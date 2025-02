Cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Novak Djokovic é duas vezes campeão no Catar.

O ATP Qatar Open 2025 é a 33ª edição do Catar Open, um torneio de tênis masculino que será disputado na quadra dura ao ar livre. Faz parte dos torneios ATP Tour 500 no estado de ATP 2025 (atualizado do estado do ATP Tour 250 nos anos anteriores) e ocorrerá no complexo internacional de tênis e squash Khalifa em Doha, Catar, Qatar, a partir de 17 de fevereiro a 22.

Este ano, o sorteio de singles masculino está empilhado com os melhores jogadores da era atual. Jannik Sinner, que era a melhor semente, se aposentou depois de receber uma proibição de três meses de tênis, imediatamente.

2025 O vencedor de Roterdã, Carlos Alcaraz, que agora é o melhor semeado, fará sua estréia em Doha. Como Alexander Zverev não aparece neste evento, os espanhóis esperam reduzir a lacuna no ranking ATP, com um possível número dois em jogo se Alcaraz vencer o torneio.

Enquanto isso, o campeão do 24 vezes Grand Slam Novak Djokovic retorna ao Catar com um título de 100 em sua carreira à vista. O vencedor do Catar de dois tempos marca seu primeiro retorno da lesão por rasgo muscular que o impediu de uma décima primeira final do Aberto da Austrália, forçando -o a se aposentar no meio do caminho durante seu encontro semifinal.

Apesar dos problemas, Djokovic teve que apoiar fisicamente, o sérvio continua impressionando todos a demolir Alcaraz confortavelmente baixo. A tarefa para o ano de 37 anos agora será conquistar seu primeiro título do US Open 2023 (exceto os Jogos Olímpicos) e permanecerá livre de lesões.

Daniil Medvedev, que está fora da classificação ATP dos cinco melhores teve um começo chocante da nova temporada. Perdas consecutivas contra os jogadores mais baixos, no Aberto da Austrália e depois no Open de Roterdã significa que o campeão de 2023 busca desesperadamente de alguma forma.

Na última edição do ATP Qatar Open, Karen Khachanov derrotou Jakub Mensik de Checa, para ser coroado como o novo campeão.

Quando o ATP Qatar é aberto 2025?

A edição de 2025 do Aberto do ATP Qatar se estende de 15 de fevereiro a 22 de fevereiro.

Qual cidade será o anfitrião do ATP Qatar Open 2025?

A capital de Doha de Catari será o anfitrião do ATP Qatar Open 2025, enquanto o evento marca sua 23ª edição.

Quem são os jogadores plantados no ATP Qatar Open 2025?

As oito melhores sementes no desenho de singles masculinos:

Carlos Alcaraz (ESP) Alex de Minour (AUS) Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas (GRE) Grigor Dimitrov (Bul) Jack Draper (Reino Unido)

As quatro primeiras sementes no desenho de duplas de homens:

Marcelo Arévalo (ESA)/Mate Pavić (CRO) Harri Heliövaara (End)/Henry Patten (GBR) Kevin Krawietz (Ger)/Tim Pütz (GER) Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)

Calendário da competição ATP Qatar Open 2025

Rodadas de qualificação: 15-16 de fevereiro

15-16 de fevereiro Ronda 1: 17-18 de fevereiro

17-18 de fevereiro Rodada 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro Quartas de final: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Semifinal: 21 de fevereiro

21 de fevereiro Fim: 22 de fevereiro

Quem são os jogadores indianos que participam do ATP Qatar Open 2025?

Yuki Bhambri, juntamente com Ivan Dodig de Croácia, participará do Catar 2025 aberto como uma entrada selvagem após uma retirada tardia de partidas americanas.

O antigo mundo número um Rohan Bopanna também participará do evento, juntamente com o português de Nuno Borges.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo do ATP Qatar Open 2025 na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

As ações ao vivo do ATP Qatar Open transmitirão ao vivo no canal de tênis para espectadores na Índia e nos Estados Unidos. A Sky Sports levará o evento ao vivo para aqueles que residem no Reino Unido. Mais detalhes aqui.

Cronograma e resultados da Índia no ATP Qatar Open 2025

1 a 17 de fevereiro (segunda -feira)

16 16 Double masculino

Evan Dodg / Yuki Bhbris Mass Meiel Merin Aupair / Mubras al-Harrag (6-3, 6-4

2 a 18 de fevereiro (terça)

16 16 Double masculino

Rohan Bopanna/Nuno Borges vs Andrea Vavassori/Simone Bolelli

3 a 19 de fevereiro (quarta -feira)

Finais de duplas masculinas

Ivan Dodiig/Yuki Bhambri vs TBD

ATP QATAR OPEN 2025 Cronograma completa, acessórios e resultados

1 a 17 de fevereiro (segunda -feira)

Rodada de homens homens 1

(7) Grigor Dimitrov perdeu para Jiri Leheckka (4-6, 4-6)

Fabian Marozsán venceu Aziz Dougaz (7-5, 6-3)

(1) Carlos Alcaraz venceu Marin Cilic (6-4, 6-4)

(8) Jack Draper venceu Alex Popyrin (6-2, 7-6 (4))

2 a 18 de fevereiro (terça)

Rodada de homens homens 1

(2) Alex de Minaur venceu a Roma Safiullin (6-1, 7-5)

Luca Nardi venceu Zhang Zhizhen (6-4, 6-3)

(4) Daniil Medvedev venceu Karen Khachanov (4-6.7-5, 6-3)

Tallon Griekspoor venceu Jan-Lennard Struff (7-6 (5), 7-6 (7))

(5) Andrey Rublev venceu Alexander Bublik (6-3, 6-4)

(3).

(6) Stefanos Tsitsipas perdeu para Hamad Medjedovic (6-7 (6), 7-5, 6-7 (5))

3 a 19 de fevereiro (quarta -feira)

Solteiros da 2ª rodada para homens

(5) Andrey Rublev venceu Nuno Borges (6-3, 6-4)

(8) Jack Draper Beat Connor O’Connell (6-2, 6-1)

(2) Alex de Minaur venceu van de Zandschulp (6-4, 6-4)

(4) Daniil Medvedev vs Zizu Bergs

Jiri Leheckka vs Fabian Marozsan

Hamad Medjedovic vs Felix Auger Aliasesime

(1) Carlos Alcaraz vs Luca Nardi

Matteo Berrettini vs Tallon Griekspoor

4 a 20 de fevereiro (quinta -feira)

Quartas de final

(2) Alex de Minaur vs (5) Andrey Rublev

Felix Auger AliasSime vs TBD

(8) Jack Draper vs TBD

