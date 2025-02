Cristiano Ronaldo jogará hoje à noite para al-Naser vs al-Ahli na Liga Pro Saudita?

Os anfitriões sabem que uma vitória pode colocar níveis em pontos com os Cavaleiros de Najd.

No início da temporada, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, certamente cuidou do título da Saudi Pro League. Mas, à medida que a temporada avançava, eles agora parecem ser mais estranhos do que uma equipe que compete pelas honras. Isso é tudo, pode -se dizer ao olhar para a tabela de pontos enquanto perseguia o terceiro lugar.

Mas com toda a honestidade, eles fizeram sua parte. O que se pode fazer quando há lados que podem dominar quase todas as excursões individuais? Aqui estamos falando sobre Al Hilal e Ittihad, que provou ser muito neste momento para os Cavaleiros de Najd.

No entanto, os homens de Stefano Pioli não estão longe. São seis pontos abaixo de Al Hilal e oito abaixo do ittihad no momento da redação. É bom eh? Talvez, talvez não. Tudo depende se eles podem se levantar novamente, no meio da corrida pelo título.

Enquanto isso, Al-Nassr está em uma corrida incrível. Eles têm cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Pioli and Co. procurará manter essa carreira intacta quando jogarem como a equipe visitante no confronto da liga na cidade esportiva do rei Abdullah contra Ahli.

Cristiano Ronaldo jogará por al-Nassr contra Ahli hoje à noite?

Cristiano Ronaldo pode ter completado 40 anos no início do mês, mas seu desejo de jogar ainda é o mesmo. Ele ainda quer jogar em cada jogo possível. Embora na sua idade, muitos jogadores superstar possam ter chamado um dia, esse homem da Madeira ainda prospera para mais. Com um desejo discreto de alcançar 1.000 objetivos profissionais, Ronaldo está legitimamente a caminho de seu propósito e não deve levar as coisas casualmente.

Em todas essas cinco vitórias consecutivas, o nome de Ronaldo tem sido uma constante na placar. Karim Benzema e outros estão perseguindo a estrela portuguesa em uma luta pela Botta de Ouro SPL. Por mais que o mundo conheça Ronaldo, uma coisa que ele ama é marcar gols. Você certamente vai querer que suas botas falem e fiquem à frente da bota de ouro. Espere que você seja nomeado no XI inicial contra um lado competente como Ahli.

