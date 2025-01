Cronograma atualizado, programação, resultados e detalhes da transmissão ao vivo.

Sabalenka e Sinner têm boas chances de fazer história no Aberto da Austrália de 2025.

Há um ano, Djokovic era o favorito para conquistar o 11º título recorde do Aberto da Austrália. Afinal, o sérvio havia vencido as quatro finais anteriores, em Melbourne. O Aberto da Austrália, que marca o início da temporada do Grand Slam de 2025, viu uma mudança nos favoritos do evento. Na última reviravolta do tênis masculino, Novak Djokovic desafiou a idade para travar uma batalha a três com Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Sinner assumiu o papel de jogador a ser observado em 2025 com uma vitória abrangente sobre Djokovic nas semifinais australianas de 2024. O italiano também passou para o Aberto dos Estados Unidos de 2024 e venceu os outros dois Grand Slams da temporada de 2024: o da França. Aberto e Wimbledon. O espanhol manteve o troféu de Wimbledon ao derrotar Djokovic pelo segundo ano consecutivo na rodada do título no SW19.

Djokovic, que conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Paris de 2024, fará sua estreia contra o convidado americano Nishesh Basavareddy. Novak Djokovic está em sétimo lugar na edição de 2025 e pode enfrentar o Alcaraz nas quartas de final.

A presença de Jack Draper e Grigor Dimitrov na mesma parte do sorteio que Djokovic e Alcaraz manterá ambos ocupados. Por fim, o cabeça-de-chave número 1 do time masculino, Jannik Sinner, enfrentará uma abertura difícil contra Nicolas Jarry e um possível confronto das oitavas de final contra o australiano Alex de Minaur. Alexander Zverev lidera a metade inferior do sorteio como o segundo cabeça-de-chave e é um adversário em potencial na rodada do título para os jogadores da metade superior do sorteio.

Quanto ao circuito feminino, Aryna Sabalenka surpreendeu Iga Swiatek com uma segunda metade da temporada dominante, com a temporada WTA passando para a fase de quadra dura do calendário. Sabalenka defendeu seu título do Aberto da Austrália de 2023 e também adicionou o troféu do Aberto dos Estados Unidos à sua crescente coleção. A bielorrussa será a mulher a vencer no sorteio feminino, já que pretende conquistar o terceiro título em Melbourne.

A concorrente mais próxima de Sabalenka nas quadras duras de Melbourne será Coco Gauff. A jogadora americana derrotou Sabalenka nas semifinais do WTA Finals em Riad e venceu a competição em sua edição inaugural em Riad. Gauff foi semifinalista em 2024 e tentará fazer melhor nesta temporada. Ela abrirá contra a compatriota Sofia Kenin, enquanto Sabalenka iniciará sua campanha no AO 2025 contra outra americana, Sloane Stephens.

Os campeões de duplas masculinas da temporada de 2024, Rohan Bopanna e Matthew Ebden, seguiram caminhos separados. Isso significa que uma nova dupla de duplas levantará o troféu no final da quinzena do Aberto da Austrália. A dupla belga-taiwanesa Su-wei Hsieh e Elise Mertens venceu o sorteio de duplas femininas em 2024 e não se importaria com uma segunda vitória em Melbourne em 2025.

Vale a pena ficar de olho em Ons Jabeur, Naomi Osaka e na última sensação adolescente Mira Andreeva nas partidas da primeira rodada do WTA.

Quando começará o Aberto da Austrália de 2025?

O Aberto da Austrália de 2025 será disputado entre 12 e 26 de janeiro.

Onde será realizado o Aberto da Austrália de 2025?

Melbourne continua a sediar o Aberto da Austrália e também sediará a edição de 2025.

Quem são as sementes do Aberto da Austrália de 2025?

Principais favoritos masculinos:

Sorteio de simples:

Pecador Jannik

Alexandre Zverev

Carlos Alcaraz

Taylor Fritz

Daniel Medvedev

Casper Ruud

Novak Djokovic

Alex de Minaur

Andrey Rublev

Grigor Dimitrov

Sorteio de duplas:

Principais sementes femininas:

Sorteio de simples:

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek

Coco Gauff

jasmim paolini

Qin Wen Zheng

Elena Rybakina

Jéssica Pegula

Emma Navarro

Daria Kasatkina

Danielle Collins

Sorteio de duplas:

Quem são os jogadores indianos que participarão do Australian Open 2025?

Sumit Nagal está na chave principal do Aberto da Austrália 2025 e iniciará sua campanha contra o tcheco Tomas Machac.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Australian Open 2025 e na Índia, EUA e Reino Unido?

O Australian Open 2025 estará disponível para o público indiano na SonyLiv e na Sony Sports Network. ESPN e Tennis Channel fornecerão cobertura ao vivo do evento nos Estados Unidos. O Eurosport é responsável pela transmissão no Reino Unido.

Qual é a programação do Australian Open 2025?

Rodada de qualificação: Segunda-feira, 6 de janeiro, a quinta-feira, 9 de janeiro.

Tabela principal:

Primeira Rodada – 12 a 14 de janeiro

Segunda Rodada – 15 a 16 de janeiro

Terceira Rodada – 17 a 18 de janeiro.

Quarta Rodada – 19 a 20 de janeiro.

Quartas de final – 21 a 22 de janeiro

Semifinais – 23 a 24 de janeiro.

Finais femininas – 25 de janeiro.

Finais masculinas – 26 de janeiro.

