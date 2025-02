Cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Tommy Paul é o atual campeão.

O 2025 Dallas Open é um torneio de tênis da música dura dos interiores masculinos realizados em Dallas, Texas. O evento acontece no complexo Stylinger/Altec Tennis, no campus da Universidade Metodista do Sul. Anteriormente conhecido como o New York Open, o torneio foi transferido para Unionz, Nova York.

A edição de 2022 marcou o retorno de um evento da ATP Tour a Dallas, o primeiro desde 1983. Em 2025, o Dallas Open Rose para um evento ATP 500 e agora acontece no Ford Center na estrela. Um torneio ATP de 500 níveis com jogadores profissionais de todo o mundo.

Leia também: Os 10 jogadores de tenista masculinos mais jovens para alcançar 10 finais de Grand Slam na era aberta

Em 2024, Tommy Paul aumentou seu primeiro título triunfando em Dallas. O finalista do US Open 2024, Taylor Fritz, entra no evento como o melhor jogador classificado.

Quando está programado para o Dallas Open 2025?

O Dallas Open 2025 será executado de 3 a 9 de fevereiro. Será a quarta edição da competição, que ocorrerá nos tribunais difíceis.

Que cidade recebe Dallas Open 2025?

O torneio será realizado no Star Ford Center em Frisco, Estados Unidos.

Leia também: Os cinco melhores tenistas que declararam falência

Quem são os jogadores plantados em Dallas Open 2025?

O torneio de uma semana verá a ação do tênis, com alguns dos nomes mais importantes do esporte que chegam a Abu Dhabi para o evento.

Desenho único para homens

Taylor Fritz (1)

Casper Ruud (2)

Tommy Paul (3)

Ben Shelton (4)

Frances Tiafoe (5)

Tomas Machac (6)

Alex Michelsen (7)

Matteo Arnaldi (8)

Desenho duplo masculino

Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (1)

Joe Salisbury/Neal Skupski (2)

Jamie Murray/John Peers (3)

Austin Krajicek/Rajjev Ram (4)

Programa de competição de 2025 Dallas Open

Rodada 1: 3-4 de fevereiro

Rodada 2: 5 de fevereiro

Quartas de final: 6-7 de fevereiro

Semifinais: de 8 a 9 de fevereiro

Final: 10 de fevereiro

Quem são os jogadores indianos que participam do Dallas Open 2025?

Nenhum jogador indiano competirá no evento ATP 500.

Leia também: Jogadores com a maioria das aparições nas semifinais de Grand Slam em uma era aberta

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do 2025 Dallas aberto na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

Os fãs indianos de tênis podem assistir ao Open 2025 Dallas na TVN TVNIS. Nos Estados Unidos e na Grã -Bretanha, a Tenis TV transmitirá a grande competição ao vivo.

Dallas abre 2025 cronograma, acessórios e resultados completos

1 a 3 de janeiro (segunda -feira)

Rodada de homens homens 1

Arcebispo de Brandon Holt

2 a 4 de janeiro (terça)

Rodada de homens homens 1

(8) Matteo Arnaldi venceu Christopher Eubanks (6-3, 6-4)

(5) Frances Tiafoe venceu Taro Daniel (6-1, 3-6, 6-4)

Ethan Quinn venceu Trevor Svajda (6-4, 6-2)

(3) Tommy Paul venceu Jenson Brooksby (6-7 (6), 6-3, 6-4)

(7) Alex Michelsen perdeu para Cameron Norrie (2-6, 7-6 (1), 6-1)

(4) Ben Shelton venceu Aleksandar Vukic (6-3, 6-3)

(2) Casper Ruud venceu James Duckworth (7-5, 4-6, 6-2)

Yoshihito Nishioka venceu Brandon Nakashima (6-4, 7-6 (6))

Roberto Carballes perdeu para Michael Mmoh (1-6, 6-3, 4-6)

3 a 5 de janeiro (quarta -feira)

Rodada de homens homens 1

(6) Tomas Machac venceu Kei Nishikori (6-2, 6-2)

Reilly Opelka vs Alexander Shevchenko (7-6 (3), 6-4)

(1) Taylor Fritz venceu Arthur Rinderknech (6-4, 6-2)

Denis Shapalov venceu Miomir Kecmanovic (6-3, 6-7 (5), 6-3)

(5) Frances Tiafoe vs Yoshihito Nishioka

4 a 6 de janeiro (quinta -feira)

Solteiros da 2ª rodada para homens

(8) Matteo Arnaldi vs Alejandro Davidovich

(4) Ben Shelton vs.

(6) Tome Machac vs Rinky Hijikata

(2) Casper Ruud vs Michael Mmoh

Rilley Opelka vs Cameron Norrie

(3) Tommy Paul vs Ethan Quinn

(1) Taylor Fritz vs Denis Shapovalov

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama