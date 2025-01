Cronograma atualizado, programação, resultados e detalhes da transmissão ao vivo.

O torneio serve como um grande evento de aquecimento para o Aberto da Austrália.

O torneio Adelaide International 2025 reunirá os melhores tenistas para o evento no Sul da Austrália. O torneio oferece um excelente, senão o melhor, aquecimento para o Aberto da Austrália, com premiações totalizando US$ 2,5 milhões para partidas WTA 500 e ATP 250 agendadas para 6 a 12 de janeiro.

Nomes como Jessica Pegula, Emma Navarro, Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova encabeçam a programação deste ano. Embora a competição seja bastante acirrada, o torneio atraiu um bom número de jogadoras; Este ano contou com 13 dos 20 melhores jogadores.

Na categoria masculina, o torneio será comandado por Jiri Lehecka, que conquistou o título no ano passado. Outros grandes nomes que se juntarão a ele nas quadras este ano incluirão os favoritos do público Thanasi Kokkinakis, que conquistou o título de 2022, Felix Auger-Aliassime, Tommy Paul e Lorenzo Musetti. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Adelaide International 2025:

Quando está programado o Adelaide International 2025?

O Adelaide International 2025 acontecerá de 6 a 12 de janeiro e contará com os melhores jogadores competindo em um torneio conjunto ATP 250 e WTA 500.

Qual cidade sediará o Adelaide International 2025?

Este torneio de tênis será realizado no Memorial Drive Tennis Centre em Adelaide, Austrália, com partidas masculinas (ATP) e femininas (WTA) disputadas em quadras duras ao ar livre.

Quem são as sementes do Adelaide International 2025? (Individual)

Solteiros masculinos

Tommy Paulo

Sebastian Korda

Tomás Machac

Morar em Lehecka

Feliz Auger-Também

Denis Shapovalov

Roberto Bautista Agut

Tomás Martín Etcheverry

Solteiros femininos

Jéssica Pegula

Emma Navarro

Daria Kasatkina

Danielle Collins

paula badosa

Diana Schneider

Anna Kalinskaya

Jelena Ostapenko

Quem são os jogadores indianos que participarão do Adelaide International 2025?

N Sriram Balaji e Rohan Bopanna participarão da categoria duplas. No entanto, não há representação indiana no torneio de simples.

Cronograma da competição Adelaide International 2025?

Rodadas de 32: 6 e 7 de janeiro

Rodadas de 16: 8 de janeiro

Quartas de final: 9 de janeiro

Semifinais: 11 de janeiro

Finais: 12 de janeiro

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Adelaide International 2025 e na Índia, EUA e Reino Unido?

O torneio não será transmitido ao vivo pela televisão na Índia, mas os fãs podem transmiti-lo no aplicativo e site da Tennis TV. Para as partidas femininas, a WTA TV é a plataforma de referência. Nos Estados Unidos, o Tennis Channel transmitirá as partidas, enquanto os telespectadores do Reino Unido poderão desfrutar de cobertura exclusiva na Sky Sports.

Calendário completo do Adelaide International 2025, jogos e resultados

Dia 1 – 6 de janeiro (segunda-feira)

32ª rodada de simples masculino

Yoshihito Nishioka perdeu para Thanasi Kokkinakis (3-6, 6-3, 3-6)

Adrian Mannarino perdeu para Christopher O’Connell (5-7, 6-7 (5))

Roberto Bautista Agut perdeu para Alejandro Davidovich Fokina (5-7, 2-6)

Denis Shapovalov derrotou (9) Zhizhen Zhang (6-3, 6-4)

Rodadas de simples feminino

Yulia Putintseva derrotou Donna Vekic (6-2, 6-3)

(WC) Emerson Jones derrotou (Q) Xinyu Wang (6-4, 6-0)

(3) Daria Kasatkina derrotou Olivia Gadecki (6-2, 6-3)

Ekaterina Alexandrova derrotou (Q) Leylah Fernández (6-4, 3-6, 6-2)

Marketa Vondrousova derrotou Anastasia Pavlyuchenkova (6-4, 6-7(4), 6-2)

(5) Paula Badosa derrotou Peyton Stearns (6-7(5), 6-3, 7-5)

Dia 2 – 7 de janeiro (terça-feira)

32ª rodada de simples masculino

James Duckworth x Li Tu

Aleksandar Vukis x Marcos Giron

(6) Alexander Bublik x Miomir Kecmanovic

(7) Yannick Hanfmann x Brandon Nakashima

David Goffin como Rinky Hijikata

(8) Tomás Martín Etcheverry x Tristán Schoolkate

Rodadas de 32 feminino

Beatriz Haddad Maia x Madison Keys

Linda Noskova x Maria Sakkari

Marie Bouzkova x Liudmila Samsonova

(6) Diana Shnaider x Katerina Siniakova

(8) Jelena Ostapenko x Magdalena Frech

Marta Kostyuk x Ashlyn Krueger

(7) Anna Kalinskaya x Belinda Bencic

(4) Danielle Collins x Ons Jabeur

