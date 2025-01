Cronograma atualizado, programação, resultados e detalhes da transmissão ao vivo.

Delhi SG Pipers enfrentará o time Gonasika na partida de abertura da Hockey India League 2024-25.

A Liga Indiana de Hóquei está de volta depois de sete anos e embora o torneio masculino retorne com um formato reformulado, desta vez há também um torneio feminino e será paralelo ao time masculino. A liga foi fundada originalmente em 2013, mas foi eliminada após 2017.

A edição 2024-25 da Liga Indiana de Hóquei Masculino começará em 28 de dezembro e terminará em 1º de fevereiro de 2025. O torneio será realizado em dois locais diferentes: Birsa Munda International Hockey Stadium em Rourkela e Jaipal Stadium Singh em Ranchi. A maioria das partidas do torneio masculino será disputada em Rourkela.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Liga Indiana Masculina de Hóquei 2024-25:

Quando e onde acontecerá a Liga Indiana de Hóquei Masculino (local)?

A Liga Indiana Masculina de Hóquei começará em 28 de dezembro e terminará em 1º de fevereiro de 2025 no Estádio Internacional de Hóquei Birsa Munda, Rourkela e no Estádio Jaipal Singh, Ranchi.

História da Liga Indiana de Hóquei

Ranchi Rhinos venceu a temporada inaugural do HIL anterior após derrotar Delhi Waveriders (2-1) na final. Delhi Waveriders venceu a segunda temporada depois de um desgosto na primeira. Eles derrotaram o Punjab Waveriders (3 (3) -3 (1)) na disputa de pênaltis. A terceira temporada foi vencida pelo Ranchi Rays, onde derrotou o Punjab Warriors (2 (3) -2 (2)) na disputa de pênaltis.

Depois de perder duas finais consecutivas nos pênaltis, o Punjab Warriors finalmente conquistou o título em sua terceira final consecutiva. A quinta temporada foi vencida pelos Kalinga Lancers ao derrotar o Dabang Mumbai (4-1) na final.

Times e proprietários da Indian Hockey League

Existem oito times na sexta temporada da Indian Hockey League. Os nomes das equipes são:

Deli SG Pipers (SG Sports)

Lanceiros Kalinga (Vedanta Limited)

Hyderabad Toofans (esportes decididos)

Tigres de Bengala Rarh (Shrachi Sports)

Soorma Hockey Club (Grupo JSW)

Dragões Tamil Nadu (Grupo Charles)

UP Rudras (cimento JK)

Equipe Gonasika (Tarini Prasad Mohanty)

Qual é o formato do torneio Hockey India League?

A Liga Indiana de Hóquei masculina será disputada em duas fases. A primeira fase acontecerá de 28 de dezembro a 18 de janeiro. Nesta fase, todas as oito equipes jogarão entre si uma vez. A segunda fase terá início a partir de 19 de janeiro.

Nesta fase as equipes são divididas em dois grupos e cada equipe jogará uma vez entre si do seu grupo. As quatro melhores equipes se classificarão para os playoffs, que serão disputados a partir de 31 de janeiro.

Grupo A: Delhi SG Pipers, Rarh Bengal Tigers, Soorma Hockey Club, Kalinga Lancers

Grupo B: Equipe Gonasika, Hyderabad Toofans, Tamil Nadu Dragons, UP Rudras

Esquadrões completos da Liga Indiana de Hóquei

As equipes têm no máximo 24 jogadores, sendo 16 indianos e oito estrangeiros. Cada equipe também terá quatro jogadores juniores (menores de 21 anos ou menos). A combinação XI em jogo é de sete indianos e quatro estrangeiros. Lista completa de todas as equipes aqui.

Onde comprar ingressos para a Liga Indiana de Hóquei Masculina 2024-25?

Os fãs podem adquirir seus ingressos através do site Ticketgênio site. A entrada é gratuita, mas os fãs devem obter seus passes gratuitos através do link fornecido.

Onde e como assistir a transmissão e transmissão ao vivo da Men’s Indian Hockey League 2024-25?

A transmissão ao vivo da Men’s Indian Hockey League será no DD Sports. A Sony Sports Network também adquiriu os direitos de transmissão da liga. Assim, a Sony Sports 1,3 e 4 também transmitirá as partidas. Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo no aplicativo Sony Liv.

Calendário, calendário de jogos, resultados e horários da Liga Indiana de Hóquei Masculino 2024-25 (IST)

Fase de grupos Fase 1

28 de dezembro (sábado)

20h15: Equipe Gonasika (2)2-2(4) Delhi SG Pipers (Rourkela) – Relatório

29 de dezembro (domingo)

18h: Toofans de Hyderabad 23 Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela) – Relatório

Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela) – Relatório 20h15: Clube de Hóquei Soorma 1-1 Dragões Tamil Nadu (Rourkela) – Relatório

30 de dezembro (segunda-feira)

20h15: UP Rudras 3-1 Lanceiros Vedanta Kalinga (Rourkela)

31 de dezembro (terça-feira)

20h15: Deli SG Pipers (4)2-2(5) Toofans de Hyderabad (Rourkela)

1º de janeiro (quarta-feira)

20h15: Tigres de Bengala Shrachi Rarh 2-1 Equipe Gonasika (Rourkela)

2 de janeiro (quinta-feira)

20h15: Clube de Hóquei Soorma 0-3 UP Rudras (Rourkela)

3 de janeiro (sexta-feira)

20h15: Dragões Tamil Nadu (6)2-2(5) Lanceiros Vedanta Kalinga (Rourkela) – Relatório

4 de janeiro (sábado)

18h: Delhi SG Pipers 1-4 Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela) – Relatório

Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela) – Relatório 20h15: Toofans de Hyderabad 1-3 Equipe Gonasika (Rourkela)

5 de janeiro (domingo)

18h: Lanceiros Vedanta Kalinga 3-4 Soorma Hockey Club (Rourkela) – Relatório

Soorma Hockey Club (Rourkela) – Relatório 20h15: Dragões Tamil Nadu 2-0 UP Rudras (Rourkela) – Relatório

6 de janeiro (segunda-feira)

20h15: Clube de Hóquei Soorma (3)2-2(1) Delhi SG Pipers (Rourkela) – Relatório

7 de janeiro (terça-feira)

20h15: Lanceiros Vedanta Kalinga 6-0 Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela)

8 de janeiro (quarta-feira)

18h00: Equipe Gonasika 5-6 Dragões Tamil Nadu (Rourkela)

Dragões Tamil Nadu (Rourkela) 20h15: UP Rudras 0-3 Toofans de Hyderabad (Rourkela)

9 de janeiro (quinta-feira)

20h15: Lanceiros Vedanta Kalinga 2-1 Equipe Gonasika (Rourkela)

10 de janeiro (sexta-feira)

20h15: Tigres de Bengala Shrachi Rarh 1-2 Dragões Tamil Nadu (Rourkela)

11 de janeiro (sábado)

18h: Toofans de Hyderabad (4)1 – 1(3) Clube de Hóquei Soorma (Rourkela)

Clube de Hóquei Soorma (Rourkela) 20h15: Deli SG Pipers 1-3 UP Rudras (Rourkela)

12 de janeiro (domingo)

18h: Lanceiros Vedanta Kalinga 1-5 Toofans de Hyderabad (Rourkela)

13 de janeiro (segunda-feira)

20h15: Dragões Tamil Nadu 3-2 Delhi SG Pipers (Rourkela)

14 de janeiro (terça-feira)

20h15: Equipe Gonasika 2-1 Clube de Hóquei Soorma (Rourkela)

15 de janeiro (quarta-feira)

20h15: UP Rudras 3-5 Tigres de Bengala Shrachi Rarh (Rourkela)

16 de janeiro (quinta-feira)

20h15: Deli SG Pipers 1-5 Lanceiros Vedanta Kalinga (Rourkela) – Relatório

18 de janeiro (sábado)

18h: Toofans de Hyderabad 4-0 Dragões Tamil Nadu (Ranchi) – Relatório

Dragões Tamil Nadu (Ranchi) – Relatório 20h15: Equipe Gonasika 0-1 UP Rudras (Ranchi) – Relatório

29 de janeiro (quarta-feira)

18h00: Soorma Hockey Club x Shrachi Rarh Bengal Tigers (Rourkela)

Fase de grupos Fase 2

19 de janeiro (domingo)

20h15: Vedanta Kalinga Lancers x Delhi SG Pipers (Rourkela)

20 de janeiro (segunda-feira)

20h15: Shrachi Rarh Bengal Tigers x Soorma Hockey Club (Rourkela)

21 de janeiro (terça-feira)

20h15: UP Rudras x Equipe Gonasika (Rourkela)

22 de janeiro (quarta-feira)

20h15: Delhi SG Pipers x Soorma Hockey Club (Ranchi)

23 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

20h15: Dragões Tamil Nadu x Hyderabad Toofans (Rourkela)

24 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

20h15: Shrachi Rarh Bengal Tigers x Vedanta Kalinga Lancers (Ranchi)

25 de janeiro (sábado)

18h: Dragões Tamil Nadu x Equipe Gonasika (Rourkela)

20h15: Hyderabad Toofans x UP Rudras (Rourkela)

27 de janeiro (segunda-feira)

18h: Shrachi Rarh Bengal Tigers x Delhi SG Pipers (Rourkela)

20h15: Soorma Hockey Club x Vedanta Kalinga Lancers (Rourkela)

28 de janeiro (terça-feira)

20h15: Equipe Gonasika x Hyderabad Toofans (Rourkela)

29 de janeiro (quarta-feira)

20h15: UP Rudras x Tamil Nadu Dragons (Rourkela)

Fases de eliminação

31 de janeiro (sexta-feira)

18h: Semifinal 1: 1º x 4º – Local: Rourkela

20h15: Semifinal 2: 2º x 3º – Local: Rourkela

1º de fevereiro (sábado)

18h: Disputa pela medalha de bronze – Local: Rourkela

20h15: Final – Local: Rourkela

