Cronograma atualizado, programação, resultados e detalhes da transmissão ao vivo.

Índia e Nepal se enfrentarão na primeira partida da Copa do Mundo Kho Kho 2025.

A edição inaugural da Copa do Mundo Kho Kho será realizada de 13 a 19 de janeiro de 2024 no Estádio Coberto Indira Gandhi em Delhi, Índia. Kho Kho é um esporte nativo da Índia muito fácil de praticar. Kho Kho é um jogo de velocidade, estratégia e cooperação. É jogado na Índia antiga há gerações. , um esporte indoor de ritmo acelerado que testa a agilidade, os reflexos e o pensamento estratégico dos jogadores e é tradicionalmente praticado em campos abertos.

No jogo duas equipes competem, uma equipe defende enquanto a outra persegue. O objetivo é derrotar o inimigo enquanto marca o maior número possível de defensores. Haverá duas entradas e ambas as equipes terão oportunidades iguais de perseguir e defender.

A Copa do Mundo Kho Kho 2025 conta com 23 times de ponta de todo o mundo em seis continentes. Um total de 21 equipes jogarão na seção masculina, enquanto 20 equipes jogarão na seção feminina.

Quando e onde acontecerá a Copa do Mundo Kho Kho 2025?

A Copa do Mundo Kho Kho será realizada de 13 a 19 de janeiro de 2024 no Estádio Coberto Indira Gandhi em Delhi, Índia.

Formato do torneio

Os torneios masculino e feminino acontecerão simultaneamente. O torneio masculino conta com 20 equipes, enquanto o torneio feminino conta com 19 equipes. O torneio é dividido em quatro grupos com cinco equipes em cada grupo. Cada equipe competirá contra outras de seu grupo para determinar a classificação. No torneio feminino, um grupo será formado por quatro equipes. As 2 melhores equipes de cada grupo se classificarão para as quartas de final.

Grupos da Copa do Mundo Kho Kho 2025

Homens

Grupo A: Índia, Nepal, Peru, Brasil, Butão

Grupo B: África do Sul, Gana, Argentina, Holanda, Irã

Grupo C: Bangladesh, Sri Lanka, Coreia do Sul, Estados Unidos, Polônia

Grupo D: Inglaterra, Alemanha, Malásia, Austrália, Quênia

Mulheres

Grupo A: Índia, Coreia do Sul, Irã, Malásia

Grupo B: Inglaterra, Austrália, Quênia, Uganda, Holanda

Grupo C: Nepal, Butão, Sri Lanka, Alemanha, Bangladesh

Grupo D: África do Sul, Polônia, Peru, Indonésia, Nova Zelândia

Seleção da Índia para a Copa do Mundo Kho Kho 2025:

Homens

Pratik Waikar (Capitão), Prabani Sabar, Mehul, Sachin Bhargo, Suyash Gargate, Ramji Kashyap, Siva Pothir Reddy, Aditya Ganpule, Gowtham MK, Nikhil B, Akash Kumar, Subramani V., Suman Barman, Aniket Pote, S. Rokeson Singh .

Apoiar: Akshay Bangare, Rajvardhan Shankar Patil, Vishwanath Janakiram.

Mulheres

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo Kho Kho 2025?

Os fãs podem comprar ingressos em Insider. A entrada é gratuita, mas os fãs devem obter seus passes gratuitos através do link fornecido.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo da Copa do Mundo Kho Kho 2025?

A transmissão ao vivo da Copa do Mundo Kho Kho 2025 será realizada na Star Sports Network. Star Sports 1 HD e Star Sports First são os canais que transmitirão a Copa do Mundo Kho Kho. Também será transmitido pela DD Sports. Os fãs podem assistir à transmissão ao vivo no aplicativo ou site Hotstar.

Calendário, calendário, resultados e horários dos jogos da Copa do Mundo Kho Kho 2025 (IST):

Fase da liga masculina

Grupo A

13 de janeiro (sábado)

20h30 IST: Índia 42-37 Nepal

14 de janeiro (domingo)

12h30 IST: Peru 24-90 Butão

18h30 IST: Nepal 80-34 Peru

20h15 IST: Índia 64-34 Brasil

15 de janeiro (segunda-feira)

20h15 IST: Índia 70-38 Peru

11h15 IST: Nepal 134-8 Brasil

15h15 IST: Brasil 14-64 Butão

16 de janeiro (terça-feira)

9h15 IST: Nepal 98-8 Butão

11h15 IST: Peru 43-34 Brasil

20h15 IST: Índia 71-34 Butão

Grupo B

14 de janeiro (domingo)

10h30 IST: África do Sul 87-32 Gana

13h IST: Argentina 14-117 Irã

16h30 IST: África do Sul 122-14 Holanda

19h45 IST: Gana 30-24 Argentina

15 de janeiro (segunda-feira)

11h15 IST: Gana 76-36 Holanda

14h45 IST: África do Sul 104-20 Argentina

17h15 IST: Holanda 22-142 Irã

16 de janeiro (terça-feira)

8h45 IST: Gana 30-61 Irã

14h45 IST: Argentina 90-24 Holanda

8h45 IST: África do Sul 32-56 Irã

Grupo C

14 de janeiro (domingo)

11h15 IST: Bangladesh 56-24 Sri Lanka

14h45 IST: Coreia do Sul 77-38 Polônia

17h15 IST: Bangladesh 85-26 EUA

15 de janeiro (segunda-feira)

10h30 IST: Sri Lanka 111-22 EUA

12h30 IST: Bangladesh 119-10 Coréia do Sul

16h00 IST: Estados Unidos 95-38 Polônia

19h45 IST: Sri Lanka 91-22 Coréia do Sul

16 de janeiro (terça-feira)

10h IST: Sri Lanka 105-40 Polônia

15h15 IST: Coreia do Sul 62-62 EUA

17h45 IST: Bangladesh 72-46 Polônia

Grupo D

14 de janeiro (domingo)

11h15 IST: Inglaterra 60-38 Alemanha

16h00 IST: Malásia 28-57 Quênia

18h30 IST: Inglaterra 48-27 Austrália

15 de janeiro (segunda-feira)

11h, horário do leste: Austrália 54-58 Quênia

15h15 IST: Inglaterra 52-32 Malásia

10h IST: Alemanha 12-117 Austrália

16 de janeiro (terça-feira)

10h30 IST: Alemanha 22-72 Quênia

12h30 IST: Malásia 34-35 Austrália

17h15 IST: Inglaterra 64-23 Quênia

19h45 IST: Alemanha 16-75 Malásia

Fase eliminatória masculina

Quartas de final

17 de janeiro (quarta-feira)

11h45 IST: Irã 86-18 Quênia

15h15 IST: Inglaterra 38-58 África do Sul

17h45 IST: Bangladesh 18-67 Nepal

20h15 IST: Índia 100-40 Sri Lanka

Semifinais

18 de janeiro (quinta-feira)

17h45 IST: Irã 20-72 Nepal

20h15 IST: África do Sul 42-60 Índia – Relatório

Fim

19 de janeiro (sexta-feira)

20h15 IST: Nepal x Índia

Fase da Liga Feminina

Grupo A

14 de janeiro (domingo)

19h IST: Índia 175-18 Coréia do Sul

19h45 IST: Irã 54-16 Malásia

15 de janeiro (segunda-feira)

19h45 IST: Malásia 44-50 Coréia do Sul

19h IST: Índia 100-16 Irã

16 de janeiro (terça-feira)

16h00 IST: Irã 97-22 Coréia do Sul

19h IST: Índia 100-20 Malásia

Grupo B

14 de janeiro (domingo)

11h45 IST: Inglaterra 81-30 Austrália

15h15 IST: Quênia 65-16 Holanda

17h45 IST: Inglaterra 30-45 Uganda

15 de janeiro (segunda-feira)

10h, horário do leste: Austrália 20-95 Uganda

12h30 IST: Inglaterra 51-40 Quênia

16h00 IST: Uganda 103-10 Holanda

16 de janeiro (terça-feira)

10h, horário do leste: Austrália 64-32 Holanda

11h15 IST: Quênia 46-31 Uganda

16h00 IST: Inglaterra 114-8 Holanda

17h15 IST: Austrália 14-73 Quênia

Grupo C

14 de janeiro (domingo)

10h, horário do leste: Nepal 83-24 Butão

12h30 IST: Sri Lanka 14-79 Bangladesh

16h00 IST: Nepal 73-34 Alemanha

15 de janeiro (segunda-feira)

14h45 IST: Nepal 110-10 Sri Lanka

18h30 IST: Alemanha 18-105 Bangladesh

11h45 IST: Butão 66-22 Alemanha

16 de janeiro (terça-feira)

20h45 IST: Butão 6-112 Bangladesh

13h IST: Sri Lanka 80-2 Alemanha

16h30 IST: Nepal 83-24 Bangladesh

19h45 IST: Butão 19-65 Sri Lanka

Grupo D

14 de janeiro (domingo)

10h IST: África do Sul 56-26 Nova Zelândia

14h45 IST: Polônia 60-58 Indonésia

17h15 IST: África do Sul 99-18 Peru

15 de janeiro (segunda-feira)

18h30 IST: Peru 50-48 Indonésia

13h IST: Nova Zelândia 66-26 Peru

16h30 IST: África do Sul 78-2 Polônia

16 de janeiro (terça-feira)

11h45 IST: Nova Zelândia 82-30 Indonésia

12h30 IST: Polônia 42-50 Peru

18h30 IST: Nova Zelândia 72-26 Polônia

18h30 IST: África do Sul 114-12 Indonésia

Fase eliminatória feminina

Quartas de final

17 de janeiro (quarta-feira)

10h30 IST: Uganda 71-26 Nova Zelândia

13h00 IST: África do Sul 51-46 Quênia

16h30 IST: Nepal 103-8 Irã

19h IST: Índia 109-16 Bangladesh

Semifinais

18 de janeiro (quinta-feira)

16h30 IST: Uganda 18-89 Nepal

19h IST: África do Sul 16-66 Índia – Relatório

Fim

19 de janeiro (sexta-feira)

19h IST: Nepal x Índia

