Cronograma atualizado, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo

O atual campeão Anders Antonsen espera começar bem em 2025.

A atenção do mundo do badminton está focada na Malásia esta semana, com o Malaysia Open 2025 começando em 7 de janeiro. Após as prestigiadas finais do World Tour do mês passado, o torneio Super 1000 marca o primeiro grande evento do ano do BWF World Tour.

Os participantes incluem o atual campeão Anders Antonsen, o número um do mundo Shi Yuqi e o bicampeão olímpico Viktor Axelsen. No entanto, o melhor jogador da Malásia, Lee Zii Jia, perderá o Aberto da Malásia devido a uma lesão não resolvida no tornozelo. Esta notícia é particularmente decepcionante, já que o medalhista de bronze de Paris e sexto cabeça-de-chave do torneio estaria ansioso para competir em sua quadra.

Há notícias positivas para os fãs indianos, já que HS Prannoy retornará ao World Tour. Prannoy enfrentava problemas de saúde após as Olimpíadas do ano passado. O indiano havia participado pela última vez das Olimpíadas de Paris 2024, onde perdeu para o também shuttle Lakshya Sen nas oitavas de final.

Na seção feminina, a cabeça-de-chave número 1 e atual campeã, An Se-young, tentará defender seu título. No mês passado, a estrela coreana foi derrotada pelo chinês Wang Zhiyi nas semifinais das finais do World Tour. Wang, que venceu o torneio, é o segundo colocado no Aberto da Malásia.

Como primeiro grande evento do ano, o Aberto da Malásia oferecerá uma emocionante variedade de partidas de alguns dos melhores atletas do mundo.

Quando começará o Malaysia Open 2025?

O Malaysia Open 2025 começará em 7 de janeiro e terminará em 12 de janeiro.

Onde será realizado o Malaysia Open 2025?

O Malaysia Open 2025 será realizado na Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malásia.

Quem são os atuais campeões do Malaysia Open 2025?

Solteiros masculinos – Anders Antonsen (Dinamarca)

Solteiros femininos – An Se-young (Coréia do Sul)

Duplas masculinas – Liang Weikeng/Wang Chang (China)

duplas femininas – Liu Shengshu/Tan Ning (China)

Duplas Mistas – Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Japão)

Quem são as sementes do Malaysia Open 2025?

solteiros masculinos

Shi Yuqi Anders Antonsen Jonathan Cristiano Victor Axelsen Kunlavut Vitidsarn Lee Zii Jia (aposentado) Li Shifeng Kodai Naraoka

solteiros femininos

Um Se-jovem Wang Zhi Yi Han Yue Gregoria Mariska Tunjung Roupas Ongbamrungphan Tomoka Miyazaki Yeo Jia Min Chochuwong pornopawee

duplas masculinas

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen Liang Weikeng/Wang Chang Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Aaron Chia/Soh Wooi Yik He Jiting/Ren Xiangyu Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan

duplas femininas

Liu Shengshu/Tan Ning Baek Ha-na/Lee So-hee Bronzeado Perolado/Thinaah Muralitharan Li Yijing/Luo Xumin Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa

Duplas mistas

Feng Yanzhe/Huang Dongping Jiang Zhenbang/Wei Yaxin Chen Tang Jie/Toh Ee Wei Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang Cheng Xing/Zhang Chi Guo Xinwa/Chen Fanghui

Quem são os jogadores que representarão a Índia no Malaysia Open 2025?

solteiros masculinos: HS Prannoy, Lakshya Sen

solteiros femininos: Aakarshi Kashyap, Malvika Bansod, Anupama Upadhyaya

duplas masculinas: Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

duplas femininas: Rutaparna Panda/Swetaparna Panda, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela

Duplas mistas: Dhruv Kapila/Tanisha Crasto, Sathish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh

Quem são os jogadores que representarão a Malásia no Malaysia Open 2025?

solteiros masculinos -Leong Jun Hao

solteiros femininos: Goh Jin Wei

duplas masculinas – Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Junaidi Arif/Roy King Yap, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin

duplas femininas – Go Pei Kee/Teoh Mei Xing, Ong Xin Yee/Carmen Ting, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Vivian Hoo/Lim Chiew Sien

Duplas mistas – Tan Kian Meng/Lai Pei Jing, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien

Quem são os jogadores que representarão Singapura no Malaysia Open 2025?

solteiros masculinos – Loh Kean Tejo

solteiros femininos -Yeo Jia Min

Duplas mistas –Jin Yujia/Terry Hee

Cronograma de competição do Malaysia Open 2025

Primeira rodada: 7 a 8 de janeiro

7 a 8 de janeiro Segunda rodada: 9 de janeiro

9 de janeiro Quartas de final: 10 de janeiro

10 de janeiro Semifinais: 11 de janeiro

11 de janeiro Fim: 12 de janeiro

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e transmissão de TV do Malaysia Open 2025 na Índia?

Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo e streaming no Sports18 e Jio Cinema. O placar ao vivo pode ser acompanhado no Software de torneio BWF.

Onde e como assistir ao Malaysia Open 2025 ao vivo e transmissão de TV na Malásia?

Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo nos canais da Astro Network. O resultado ao vivo pode ser acompanhado no software do torneio BWF.

Onde e como assistir ao Malaysia Open 2025 ao vivo e transmissão de TV em Cingapura?

Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo no SpoTV e também ao vivo no Spotv. O resultado ao vivo pode ser acompanhado no software do torneio BWF.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Malaysia Open 2025 na Indonésia?

Os fãs indonésios podem assistir à transmissão ao vivo do Malaysia Open 2025 em várias fontes, como First Media, Visition +, MNC Vision, SPOTV e transmissão ao vivo no RCTI +. Você também pode acompanhar os resultados ao vivo no software do torneio.

Calendário completo, jogos e resultados da Índia para o Malaysia Open 2025

Dia 1 – 7 de janeiro (terça-feira)

32ª rodada de simples masculino

Priyanshu Rajawat x Li Shi Feng

Lakshya Sen x Chi Yu Jen

HS Prannoy x Brian Yang

Rodadas de simples feminino

Anupama Upadhyaya x Pornpawee Chochuwong

Aakarshi Kashyap x Julie Dawall Jakobsen

Duplas femininas, oitavas de final

Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Ornnicha Jongsathapornparn

Calendário completo da Malásia, jogos e resultados para o Malaysia Open 2025

Dia 1 – 7 de janeiro (terça-feira)

32ª rodada de simples masculino

Leong Jun Hao x Lu Guang Zu

Duplas masculinas, oitavas de final

Goh Sze Fei/Nur Izzuddin x Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard

Man Wei Chong/Kai Wun Tee x Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura

Duplas femininas, oitavas de final

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan vs.

Go Pei Kee/Teoh Mei Xing vs. Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian

Vivian Hoo/Lim Chiew Sien x Cheng Yu-Pei/Sun Yu Hsing

Duplas Mistas Rodadas de 32

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei vs.

Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien vs. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin vs.

Tan Kian Meng/Lai Pei Jing x Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

