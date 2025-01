Cronograma atualizado, programação, resultados e detalhes da transmissão ao vivo.

Delhi SG Pipers enfrentará Odisha Warriors na partida de abertura da Women’s Hockey India League 2025.

A liga feminina começará pela primeira vez na Hockey India League. No momento, apenas o críquete possui uma liga feminina, a WPL (Women’s Premier League). Tivemos o Desafio Kabaddi feminino, mas infelizmente ele não existe mais. A liga feminina funcionará simultaneamente com a liga masculina.

A edição inaugural da Liga Indiana de Hóquei Feminino começará em 12 de janeiro e terminará em 26 de janeiro de 2025. O torneio será realizado em dois locais diferentes: Rourkela e Jaipal Singh Stadium, Ranchi, e Birsa International Hockey Stadium Munda, Rourkela. . A maioria das partidas do torneio feminino será disputada em Ranchi.

Atualmente são quatro equipes, mas no próximo ano mais duas equipes se juntarão. Os proprietários destas duas equipes são Resolute Sports e BC Jindal Group.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Liga Indiana de Hóquei Feminino 2025:

Quando e onde acontecerá (local) a Liga Indiana de Hóquei Feminino?

A Liga Indiana de Hóquei Feminino começará em 12 de janeiro e terminará em 26 de janeiro de 2025 no Rourkela e Jaipal Singh Stadium, Ranchi e Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela.

Times e proprietários da Indian Hockey League

Existem quatro times na primeira temporada da Indian Hockey League. Os nomes das equipes são:

Deli SG Pipers (SG Sports)

Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Shrachi Sports)

Soorma Hockey Club (Grupo JSW)

Guerreiros Odisha (Navoyam Sports Ventures)

Qual é o formato do torneio Hockey India League?

A Liga Indiana de Hóquei Feminino terá um formato de eliminatórias em rodada dupla. Cada equipe se enfrentará duas vezes na fase da liga. As duas melhores equipes se classificarão para a final que será realizada no dia 26 de janeiro de 2025.

Equipes – Delhi SG Pipers, Rarh Bengal Tigers, Soorma Hockey Club, Odisha Warriors.

Equipes completas da Liga Feminina de Hóquei da Índia

As equipes têm no máximo 24 jogadores, sendo 16 indianos e oito estrangeiros. A combinação XI de jogo consiste em pelo menos dois jogadores estrangeiros e no máximo cinco jogadores estrangeiros. Você pode conferir a escalação completa da equipe aqui.

Onde comprar ingressos para a Indian Women’s Hockey League 2025?

Os fãs podem adquirir seus ingressos através do site Ticketgênio site. A entrada é gratuita, mas os fãs devem obter seus passes gratuitos através do link fornecido.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo da Women’s Hockey India League 2025?

A transmissão ao vivo da Liga Indiana de Hóquei Feminino será no DD Sports. A Sony Sports Network também adquiriu os direitos de transmissão da liga. Assim, a Sony Sports 1,3 e 4 também transmitirão as partidas. Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo nas plataformas Sony Liv e Waves OTT.

Cronograma, calendário de jogos, resultados e horários da Liga Indiana de Hóquei Feminino 2025 (IST)

12 de janeiro (domingo)20h30: Delhi SG Pipers x Odisha Warriors (Ranchi)

13 de janeiro (segunda-feira)18h: Rarh Bengal Tigers x Soorma Hockey Club (Ranchi)

14 de janeiro (terça-feira)18h: Delhi SG Pipers x Rarh Bengal Tigers (Ranchi)

15 de janeiro (quarta-feira)18h00: Odisha Warriors x Soorma Hockey Club (Ranchi)

16 de janeiro (quinta-feira)18h00: Rarh Bengal Tigers x Odisha Warriors (Ranchi)

17 de janeiro (sexta-feira)18h: Delhi SG Pipers x Soorma Hockey Club (Rourkela)

19 de janeiro (domingo)18h00: Odisha Warriors x Rarh Bengal Tigers (Rourkela)

20 de janeiro (segunda-feira)18h: Soorma Hockey Club x Delhi SG Pipers (Ranchi)

21 de janeiro (terça-feira)18h: Soorma Hockey Club x Odisha Warriors (Ranchi)

22 de janeiro (quarta-feira)18h00: Rarh Bengal Tigers x Delhi SG Pipers (Ranchi)

23 de janeiro (quinta-feira)18h: Odisha Warriors x Delhi SG Pipers (Ranchi)

24 de janeiro (sexta-feira)18h: Soorma Hockey Club x Rarh Bengal Tigers (Ranchi)

26 de janeiro (domingo)20h15: Final – Local: Ranchi

