Cronograma atualizado, acessórios, resultados e detalhes de transmissão ao vivo

O atual campeão mundial Kunlavut Vitidsarn é a melhor semente.

A abordagem mundial de Bádminton muda para a Tailândia nesta semana, quando a Tailândia Masters 2025 é lançada em 28 de janeiro. Após o Masters da Indonésia, será o primeiro torneio Super 300 do ano de 2025. O torneio tem um prêmio total de US $ 240.000.

Kunlavut Vitidsarn da casa é a semente superior. Ele é o atual campeão mundial e o medalhista olímpico de prata de Paris. O número 5 do mundo ganhou recentemente o Masters da Indonésia, derrotando Jonatan Christie, da Indonésia, na final.

Com a ausência do campeão olímpico de dois tempos Viktor Axelsen e o número 1 do mundo Shi Yuqi, o tailandês de 23 anos é um grande favorito nos mestres da Tailândia.

Na seção feminina, o pornô Chochuwong, na Tailândia, é a melhor semente. Recentemente, ele enfrentou um Se-Young na final do Indian Open. A caminho da final, o jogador da Tailândia derrotou o número 4 do mundo da China, Han Yue.

Quando começará a Thailand Masters 2025?

A Tailândia Masters 2025 começará em 28 de janeiro e terminará em 2 de fevereiro.

Onde a Tailândia Masters 2025 será realizada?

A Tailândia Masters 2025 ocorrerá no Nimibut Stadium, Bangkok, Tailândia.

Quem são os campeões de defesa da Tailândia Masters 2025?

Solteiros para homens: Chou Tien-Chen (chinês Taipei)

Solteiros de mulheres: Aya Ohori (Japão)

Duplas masculinas: Ele jitando/ren xiangyu (China)

Duplas femininas: Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Tailândia)

Duplas mistas: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Tailândia)

Quem são os jogadores plantados no Tailândia Masters 2025?

Solteiros para homens

Kunlavut Vitidsarn De Ka Long AURA DWI WARDOYO Garoto Jason Teh Jen Hyok-Jin Wang Zhengxing WangCharoen de Kantaphho NHAT NGUYEN

Solteiros de mulheres

PornPawee Chhuwong Ratchanok Intanon PUCTRI KUSuma Wardani Linha Kjærsfeldt Ime você quer acender. Malvika Bansod Pornpicha choeikeewong Komang Ayu Cahya diosa

Duplas masculinas

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Muhammad Shibul Fikri/Daniel Marthin Peeratcaai Kukpun/Pakkapon Teeraterrerskula Xie Haanan/Zeng Weihan Kang Min-hyuk/Kim Won-ho Huang Di/Liu Yang Kedong Kedren / Dechapol Puararanukroh Puthvi Roy/k. Sai Prathek

Duplas femininas

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard Laksika Kanlaha/Phamaimas Muenwong Jia Yifan/Zhang Shuxian Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose Lin Xiao-Min/Wang Yu-Qiao

Duplas mistas

Guo Xinwa/Chen Fanghui Ruttapatak Optthong/Jhenicha Sudjaipraparat Pakkapon Teeroaratsakul/Phataimas Muenwong Dechapol Povaranukroh / Subsissa Paewsamr Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja Jafar Hidayatullah/Felisha Pasrabu Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil Amri Syahnaawi/Nita Violina Marwah

Quem são os jogadores que representam a Índia na Tailândia Masters 2025?

Solteiros para homens: Thaarun mannepalli, s.sankar muthausamy slipperan, meiraba luwang mais

Solteiros de mulheres: Rakshitha Sred Santosh Ramraj, Shriyanshi Valishetty, Tanyya Hemantth, Malvika Bansod

Duplas masculinas:

Duplas femininas: Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Kavipriya Selvam/Simran Singhi

Duplas mistas: Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani Gadde

Quem são os jogadores que representam a Malásia na Tailândia Masters 2025?

Solteiros para homens – Justin Hoh, June Wei Cheam

Solteiros de mulheres – Kisonna Sagaduray, Letshana Karupathevan

Duplas femininas – xin yee ONG/carmen ting, pei kee go/mei xing teoh

Quem são os jogadores que representam Cingapura na Tailândia Masters 2025?

Solteiros para homens – Jason Teh

Duplas masculinas – Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo

Programa de competição da Tailândia Masters 2025

Primeira rodada: 28-29 de janeiro

28-29 de janeiro Segunda rodada: 30 de janeiro

30 de janeiro Quartas de final: 31 de janeiro

31 de janeiro Semifinais: 1 de fevereiro

1 de fevereiro Fim: 2 de fevereiro

Onde e como ver transmissão ao vivo e televisão transmitida pelo Tailândia Masters 2025 na Índia?

Os fãs podem ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo em Sports18 e Disney+Hottsar. A pontuação ao vivo pode ser seguida no Software de torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão e a televisão ao vivo pela Tailândia Masters 2025 na Malásia?

Os fãs podem ver a transmissão ao vivo nos canais da Astro Network, enquanto a transmissão ao vivo estará disponível na Astro Arena. A pontuação ao vivo pode ser seguida no software do torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão e a televisão ao vivo pela Tailândia Masters 2025 em Cingapura?

Os fãs podem ver o Live on Starhub, bem como o stream ao vivo nos Sports 1 e 2. A pontuação ao vivo pode ser seguida no software do torneio BWF.

Onde e como ver a transmissão ao vivo da Tailândia Masters 2025 na Indonésia?

Os fãs da Indonésia podem ver a transmissão ao vivo do Tailand Masters 2025 em várias fontes como Vidio, Nex Parabola e MNC e transmissão ao vivo em Vidio e MNCTV. Você também pode seguir as pontuações ao vivo no software de torneios.

Cronograma completo, acessórios e resultados da Índia para a Tailândia Masters 2025

1 a 28 de janeiro (terça)

Rodada dupla de 32 homens

Sai Pratheek/Pruchvi Krishnamurthy Roy vs Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo

Double Women’s Round 32

Kavipriya Selvam/Simran Singhi vs ONG Xin Yee/Carmen Ting

A programação completa, acessórios e resultados da Malásia para a Tailândia Masters 2025

1 a 28 de janeiro (terça)

Rodada dupla de 32 homens

Baixo pendurar Yee/de Eng Cheong vs Choleempon Charoenkitamen/Worlrapol Thongsa

Wong Vin Sean/Goh Boon Zhe vs Choi Sol Gyu/Goh V Shem

Double Women’s Round 32

ONG xin yee/Carmen Ting vs Kavipriya Selvam/Simran Singh

