Cristiano Ronaldo jogará hoje à noite para al-Naser vs Persépolis na Liga dos Campeões da AFC?

Al-Nassr jogará seu último jogo em grupo na competição.

Os fãs asiáticos de futebol podem esperar um emocionante confronto entre Persépolis FC Teerã e Nassr no primeiro dia 8 da Liga dos Campeões da AFC. Com uma equipe cheia de qualidade internacional, a equipe saudita espera estabelecer sua superioridade em um ambiente difícil e consolidar seu caminho para o torneio.

Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo e treinado por Stefano Pioli, tem a pressão de ganhar pontos importantes, enquanto Persépolis tentará aproveitar seu campo local e possivelmente surpreender um dos favoritos do torneio.

No entanto, como o formulário Al-Nassr está no que será um desafio para o anfitrião da AFC com uma vitória.

O início do ano de al-Nassr tem sido impressionante, pois eles estão invictos até agora em todas as competições em 2025 e esperam manter sua forma vencedora quando visitarem Persepolis.

Com a incorporação de Jhon Duran, o clube pareceu um lado mais ameaçador no ataque, já que parte da responsabilidade dos objetivos foi retirada de Cristiano Ronaldo.

No entanto, os portugueses continuam sendo o maior goleador e na liga saudita. Hoje você espera adicionar mais objetivos à sua conta já excelente.

Cristiano Ronaldo tocará hoje à noite?

A estrela e capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, não viajou com a equipe e perderá o próximo jogo contra a Persepolis na ACL.

Sadio Mane e Abdulrahman Ghareeb liderarão a linha de Al Nassr, já que Ronaldo e Jhon Duran não estão no time de viagens para o próximo jogo. Stefano Pioli continuará esperando para fazer o trabalho, embora alguns jogadores estejam desaparecidos, já que seu time é atualmente o terceiro na classificação da liga atrás de Al Hilal e Ahli.

