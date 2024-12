Cronograma completo, cronograma, resultados, classificação e muito mais

O Troféu Santosh é um dos torneios de maior prestígio da Índia.

O Troféu Santosh 2024-25 promete entregar outra edição emocionante, com os atuais campeões, Serviços, enfrentando uma batalha difícil para defender sua coroa na principal competição interestadual de futebol masculino sênior da Índia. O torneio, que terá início no dia 15 de novembro de 2024, terá sua 78ª edição em 8 locais diferentes do país.

O time azarão do Services venceu o favorito Goa por 1 a 0, graças ao zagueiro PP Shafeel, que marcou o gol da vitória aos 67 minutos. A vitória significou que o Services conquistou seu sétimo título do Troféu Santosh e estará ansioso para somar outro nesta temporada.

Este ano, 38 equipes competirão no torneio, com Services, Goa e Telangana recebendo entrada direta para a fase final.

West Bengal atualmente detém o recorde de mais vitórias no Troféu Santosh, com 32 títulos em sua sala de troféus. Será mais um torneio emocionante organizado por Telangana, com grande ação do futebol em exibição.

Formatar

Assim como no ano passado, o Troféu Santosh mantém o formato de grupos, com cada equipe enfrentando as outras três uma vez na fase de grupos. No final da fase de grupos, cada líder de grupo avançará para as duas últimas fases de grupos, após as quais as quatro melhores equipes de cada grupo jogarão na fase eliminatória.

As quatro equipes restantes, que venceram suas respectivas partidas das quartas de final, jogarão as semifinais entre si. Por fim, os vencedores das semifinais se enfrentam na final do Troféu Santosh e o vencedor recebe o cobiçado Troféu Santosh.

Estádios do Troféu Santosh 2024-25

Grupo A- Amritsar, Punjab – Local: TBD

Grupo B – Phagwara, Punjab – Local: TBD

Grupo C – Kalyani, Bengala Ocidental – Local: Estádio Kalyani

Grupo D- Agartala, Tripura – Local: Estádio Swami Vivekananda

Grupo E – Nalbari, Assam – Local: TBD

Grupo F – Amritsar, Punjab – Local: TBD

Grupo G – Anantpur, Andhra Pradesh – Local: TBD

Grupo H – Kozhikode, Kerala – Local: EMS Stadium

Grupo I – Jaipur, Rajastão – Local: Estádio Vidhyadhar Nagar

Rodada final e eliminatórias – Hyderabad, Telangana – Local: MC Balayogi Athletic Stadium

Troféu Santosh 2024-25 Equipes

Grupo A

ladakh

Himachal Pradesh

Jammu e Caxemira

Punjab

Grupo B

Chandigarh

Délhi

Uttarakhand

Hariana

Grupo C

Utar Pradesh

Bihar

Jharkhand

Bengala Ocidental

Grupo D

Tripura

Mizoran

Manipur

Siquim

Grupo E

Meghalaya

Arunachal Pradesh

Assão

Nagalândia

Grupo F

Orissa

Madhya Pradesh

Chattisgarh

Grupo G

Tamil Nadu

Andamão e Nicobar

Andra Pradesh

karnataca

Grupo H

Pondicherry

Lakshadweep

Querala

Ferrovias

me agrupar

Maharastra

guzerate

Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu

Rajastão

Grupos da Rodada Final

GRUPO A:

Serviços (Campeões 2023-24)

Bengala Ocidental (vencedor do Grupo C)

Manipur (vencedor do Grupo D)

Telangana (anfitriões)

Jammu e Caxemira (vencedores do Grupo A)

Rajastão (vencedores do Grupo I)

GRUPO B:

Goa (vice-campeão 2023-24)

Delhi (vencedor do Grupo B)

Kerala (vencedor do Grupo H)

Tamil Nadu (vencedor do Grupo G)

Odisha (vencedor do Grupo F)

Meghalaya (vencedores do Grupo E)

Calendário do Troféu Santosh 2024-25

Fases de grupo

15 de novembro

Tripura 4-1 Mizoran

Manipur 6-1 Sikkim

Tamil Nadu 7-0 Andaman e Nicobar

Andhra Pradesh 0-5 Karnataka

16 de novembro

Uttar Pradesh 1-2 Bihar

Jharkhand 0-4 Bengala Ocidental

Rajastão 2-1 Maharashtra

Gujarat 3-0 Daman e Diu

RELATÓRIO DO JOGO

17 de novembro

Mizoram 1-2 Manipur

Sikkim 0-0 Tripura

Andaman e Nicobar 1-0 Andhra Pradesh

Karnataka 1-2 Tamil Nadu

RELATÓRIO DO JOGO

18 de novembro

Bihar 3-5 Jharkhand

Bengala Ocidental 7-0 Uttar Pradesh

19 de novembro

Tripura 0-2 Manipur

Sikkim 0-7 Mizoran

Tamil Nadu 8-0 Andhra Pradesh

Karnataka 11-0 Andaman e Nicobar

RELATÓRIO DO JOGO

20 de novembro

Ladakh 2-1 Himachal Pradesh

Jammu e Caxemira 1-0 Punjab

Pondicherry 3-2 Lakshadweep

Kerala 1-0 Ferrovias

Meghalaya 4-3 Arunachal Pradesh

Assam 1-2 Nagaland

RELATÓRIO DO JOGO

21 de novembro

Odisha 6-1 Madhya Pradesh

RELATÓRIO DO JOGO

22 de novembro

Himachal Pradesh 1-4 Jammu e Caxemira

Punjab 1-1 Ladakh

Ferrovias 10-1 Pondicherry

Lakshadweep 0-10 Kerala

Nagaland 0-3 Meghalaya

Arunachal Pradesh 0-4 Assam

RELATÓRIO DO JOGO

23 de novembro

RELATÓRIO DO JOGO

24 de novembro

Jammu e Caxemira 5-0 Ladakh

Himachal Pradesh 7-0 Punjab

Ferrovias Lakshadweep 0-1

Kerala 7-0 Pondicherry

Assam 1-1 Meghalaya

Arunachal Pradesh 4-3 Nagaland

RELATÓRIO DO JOGO

25 de novembro

Madhya Pradesh 1-4 Chhattisgarh

RELATÓRIO DO JOGO

26 de novembro

Chandigarh 0-6 Deli

Uttarakhand 4-1 Haryana

RELATÓRIO DO JOGO

28 de novembro

Deli 4-1 Uttarakhand

Haryana 1-0 Chandigarh

RELATÓRIO DO JOGO

30 de novembro

Chandigarh 0-4 Uttarakhand

Haryana 0-2 Deli

RELATÓRIO DO JOGO

rodada final

Grupo A (todos os jogos na Deccan Arena):

14 de dezembro

Serviços Manipur 1-0

Telangana 1-1 Rajastão

Bengala Ocidental 3-1 Jammu e Caxemira

RELATÓRIO DO JOGO

16 de dezembro

Serviços 4-0 Jammu e Caxemira

Bengala Ocidental 3-0 Telangana

Manipur 2-1 Rajastão

RELATÓRIO DO JOGO

18 de dezembro

Jammu e Caxemira 1-1 Manipur

Rajastão 0-2 Bengala Ocidental

Serviços 3-1 Telangana

RELATÓRIO DO JOGO

21 de dezembro

Telangana 0-3 Jammu e Caxemira

Rajastão 0-2 Serviços

Bengala Ocidental 0-0 Manipur

RELATÓRIO DO JOGO

23 de dezembro

Jammu e Caxemira 1-0 Rajastão

Manipur 3-1 Telangana

Serviços 0-1 Bengala Ocidental

RELATÓRIO DO JOGO

Grupo B (todos os jogos na Deccan Arena):

15 de dezembro

Kerala 4-3 Goa

Tamil Nadu 2 x 2 Meghalaya

Deli 2-0 Odisha

17 de dezembro

Goa 0-2 Odisha

Deli 2-0 Tamil Nadu

Kerala 1-0 Meghalaya

RELATÓRIO DO JOGO

19 de dezembro

Odisha 2-0 Kerala

Meghalaya 2-0 Deli

Goa 1-0 Tamil Nadu

RELATÓRIO DO JOGO

22 de dezembro

Tamil Nadu 1-1 Odisha

Meghalaya 1-0 Goa

Deli 0-3 Kerala

RELATÓRIO DO JOGO

24 de dezembro

Odisha 0-0 Meghalaya

Kerala 1-1 Tamil Nadu

Goa-Delhi 0-0

RELATÓRIO DO JOGO

Fases de eliminação

Quartas de final (todas as partidas na Deccan Arena)

26 de dezembro

West Bengal 3-1 Odisha (1ª qualificação)

Manipur 5-2 Deli (QF2)

27 de dezembro

Kerala 1-0 Jammu e Caxemira (QF3)

Serviços Meghalaya 1-2 (QF4)

Semifinais (todas as partidas no GMC Balayogi Athletic Stadium):

29 de dezembro

Serviços de Bengala Ocidental 4-2 (SF1)

Kerala 5-1 Manipur (SF2)

Fim

31 de dezembro

Transmissão do Troféu Santosh 2024-2025

A transmissão ao vivo acontecerá no aplicativo SSEN e poderá ser visualizada em SSEN.com. Espectadores de mais de 190 países podem desfrutar da ação do Troféu Santosh 2024-25 por meio do aplicativo FIFA+.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.