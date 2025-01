Cristiano Ronaldo apoiado para ingressar na MLS e jogar contra Lionel Messi

Ronaldo poderá representar Portugal no Mundial de 2026.

O ex-jogador do Manchester United aconselhou Cristiano Ronaldo a ingressar em um dos clubes da Major League Soccer, jogar contra Lionel Messi e representar Portugal na Copa do Mundo FIFA de 2026, já que ainda faltam seis meses de contrato com o Al-Nassr.

Embora esteja perto de completar 40 anos, o pentacampeão da Bola de Ouro deverá comparecer ao evento, que será organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México. O maior de todos os tempos mantém padrões notáveis.

A prorrogação do contrato de Ronaldo com o Al-Nassr, time da Saudi Pro League por mais um ano, foi discutida. O acordo é supostamente de € 200 milhões (£ 168 milhões/US$ 206 milhões) ao longo de 12 meses. Jogar uma sexta Copa do Mundo sem precedentes não será o fim, o prolífico artilheiro pode optar por continuar jogando além disso.

O ex-atacante do Manchester United, Dwight Yorke, acredita que Cristiano pode ser convencido a ingressar na MLS e competir com seu rival de longa data. O vencedor do Treble de 1999 disse ao Coin Casino:

“Cristiano Ronaldo é um extremista e um dos melhores jogadores de todos os tempos, senão o melhor. Ronaldo está fazendo tudo que pode para prolongar sua carreira, está desafiando as probabilidades para jogar o maior tempo possível. Ronaldo ainda tem mais alguns meses de contrato, pode decidir renovar contrato na Saudi Pro League, ainda é o artilheiro de lá e ainda é um dos maiores artilheiros do mundo.“

“Não excluo a possibilidade de Ronaldo ir para a MLS; Com a aproximação do Mundial, pode ser mais uma oportunidade para ele integrar a selecção de Portugal e potencialmente vencer a competição. “Se ele entrar no time, posso vê-lo ficar nos Estados Unidos e jogar contra o Inter Miami de Lionel Messi.”

Ronaldo continuará jogando o maior tempo possível porque deixou claro que quer chegar aos 1.000 gols antes de pensar em se aposentar. Embora Messi ainda não tenha visto o Inter Miami ativar uma opção de prorrogação para 2026, assim como Ronaldo, o futuro do argentino também é incerto no Herons.

