Cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

A Holanda tem sido vitoriosa em quatro das cinco primeiras edições.

A FIH da FIH Pro League já está em sua sexta edição e melhorou ainda mais ao longo do caminho. Como as oportunidades de jogo são escassas há muito tempo, a liga garantiu que os jogadores têm a oportunidade de competir contra os melhores jogadores do mundo por pelo menos sete meses por ano.

A temporada atual começou em 30 de novembro de 2024, com a China enfrentando a Bélgica em Hangzhou e termina em 29 de junho de 2025, quando a Bélgica interpreta a Holanda em Antuérpia. Nove equipes participam do torneio: Holanda, China, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Argentina, Espanha, Índia e Austrália. Dez lugares em quatro continentes organizarão um total de 72 jogos.

A Índia começará sua campanha a partir de 15 de fevereiro, contra a Espanha no Kalinga Hockey Stadium. Eles jogarão um total de oito jogos na cidade de Bhubaneshwar, antes de embarcar em sua turnê européia em junho.

A liga apresenta uma emocionante oportunidade para os jogadores experimentarem os melhores times do mundo e dos fãs, desfrutando de uma ação de hóquei de alta qualidade. Com vários treinadores que mostraram uma tendência a provar sua força bancária no torneio nas temporadas anteriores, a Federação Internacional de Hóquei (FIH) decidiu incentivá-lo declarando que os vencedores das edições 2023-24 e 2024-25 garantirão um local direto na Copa do Mundo FIH 2026.

Qual é o formato do torneio?

Nove equipes se reunirão no torneio de arredondamento que ocorrerá entre novembro e junho em sua terra natal, jogos ou neutros (formato agrupado de caravana). A equipe que termina no topo da tabela após a conclusão de todos os jogos receberá o troféu.

A equipe que termina na parte inferior da bateria enfrentará a descida e será substituída pelo vencedor da FIH Nations Cup, que competirá na próxima edição.

O campeão também obterá uma qualificação direta para a Copa do Mundo de Hóquei do FIH 2026. A Alemanha garantiu um lugar para eles no final em segundo lugar na edição anterior da Liga Pro (eles receberam a cota desde que os holandeses terminaram no topo).

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do projeto FIH da temporada feminina de 2024-25?

Você pode ver o Projeto FIH FIH 2024-25 ao vivo em várias plataformas, dependendo da sua localização e preferência. Aqui estão algumas opções por país:

Índia, Maldivas, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka – Jiocinema, Sports18

Argentina – ESPN

Austrália – Canal 7

Bélgica – Telenet

China – Smg

Grã-Bretanha 4

Irlanda – Watch.plije de Change

Holanda – nós

EUA.

Região Africana – Supersports, assista. Aplicação de hóquei

Região do Caribe – Sportsmax

Região da América Latina – ESPN

Resto do mundo – Assista. Aplicação de hóquei

Cronograma e resultados da FIH Pro League 2024-25 de Feman:

30 de novembro de 2024 – China 2-2 Bélgica (4-1 na penalidade), Hangzhou

Bélgica (4-1 na penalidade), Hangzhou 1 de dezembro de 2024 – China 2-1 Inglaterra, Hangzhou

Inglaterra, Hangzhou 2 de dezembro de 2024 – Bélgica 1–3 Inglaterra, Hangzhou

Inglaterra, Hangzhou 3 de dezembro de 2024 – China 1-2 Bélgica, Hangzhou

Bélgica, Hangzhou 4 de dezembro de 2024- China 4-0 Inglaterra, Hangzhou

Inglaterra, Hangzhou 5 de dezembro de 2024 – Inglaterra 2–8 Bélgica, Hangzhou

Bélgica, Hangzhou 11 de dezembro de 2024 – Argentina 2–2 Alemanha (3-2 em penalidades), Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

Alemanha (3-2 em penalidades), Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero 12 de dezembro de 2024 – Alemanha 1-6 Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero

Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero 13 de dezembro de 2024 – Argentina 23 Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero

Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero 14 de dezembro de 2024 – Argentina 1–1 Alemanha (4-5 em penalidades), Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

Alemanha (4-5 em penalidades), Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero 15 de dezembro de 2024 – Holanda 4–1 Alemanha, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

Alemanha, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero 16 de dezembro de 2024 – Argentina 3–2 Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero

Holanda, Centro de Esportes Provinciais, Santiago Del Estero 4 de fevereiro de 2025 – China 2–2 Espanha (2-3 em penalidades), Sydney Olympic Park Hockey Center

Espanha (2-3 em penalidades), Sydney Olympic Park Hockey Center 5 de fevereiro de 2025 – Austrália 4–1 Espanha, Sydney Olympic Park Hockey Center

Espanha, Sydney Olympic Park Hockey Center 6 de fevereiro de 2025 – Austrália 2–2 China (2-1 em penalidades), Sydney Olympic Park Hockey Center

China (2-1 em penalidades), Sydney Olympic Park Hockey Center 7 de fevereiro de 2025 – Espanha 23 China, Sydney Olympic Park Hockey Hockey Center

China, Sydney Olympic Park Hockey Hockey Center 8 de fevereiro de 2025- Austrália 3-1 Espanha, Sydney Olympic Park Hockey Center

Espanha, Sydney Olympic Park Hockey Center 9 de fevereiro de 2025- Austrália 1-3 China, Sydney Olympic Park Hockey Hockey Center

China, Sydney Olympic Park Hockey Hockey Center 15 de fevereiro de 2025 – Alemanha 1-2 Espanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

Espanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar 15 de fevereiro de 2025 – Índia 3-2 Inglaterra, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

Inglaterra, Kalinga Stadium, Bhubaneswar 16 de fevereiro de 2025 – Espanha vs Alemanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

16 de fevereiro de 2025 – Índia vs Inglaterra, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

18 de fevereiro de 2025 – Índia vs Espanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

19 de fevereiro de 2025 – Índia vs Espanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

20 de fevereiro de 2025 – Argentina vs Bélgica, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

21 de fevereiro de 2025 – Argentina vs Austrália, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

21 de fevereiro de 2025 – Inglaterra vs Holanda, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

21 de fevereiro de 2025 – Índia vs Alemanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

22 de fevereiro de 2025 – Austrália vs Bélgica, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

22 de fevereiro de 2025 – Holanda x Inglaterra, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

22 de fevereiro de 2025 – Índia vs Alemanha, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

23 de fevereiro de 2025 – Argentina vs Bélgica, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

24 de fevereiro de 2025 – Argentina vs Austrália, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

24 de fevereiro de 2025 – Índia vs Holanda, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

25 de fevereiro de 2025 – Bélgica vs Austrália, Centro de Esportes Provinciais, Santiago del Estero

25 de fevereiro de 2025 – Índia vs Holanda, Kalinga Stadium, Bhubaneswar

7 de junho de 2025 – Espanha vs Argentina, Bethero Stadium, Valencia

7 de junho de 2025 – Holanda vs Austrália, Estádio Wagener, Amstelveen

8 de junho de 2025 – Espanha vs Argentina, Bethero Stadium, Valencia

8 de junho de 2025 – Holanda vs Austrália, Estádio Wagener, Amstelveen

11 de junho de 2025 – Holanda vs Espanha, Estádio Wagener, Amstelveen

12 de junho de 2025 – Holanda vs Espanha, Estádio Wagener, Amstelveen

14 de junho de 2025 – Austrália vs Índia, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

14 de junho de 2025 – Bélgica vs Alemanha, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

14 de junho de 2025 – Holanda vs China, Estádio Wagener, Amstelveen

14 de junho de 2025 – Inglaterra vs Argentina, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

15 de junho de 2025 – Índia vs Austrália, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

15 de junho de 2025 – Bélgica vs Alemanha, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

15 de junho de 2025 – Holanda vs China, Estádio Wagener, Amstelveen

15 de junho de 2025 – Inglaterra vs Argentina, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

17 de junho de 2025 – Inglaterra vs Austrália, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

17 de junho de 2025 – Argentina vs Índia, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

17 de junho de 2025 – Bélgica vs Espanha, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

18 de junho de 2025 – Índia vs Argentina, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

18 de junho de 2025 – Bélgica vs Espanha, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

18 de junho de 2025 – Inglaterra vs Austrália, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

21 de junho de 2025 – Argentina vs China, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

21 de junho de 2025 – Bélgica vs Índia, Wilrijkse Plein Antuérpia, Antuérpia

21 de junho de 2025 – Inglaterra vs Espanha, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

21 de junho de 2025 – Alemanha vs Argentina, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

22 de junho de 2025 – Alemanha vs Austrália, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

22 de junho de 2025 – Inglaterra vs Espanha, Lee Valley Hockey and Tennis Center, Londres

22 de junho de 2025 – Bélgica vs Índia, Wilrijkse Plein Antuérpia, Antuérpia

22 de junho de 2025 – China vs Argentina, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

24 de junho de 2025 – Alemanha vs China, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

25 de junho de 2025 – Alemanha vs China, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

28 de junho de 2025 – China vs Índia, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

28 de junho de 2025 – Alemanha x Inglaterra, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

28 de junho de 2025 – Bélgica vs Holanda, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

29 de junho de 2025 – Alemanha vs Inglaterra, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

29 de junho de 2025 – Índia vs China, Ernst Reuter Sportfield, Berlim

29 de junho de 2025 – Bélgica vs Holanda, Wilrijkse Plein Antwerp, Antuérpia

