Cronograma, acessórios, resultados, esquadrão indiano, detalhes de transmissão ao vivo

A competição servirá como uma classificação para a FIBA ​​Asia 2025 Cup no próximo ano.

As eliminatórias da FIBA ​​Asia Cup 2025 começarão em 22 de fevereiro, com 24 equipes competindo por 16 vagas na rodada final do torneio, que ocorrerá na Arábia Saudita no próximo ano. As eliminatórias serão jogadas em três janelas: fevereiro de 2024, novembro de 2024 e fevereiro de 2025. Cada janela terá quatro jogadores, dando às equipes a oportunidade de iniciar suas campanhas com uma nota alta.

As equipes foram divididas em seis grupos de quatro, de acordo com suas classificações e proximidade geográfica. As duas melhores equipes de cada grupo garantirão seus ingressos para a FIBA ​​Asia Cup 2025, enquanto as seis equipes do terceiro lugar terão outra oportunidade de se qualificar através de um torneio separado.

A FIBA ​​Asia Cup é o evento de floco na Ásia, que mostra os melhores talentos e equipes do continente. Ele está bem mantido desde a sua criação, com exceção de 2019 e 2021, quando foi adiado devido à pandemia Covid-19.

A primeira janela da FIBA ​​Asia Cup 2025 Os qualificadores ocorrerão no Cazaquistão e Nova Délhi de 23 a 26 de fevereiro. O time indiano de basquete masculino enfrentará o Catar, o Irã e o Cazaquistão no Grupo E, na esperança de causar uma forte impressão contra seus fãs locais.

A FIBA ​​Asia Cup foi vencida por seis equipes nacionais diferentes, sendo a China a mais bem -sucedida, tendo conquistado o título 16 vezes. A equipe masculina chinesa dominou o local do basquete asiático com seu poder e velocidade, o que ganhou uma reputação formidável. As Filipinas ganharam o título cinco vezes, seguidas pelo Irã com três títulos. Coréia do Sul, Austrália e Japão conquistaram o título duas vezes.

A Austrália é o atual campeão, depois de conquistar seu segundo título na FIBA ​​Asia Cup 2022, que também foi organizado pela Indonésia. Eles procurarão defender sua coroa e desafiar gigantes asiáticos na Arábia Saudita no próximo ano.

Quando e onde ocorrerão as eliminatórias da FIBA ​​Asian Cup 2025?

As eliminatórias da FIBA ​​Asia Cup 2025 serão tocadas em um formato caseiro e remoto, com três janelas para determinar o equipamento que competirá na FIBA ​​Asia Cup 2025. As janelas estão programadas para fevereiro de 2024, novembro de 2024 e fevereiro de 2025 Janela terá quatro jogadores, onde as equipes tentarão ganhar seus lugares na rodada final do torneio.

Equipamento

Tailândia

Austrália

Coréia

Indonésia

Taipei chinês

Hong Kong (China)

Filipinas

Nova Zelândia

República Popular da China

Guam

Japão

Mongólia

Iraque

Jordânia

Palestina

Arábia Saudita

República Islâmica do Irã

Cazaquistão

Índia

Catar

Bahrein

Síria

Líbano

Emirados Árabes Unidos

Grupos de Classificação da Copa da FIBA ​​Asia 2025

Acompanhar: Tailândia, Austrália, Coréia, Indonésia

Grupo B.: China Taipei, Hong Kong (China), Filipinas, Nova Zelândia

Grupo c:, República Popular da China, Guam, Japão, Mongólia

Grupo d: Iraque, Jordânia, Palestina, Arábia Saudita

Grupo E: República Islâmica do Irã, Cazaquistão, Índia, Catar

Grupo F: Bahrein, Síria, Líbano, Emirados Árabes Unidos.

Esquadrão da Índia para as eliminatórias da FIBA ​​Asian Cup 2025

Vissh Bhriguvanshi

M Arvind Kumar

Min Bek Hafeez

Príncipe Pranav

P Baladaneshwar

Kanwar Gurbaj Singh Sandhu

PRINCECAL SINGH

Sahaij Pratap Singh Sekhon

Vaishak K Bun

Amritpal Singh (C)

Palpreet Singh (VC)

Nayak Mooree

Treinador: Veselin matic

História completa – aqui

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo das eliminatórias da FIBA ​​Asian Cup 2025?

Infelizmente, a transmissão ao vivo para os qualificadores da FIBA ​​Asian Cup 2025 não estará disponível em nenhum canal de TV. No entanto, os fãs podem ver a transmissão ao vivo da competição no oficial YouTube Canal fiba.

FIBA Asia Cup 2025 Programa completo e qualificadores de acessórios (todos os tempos estão em IST

22 de fevereiro (quinta -feira)

13:00: Austrália 85-71 Coréia (Grupo A)

15:35: Japão 77-56 Guam (Grupo C)

16:30: Taipei chinês 69-89 Nova Zelândia (Grupo B)

17:00: China 80-49 Mongólia (Grupo C)

17:30: Tailândia 73-56 Indonésia (Grupo A)

17:30: Hong Kong 64-94 Filipinas (Grupo B)

23 de fevereiro (sexta -feira)

19:00: Irã 76-74 Catar (Pool E)

19:30: Cazaquistão 63-50 Índia (Pool E) – Os destaques | Análise

20:30: Iraque 56-64 Arábia Saudita (Pool D)

20:30: Síria 78-87 Líbano (Grupo F)

21:30: Bahrein 70-64 Emirados Árabes Unidos (Pool F)

22:30: Jordânia 73-46 Palestina (Grupo D)

25 de fevereiro (domingo)

09:00: Nova Zelândia 88-49 Hong Kong (Grupo B)

10:30: Japão 76-73 China (Grupo C)

11:30: Coréia 96-62 Tailândia (Pool A) –

12:30: Mongólia 63-74 Guam (Grupo C)

17:00: Filipinas 106-53 Taipei chinês (Grupo B)

18:30: Indonésia 51-106 Austrália (Grupo A)

26 de fevereiro (segunda -feira)

18:00 Índia 53-86 Irã (Pool E) – Os destaques | Relatório

20:30: Eau 63-78 Síria (Grupo F)

21:30: Catar 68-73 Cazaquistão (Grupo E)

22:00: Arábia Saudita 64-79 Jordan (Grupo D)

22:30: Palestina 72-75 Iraque (Grupo D)

00:30: Líbano 94-63 Bahrein (Grupo F)

21 de novembro (quinta -feira)

15:35: Japão 93-75 Mongólia (Grupo C)

16:00: Coréia 86-78 Indonésia (Grupo A)

16:30: Taipei chinês 85-55 Hong Kong (Grupo B)

17:00: Filipinas 93-89 Nova Zelândia (Grupo B)

17:00: China 101-53 Guam (Grupo C)

17:30: Tailândia 48-101 Austrália (Grupo A)

22 de novembro (sexta -feira)

18:00: Índia 53-69 Catar (Grupo E) – o destaque

19:00: Irã 20-0 Cazaquistão (Grupo E)

21:00: Eau 77-99 Líbano (Grupo F)

21:30: Jordânia 73-64 Iraque (Grupo D)

21:30: Bahrein 76-71 Síria (Grupo F)

22:15: Palestina 66-73 Arábia Saudita (Grupo D)

24 de novembro (domingo)

10:30: Guam 78-83 Japão (Grupo C)

11:30: Coréia 75-98 Austrália (Grupo A)

12:30: Mongólia 52-90 China (Grupo C)

15:30: Indonésia 71-112 Tailândia (Grupo A)

17:00: Filipinas 93-54 Hong Kong (Grupo B)

25 de novembro (segunda -feira)

11:30: Nova Zelândia 81-64 Taipei chinês (Grupo B)

17:15: Palestina 81-87 Jordan (Grupo D)

18:00: Índia 88-69 Cazaquistão (Grupo E) – o mais proeminente | Relatório

19:30: Líbano 89-64 Síria (Grupo F)

22:15: Arábia Saudita 66-58 Iraque (Grupo D)

22:30: Catar 78-77 Irã (Grupo E)

22:30: Eau 90-77 Bahrein (Grupo F)

20 de fevereiro de 2025 (quinta -feira)

Indonésia 58-109 Austrália (Grupo A)

Guam 63-74 Mongólia (Grupo C)

Taipei chinês 91-84 Filipinas (Grupo B)

Hong Kong 51-92 Nova Zelândia (Grupo B)

Porcelana 100-58 Japão (Grupo C)

Tailândia 90-91 Coréia (Grupo A)

21 de fevereiro de 2025 (sexta -feira)

Irã 106-55 Índia (Grupo E) – Relatório

Cazaquistão 71-92 Catar (Grupo E)

Iraque 71-59 Palestina (Grupo D)

Jordânia 78-68 Arábia Saudita (Grupo D)

Bahrein 78-84 Líbano (Grupo F)

Síria 86-61 Eau (Grupo F)

23 de fevereiro de 2025 (domingo)

Nova Zelândia 87-70 Filipinas (Grupo B)

Mongólia 79-89 Japão (Grupo C)

Austrália 114-64 Tailândia (Grupo A)

Guam 78-86 China (Grupo C)

Indonésia 63-90 Coréia (Grupo A)

Hong Kong 83-99 Taipei chinês (Grupo B)

24 de fevereiro de 2025 (segunda -feira)

Cazaquistão 45-88 Irã (Grupo E)

Catar 81-61 Índia (Grupo E) – Os Destaques | Relatório

Iraque 67-73 Jordan (Grupo D)

Arábia Saudita 93-71 Palestina (Grupo D)

25 de fevereiro de 2025 (terça -feira)

Síria vs Bahrein (Grupo F)

Líbano vs Eau (Grupo F)

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama