Cristiano Ronaldo se chama de ‘grande artilheiro’ na história do futebol: ‘Eu nunca vi ninguém melhor que eu’

Alguns dos números suportam o floco de neve. (Noushad thekkayil/nurphoto através de imagens Getty)

Em sua própria mente, não há dúvida sobre isso.

Cristiano Ronaldo é o melhor goleador da história do futebol. Isso diz que a estrela portuguesa à beira do seu 40º aniversário.

Ronaldo, que faz 40 anos na quarta -feira, fez a proclamação em uma entrevista recente com o canal de televisão espanhol La Sexta.

“Eu sou o melhor artilheiro da história”, disse Ronaldo à La Sexta, De acordo com a imprensa da associação. “Embora eu não esteja à esquerda, estou entre os 10 primeiros da história por gols marcados com o pé esquerdo. Esses são números, eu sou o jogador mais completo que existe.

“Eu jogo bem com a cabeça, tomo bons chutes livres, sou rápido, estou forte, pulo … nunca vi ninguém melhor do que eu.”

Caso de Ronaldo

Então você tem um caso? Alguns números significativos estão a seu favor. Por TalkSportO total de 923 objetivos de carreira de Ronaldo em 1.254 jogos é o maior da história do esporte. Isso inclui seus 135 gols em 217 jogos internacionais de carreira que também são os mais na história do futebol.

Ronaldo é mais comparado ao seu rival contemporâneo Lionel Messi, que está em segundo lugar atrás de Ronaldo, com 850 gols em 1.081 jogos de corrida, 73 gols menos em 173 jogos menos jogados. Em média, isso dá a Messi a vantagem, com 0,786 gols por jogo, em comparação com 0,736 para Ronaldo.

Mas, para os números totais, Ronaldo não tem paralelo e usou esses números para apoiar seu caso contra os outros grandes nomes de todos os tempos do jogo.

“Estou falando sobre números” Ronaldo dissePor ESPN. “Acho que sou o jogador mais completo que existiu. Na minha opinião, acho que sou eu. Faço tudo bem no futebol. Com minha cabeça, chutes grátis, pé esquerdo. Sou rápido, sou forte.

“Uma coisa é o gosto, se você gosta de Messi, Pelé, Maradona, eu entendo e respeito isso, mas diga que Ronaldo não está completo … eu sou o mais completo. Eu não vi ninguém melhor do que eu e digo isso do coração.

Quem realmente é a cabra?

Então, sendo o melhor goleador de gols para os gols totais marcados para fazer Ronaldo o melhor jogador da história do futebol? Obviamente, anotar os objetivos é o principal objetivo, mas certamente não é o único fator a considerar.

Ronaldo tem um recorde impressionante de vencer com sete títulos da Liga Europeia e cinco títulos da Liga dos Campeões enquanto joga pelo Real Madrid, Manchester United e Juventus. Seus cinco prêmios Ballon d’Or são os segundos mais do que o tempo todo. Observou em cinco óculos mundiais diferentes Como o único homem que faz isso. Mas ele não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, um fato que se destaca como o maior golpe contra seu impressionante legado.

Para o bem da comparação, Messi é o vencedor de Ballon d’Or de todos os tempos com oito. Ele tem 12 títulos da Liga Europeia em seu nome, incluindo 10 títulos da liga com Barcelona. Ele é quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões. E tem uma conquista significativa que Ronaldo não é. Messi ganhou uma palavra com a Argentina em 2022, uma vitória que Ele o empurrou para o limite como o grande jogo de todos os tempos Na mente de muitos.

Claro, nunca haverá uma resposta definitiva.