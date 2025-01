Cristiano Ronaldo pede ao Al-Nassr que contrate seu ex-companheiro de equipe Casemiro

Os Red Devils estão abertos a vender o brasileiro.

Cristiano Ronaldo supostamente quer que Al-Nassr recrute Casemiro, fracasso do Manchester United, durante a janela de transferências de janeiro.

De acordo com o The Telegraph, a estrela do Al-Nassr, Ronaldo, quer voltar para seu amigo e ex-companheiro de equipe do Real Madrid e do United em Riad. Isso gerou rumores de que o meio-campista brasileiro poderia deixar Old Trafford durante o mercado de transferências de janeiro.

Embora Casemiro esteja ligado a vários outros times, a Saudi Pro League é o seu “destino mais provável” caso decida deixar o United este mês, segundo a fonte.

À medida que Ronaldo entra nos últimos seis meses do seu contrato atual, há especulações sobre o seu futuro na Saudi Pro League. Em conversa com o canal oficial de notícias da Saudi Pro League, a lenda portuguesa, que completará 40 anos no próximo mês, deu a entender que a equipa deveria agregar jogadores para reforçar o seu plantel, após descartar a saída do Al-Nassr.

Um clube não pode ter mais de oito jogadores estrangeiros inscritos na Saudi Pro League, o que significa que deve vender ou dispensar um jogador estrangeiro atual do seu plantel para contratar Casemiro. Seko Fofana já foi vendido pelo Al-Nassr para o Rennes, e há rumores de que o brasileiro Anderson Talisca está prestes a ingressar no Fenerbahçe de José Mourinho.

O Telegraph afirma ainda que os Red Devils estão a considerar o lateral Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, se conseguirem dispensar Casemiro em Janeiro. Embora o campeão francês PSG esteja relutante em separar-se do defesa português neste mercado de transferências, Ruben Amorim espera que esta seja a sua primeira aquisição no clube inglês.

O Al-Nassr espera se recuperar do fraco desempenho na primeira metade da temporada, já que atualmente está na quarta posição da tabela, 11 pontos atrás do líder Al-Ittihad. A contratação brasileira pode ser um grande roubo para o meio-campo, tornando mais fácil evitar que os rivais aproveitem as fragilidades defensivas.

