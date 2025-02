Cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Elena Rybakina é a atual campeã.

O Abu Dhabi Open 2025 é um torneio de tênis de nível WTA de nível 500 500 500. É realizado nos tamanhos rígidos ao ar livre e foi introduzido em 2021, que será disputado em janeiro no International Tennis Center de Zayed Sports City em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

O torneio foi introduzido devido à suspensão de todos os torneios da WTA na China e ao atraso dos torneios na Austrália devido à pandemia Covid-19. Em 2023, o evento foi devolvido à turnê como substituto para as damas de São Petersburgo ‘

A edição inaugural do Abu Dhabi Open foi conquistada por Aryna Sabalenka na divisão de singles, com a partida japonesa de Ena Shibahara e Shuko Aoyama vencendo a categoria de duplas. A Bielorrússia não voltou para defender seu título em 2023, que testemunhou Belinda Bencic levantou o troféu.

Em 2024, a ex -vencedora de Wimbledon, Elena Rybakina, elevou seu primeiro título em Abu Dhabi. O cazaque entra na competição como a melhor semente e a favorita para defender seu título.

Quando o Abu Dhabi Open 2025 está programado?

Mubadala Abu Dhabi abre 2025 será executado de 1 a 8 de fevereiro. É realizado nas dicas rígidas ao ar livre e foi introduzido em 2021.

Que cidade o apresentador do Abu Dhabi abrirá 2025?

O torneio ocorrerá no Zayed Sports City International Center em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Quem são os jogadores plantados no Abu Dhabi Open 2025?

O torneio de uma semana verá a ação do tênis, com alguns dos nomes mais importantes do esporte que chegam a Abu Dhabi para o evento.

Desenho único para mulheres

Elena Rybakina (1)

Paula Badasa (2)

Daria Kasatkina (3)

Yulia Putintseva (4)

Liudmila Samson (5)

Anastasia Pavlyuchenkova (6)

Resíduo de veado (7)

Leylah Fernández (8)

Endereço duplo das mulheres

Elena Ostapenko/Ellen Pérez (1)

Ásia Muhammad/Demi Schuurs (2)

Desirae Krawczyk/Giuliana Olmos (3)

Kristina Mlalanovic/Zhang Shuai (4)

Programa de competição abu dhabi aberto 2025

Primeira rodada: 3-4 de fevereiro

Segunda rodada: 5 de fevereiro

Quartas de final: 6 de fevereiro

Semifinais: 7 de fevereiro

Final: 8 de fevereiro

Quem são os jogadores indianos que participam do Abu Dhabi Open 2025?

Nenhum jogador indiano participará deste evento.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do Abu Dhabi Open 2025 na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

Os fãs indianos de tênis podem ver o Abu Dhabi Open 2025 na WTA TV, já que não há parceiro designado para uma transmissão ao vivo do torneio. No Reino Unido, os fãs podem ver a ação no tênis do Sky Sports. Nos Estados Unidos, o canal de tênis transmitirá o torneio.

Abu Dhabi Open 2025 Cronograma, acessórios e resultados completos

1 a 3 de fevereiro (segunda -feira)

Singles of Women Ronda 1

Yue Yuan perdeu para Sonobe Wakana (4-6, 3-6)

Ashlyn Krueger vs McCartney Kessler

Sonay Kartal vs Katie Volynets

Caroline Garica vs Lulu Sun

Veronika Kudermetov vs Liudmila Samsonov

2 a 4 de fevereiro (terça)

Singles of Women Ronda 1

(8) Leylah Fernández vs Moyuka Uchijima

Magdalena Frech vs Linda Noskova

Renata Poczua vs Magda Linette

Belinda Bencic vs Rebecca Samkova

Marketa Vondrousova vs Emma Radan

(7) Jelena Ostapenko vs nosso Jabeur

(6) Anastasia Pavlyuchenkova vs Sofia Kenin

3 a 5 de janeiro (quarta -feira)

Rodada 2 de single feminina

(1) Elena Rybakina vs TBD

(2) Paula Badasa vs TBD

(3) Daria Kasatkina vs BD

(4) Yulia Putintseva vs TBD

