tinha alguns treinadores muito ruins. Alguns deles não têm idéia do futebol “,

Antes de deixar o Manchester United para a Arábia Saudita em 2022, Ronaldo criticou Erik Ten Hag e Ralf Rangognick por suas táticas e fracassou palhaço no clube.

Ronaldo revela como ele ajudou Messi em uma cerimônia

Rumores de longo prazo e histórias falsas sobre uma relação tensa entre os dois superestrelas contaminaram a rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

No entanto, Cristiano negou qualquer vontade maligna e até admitiu que ajudou Messi com as traduções nos numerosos programas de premiação participados juntos.

“Eu tenho um bom relacionamento com Leo Messi. Eu também estava traduzindo para o inglês em uma cerimônia de premiação. Foi divertido. Foi uma rivalidade saudável, nos demos bem.

