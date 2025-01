Cristiano Ronaldo jogará esta noite pelo Al-Nassr x Al-Taawoun na Saudi Pro League?

O jogador de 39 anos marcou um gol na última partida.

O Al-Nassr, que conseguiu se recuperar na abertura da temporada, viajará para enfrentar o Al-Taawoun nesta sexta-feira, na 15ª rodada da Saudi Pro League.

O Cavaleiro de Najd terminou 2024 com uma nota negativa, perdendo as duas últimas partidas em todas as competições, mas com uma vitória por 3 a 1 no campeonato sobre o Al Okhdood, no Al-Awwal Park, na última quinta-feira, isso os levou ao terceiro lugar, 12 pontos atrás do Al. -Hilal. em primeiro lugar e Al Ittihad em segundo.

O Al-Nassr venceu oito, empatou quatro e perdeu dois dos 14 jogos na primeira divisão, o que lhe valeu 28 pontos após a vitória mais recente.

Com 13 pontos em 18 possíveis, o time tem o quarto melhor desempenho fora de casa da divisão, depois de vencer metade desses jogos fora de casa.

Embora as vitórias no estádio King Abdullah Sports City não tenham sido frequentes, Al-Nassr espera que este número tenha pouco significado quando embarcar em outra viagem para lá. Na última visita ao campeonato, derrotou o Al-Taawoun por 4-1.

A equipa sediada em Riade está em negociações avançadas com Cristiano Ronaldo, 39, que deverá assinar outro contrato importante, uma vez que pretende manter o seu activo mais valioso após esta temporada.

Cristiano Ronaldo jogará esta noite?

Cristiano Ronaldo está apto para jogar esta noite e espera continuar a sua sequência de golos após o golo frente ao Al Okhdood, com o Al-Nassr a registar uma excelente vitória por 3-1 na abertura da segunda parte da nova temporada.

Além disso, o português ainda tem seis meses de contrato com o clube. Novos relatórios revelam que ele está prestes a renovar seu contrato com eles por mais um ano. A notícia é música para os ouvidos dos torcedores do Al-Nassr, já que o artilheiro da liga pode permanecer no clube por mais uma temporada.

Ronaldo espera ganhar um troféu importante nesta temporada com eles, já que ainda não ganhou um troféu importante desde que ingressou no Al-Nassr.

