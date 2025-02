Cristiano Ronaldo: Lionel Messi è fantastico ma sono il più completo

Cristiano Ronaldo Ha detto che era “il giocatore più completo esistente”, ha detto che rispetta i fan che preferiscono Lionel MessiPelé o Diego Maradon, ma afferma che le statistiche supportano la sua richiesta.

Il cinque volte Ballon D’Or, 39, ha battuto diversi record durante la sua carriera ed è il più alto marcatore di uomini nella storia del calcio con 923 gol, l’ultimo arriva alla 4-0 AFC Champions League di Al Nassr, vince Al Wasl lunedì.

“Chi è il miglior marcatore degli obiettivi della storia? Si tratta di numeri. ha detto il programma televisivo spagnolo El Chiringuito In una vasta intervista di lunedì.

“Chi è un giocatore nella storia che ha segnato la maggior parte dei gol con la testa, la gamba sinistra, la punizione, i calci di punizione? Ho guardato il giorno dopo e non sono diventato a sinistra, sono tra i primi 10 marcatori dell’obiettivo del mio piede sinistro nella storia.

Ronaldo ha affrontato un confronto costante con Messi durante la sua carriera perché entrambi hanno combattuto per essere riconosciuti come il miglior giocatore del pianeta.

“Sto parlando di numeri”, ha detto Ronaldo. “Penso di essere il giocatore più completo esistente. Secondo me, penso che sia io. Faccio tutto bene nel calcio: con la testa, i calci di punizione, le gambe sinistro. Sono veloce, sono forte.

Cristiano Ronaldo ha segnato due volte nella vittoria per 4-0 per Al Nassr. Al Nassr FC/AL NASSR FC tramite Getty Image

“Una cosa è un gusto – se ti piace Messi, Pelé, Maradon, lo capisco e lo rispetto – ma dico che Ronaldo non è completo … Sono il più completo. Non ho visto nessuno meglio di me e lo dico dal mio cuore. “

All’età di 39 anni, Ronaldo non considera ancora la pensione da un club o un calcio internazionale.

“Sono così competitivo che a volte dimentico ciò che ho raggiunto”, ha detto “perché mi dà motivazione a fare di più e fare di meglio ogni anno … Penso che sia una differenza con gli altri. Qualcun altro nella mia posizione avrebbe lasciato il calcio 10 anni fa.

Ronaldo è stato uno dei primi giocatori d’élite a trasferirsi in Saudita per le leghe quando ha lasciato il Manchester United e nel 2023 ha firmato Al Nassr.

“Le persone non lo sanno, danno la loro opinione, parlano troppo”, ha detto mentre chiedeva la qualità della lega saudita.

“È un peccato perché è una realtà diversa quando le persone parlano dell’Arabia e degli Stati Uniti. Con quei (giocatori), devi rispettarlo. “

Ronaldo ha discusso della sua partenza dal Real Madrid nel 2018 e ha affermato che il club “non si è comportato bene con lui” nei negoziati del FASTE regola Un giorno a Bernabéu quando la sua carriera finisce.

Ha elogiato la stella di Madrid Jude BellinghamDice il centrocampista dell’Inghilterra “Mi ricorda (Zinedine) Zidane”.

“Zidane è stato brillante, bello”, ha detto Ronaldo. “Bellingham ha 21 anni, ha un intero futuro in anticipo. Il ragazzo sarà il miglior giocatore.