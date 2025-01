Cristiano Ronaldo continuará jogando pelo Al-Nassr até o final do atual contrato?

A estrela portuguesa está associada a uma mudança para a Europa.

Em meio à incerteza sobre o fim do contrato, Cristiano Ronaldo descartou a possibilidade de deixar o Al-Nassr durante o mercado de transferências de janeiro.

A equipe da Saudi Pro League oferece ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro um recorde de £ 177 milhões (US$ 220 milhões) a cada ano. A caminho do Médio Oriente no início de 2023, esses termos foram decididos e expirarão no verão.

Embora um retorno à Europa tenha sido sugerido como um possível próximo desafio para Ronaldo, nenhuma mudança de cenário está prevista antes do 40º aniversário do maior jogador de todos os tempos, em 5 de fevereiro.

Ronaldo disse aos canais de mídia oficiais da Saudi Pro League: “Estou feliz e minha família está feliz. Começamos uma nova vida neste lindo país. A vida é boa, o futebol é bom. Individual e coletivamente, ainda estamos lá. Ainda estamos melhorando.

“É difícil competir com times como o Al-Hilal e o Al-Ittihad, mas ainda estamos lá, pressionando e lutando. O futebol é assim; Você tem bons e maus momentos. Mas para mim o mais importante é ser profissional, trabalhar muito, respeitar o clube, respeitar o contrato e acreditar que as coisas vão mudar, que o Al Nassr vai tentar ganhar mais títulos.”

Embora os gols ainda estejam por vir, Ronaldo ainda não conquistou títulos importantes durante sua passagem pelo Al-Nassr. Ele pretende expandir sua coleção de medalhas antes de tomar decisões de longo prazo para o futuro. “Quero ganhar a Liga dos Campeões (AFC) para o clube” CR7 continuou. “Mas o mais essencial é continuar tentando e permanecer profissional.”

Ronaldo e companhia preparam-se para regressar aos campos de jogo depois de boas férias. O Al-Nassr jogará sua primeira partida na Liga dos Campeões no dia 3 de fevereiro, contra o Al-Wasl. Eles ainda têm cinco jogos da Saudi Pro League para disputar antes disso.

