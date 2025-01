Cristiano Ronaldo jogará hoje à noite para Al-Naser vs Al Raed na Saudi Pro League?

Os Cavaleiros de Najd jogarão fora de casa em uma partida da liga hoje à noite.

Nesta temporada, a perseguição para a coroa se tornou ainda mais desanimadora para a Al-Nassr. Os Cavaleiros de Najd ainda estão muito atrás, apesar de a equipe Stefano Pioli derrotar o Al Fateh por 3-1 no Al-Awwal Park em sua partida mais recente de primeira classe, o que faz com que três vitórias em quatro jogos este ano este ano.

Com 3 pontos de 17 jogos, a equipe de Riad agora ocupa o quarto lugar, oito pontos atrás de Al-Hilal e Karim Benzema al-Ittihad.

Eles dominaram seus oponentes nos oito jogos fora da temporada nesta temporada, marcando pelo menos três gols em quatro desses jogos e registrando dez gols nas últimas três visitas ao estádio da cidade esportiva do rei Abdullah.

Dado o triste desempenho dos anfitriões e a sequência de vitórias de oito jogos de visitantes sobre a equipe local, a Al-Nassr confiará em suas chances de vencer o jogo pela terceira vez consecutiva hoje à noite.

Com a corrida pelo título que se torna desafiador para a Al-Nassr, seu outro objetivo é permanecer entre os quatro primeiros. A partir de agora, dois pontos ficam em quarto lugar na liga atrás do terceiro lugar e oito deriva do segundo e primeiro lugar.

No entanto, se Al-Hilal e Al-Ithad forem a uma sequência de poucos jogos, as esperanças do título do Al-Nassr poderão ser revividas mais uma vez. Mas deve ser difícil, pois eles (al-Hilal e al-Titihad) não mostraram nenhum sinal de fraqueza até agora na temporada.

Cristiano Ronaldo tocará hoje à noite?

Cristiano Ronaldo, que marcou três gols nos últimos dois jogos, deve estar pronto para liderar a linha de ataque de sua equipe. Ronaldo está em excelente forma desde o início do ano novo. Ele já marcou 14 gols em apenas 16 jogos na liga nesta temporada.

Ele estará pronto para assumir o campo quando Al-Nassr tocar al-Rraed hoje à noite. Parece que o Al-Nassr está crescendo com cada jogo que os viu obter resultados positivos. Se eles continuarem a fazê -lo e esperam que seus rivais percam pontos, certamente os colocará na corrida pelo título mais uma vez. Isso pode ser dito, apesar da diferença de oito pontos entre eles e o primeiro lugar.

No entanto, o principal objetivo de Ronaldo será ajudar sua equipe a vencer o jogo hoje à noite e fechar a lacuna.

