Cristiano Ronaldo concorda em renovar contrato com Al-Nassr: Reportagem

O português se tornará agente livre após seis meses.

Relatórios sauditas revelaram que Cristiano Ronaldo concordou em prolongar o seu contrato com o Al-Nassr. Ele aceitou uma oferta multimilionária para continuar jogando na Saudi Pro League.

O fenómeno português tem agora seis meses de contrato. Relatórios de outras fontes confirmaram que Ronaldo pode estar a planear um regresso à Europa, embora agora pareça que continuará a jogar por mais anos no Al-Nassr.

Entende-se que Ronaldo, que completa 40 anos em fevereiro, renovará seu contrato por mais um ano. Desta forma, o ex-atacante do Manchester United também poderá se preparar para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

Assim que o acordo for confirmado, o jogador de 39 anos continuará a ser o jogador de futebol mais bem pago, ganhando mais de 200 milhões de euros por temporada. O seu salário semanal atingirá os 3,8 milhões de euros, o que se traduz em mais de meio milhão de euros por dia.

Desde que ingressou no clube saudita, Ronaldo tem sido fundamental nas vitórias do Al-Nassr. O jogador também tem sido seu artilheiro, marcando 75 gols e dando 18 assistências em 84 jogos.

No entanto, Ronaldo não conquistou troféus suficientes após assinar pelo clube, já que sua única conquista foi vencer a Copa dos Campeões dos Clubes Árabes de 2023. Esperançosamente, nesta temporada ele tentará conquistar grandes títulos, como o título da liga e o troféu da AFC. Elite da Liga.

O Al-Nassr está atualmente em terceiro lugar na tabela, nove pontos atrás do Al-Ittihad e do Al-Hilal. Qualquer esperança de lutar pelo título dependerá de quanto tempo conseguir manter a sequência de vitórias após abrir o segundo tempo da campanha com uma vitória.

O clube também procurará completar rapidamente a extensão da estrela portuguesa, já que o seu principal objectivo é terminar a temporada em alta. O Al-Nassr será visto em ação contra o Al-Taawoun na Saudi Pro League.

