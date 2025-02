Cristiano Ronaldo: “Sono il giocatore più completo che è esistito”

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono al centro del dibattito sulla capra per quasi due decenni. Tra loro, hanno 1.773 gol, nove titoli di Champions League e 13 premi Ballon d’Or.

Ma non c’è discussione per Ronaldo.

“Parlo dei numeri”, Ronaldo raccontato del programma televisivo spagnolo “El Chiringiuo” In un’intervista di lunedì. “Penso di essere il giocatore più perfetto che è esistito. Penso che sia io. Faccio tutto bene nel calcio: la mia testa, il calcio di punizione, il piede sinistro. Sono veloce, sono forte.

“Una cosa è il gusto – se ti piace Messi, Pelé, Maradona, lo capisco e lo rispetto – ma dicendo che Ronaldo non è perfetto … Sono il più perfetto. Non ho visto nessuno meglio di me, E lo dico dal cuore. “

Ronaldo ha 923 gol e 257 aiuto durante la sua carriera, che è un totale di 1.180 gol. L’unico giocatore con più obiettivi di carriera di Ronaldo è Messi con 850 gol e 379 aiuto.

Ma quando si tratta di posizionare la palla sul retro della rete, i numeri di Ronaldo parlano da soli e anche se non lo erano, non ha problemi con i suoi scettici.

“Chi è il miglior marcatore della storia? Riguarda i numeri. Fammi”, ha detto Ronaldo. “Chi è un giocatore di storia che ha segnato più goal con la testa, la gamba sinistra, la punizione, il calcio di punizione?

“Stavo cercando il secondo giorno e non sono rimasto awing, sono sul piede sinistro dei primi dieci marcatori della storia. E con la testa e sul piede destro e le penalità. Tutti loro.”

Una cosa che Ronaldon non ha ancora bisogno per il suo nome è un titolo difficile della Coppa del Mondo. Ronaldo una volta aveva un vantaggio rispetto a Messi a livello internazionale, ma dal 2018 Messi ha vinto la Coppa del Mondo e ha raccolto due volte il premio Copa América.

Ronaldo ha l’opportunità di vincere la Coppa del Mondo per l’ultima volta nel 2026. Ha 40 anni, ma alla velocità che sta prendendo obiettivi nella serie saudita Pro League, è ragionevole supporre che possa svolgere un ruolo Portogallo nel 2026.

