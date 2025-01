Cronograma da rodada divisional dos playoffs da NFL, probabilidades, escolhas de especialistas – melhores apostas, onde assistir, TV, transmissão ao vivo

A melhor semana dos playoffs da NFL chegou, já que a rodada divisional do futebol americano será disputada neste fim de semana. Duas equipes já garantiram sua passagem para o campeonato no domingo: o Kansas City Chiefs derrotou o Houston Texans e o Washington Commanders surpreendeu o Detroit Lions.

Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles

Tempo: Domingo, 15h ET (NBC e fuboexperimente gratuitamente)

Abrir: Águias -6, mais/menos 45,5

“Os Rams ficaram presos jogando o temido Monday Night Game durante a rodada de wild card, o que tem sido um pesadelo para quase todos que já jogaram nele. Nos últimos dois anos, três times venceram na segunda-feira na rodada de wild card e combinaram para chegar a 0-3 na rodada divisional, o que faz parecer que eu deveria parar de pensar nessa escolha agora e apenas escolher os Eagles.

Claro, se há algum time que consegue superar a Maldição de Segunda à Noite, é o Rams e isso porque eles já fizeram isso antes. Os Rams venceram o jogo wild card de segunda à noite em 2021 e essa vitória acabou levando-os à vitória no Super Bowl LVI.

Desta vez, se quiserem levá-los ao Super Bowl, primeiro terão que passar pelos Eagles e, para isso, terão que descobrir como enfrentar Saquon Barkley. Se você quer saber como é tentar atacar Saquon Barkley, saia para a sua rua agora mesmo e tente atacar um carro. Na verdade, não faça isso, não preciso que a CBS Sports seja processada. NÃO EMBARQUE NO CARRO. A única razão pela qual mencionei isso é porque quando essas duas equipes se enfrentaram na semana 12, parecia que os Rams estavam tentando atacar um carro toda vez que Barkley tocava na bola. Eles não conseguiram enfrentá-lo e esse foi um grande motivo pelo qual ele correu para o recorde da franquia de 255 jardas em um jogo em que os Eagles correram para 314.

Se Barkley chegar perto desse número novamente, os Eagles sairão na frente. Se Barkley chegar perto de 200, os Eagles provavelmente vão rolar, mas desta vez eles podem ter problemas para conseguir grandes números contra a defesa dos Rams e isso porque eles intensificaram seu jogo desde a Semana 12. Aparentemente, os Rams têm usado isso jogo como motivação, porque nos sete jogos desde a derrota dos Eagles, os Rams permitiram apenas 104,1 jardas corridas por jogo.

A defesa dos Rams está jogando em um nível completamente diferente agora: os Rams mantiveram quatro de seus últimos cinco oponentes com pontos de UM DÍGITO e a única vez que um time marcou mais de 10 foi na semana 18, quando os Rams estavam descansando seus titulares. .

Por melhor que os Rams tenham sido defensivamente, os Eagles foram melhores. Eles jogaram em um nível completamente diferente de todos os outros durante toda a temporada, abrindo mão do menor número de jardas por jogo durante a temporada regular, do menor número de jardas de passe por jogo e do segundo menor número de pontos por jogo. Eles venceram todos que confrontaram. Se eles conseguirem perseguir Matthew Stafford, será um longo dia para um time do Rams que teve apenas 1-5 este ano em jogos em que Stafford foi demitido pelo menos três vezes. Os Eagles estavam 6-0 ao registrar três ou mais sacks este ano, incluindo a semana 12, quando demitiram Stafford cinco vezes.

Com ambas as defesas jogando tão bem, isso basicamente se resume a qual ataque eu confio mais, e agora, esse é o Rams. “Os Rams podem enfrentar o frio, mas espera-se que faça 40 graus na Filadélfia no domingo, o que é o mais próximo do clima tropical na Filadélfia durante o mês de janeiro.”

Que tal um acessório gamer? Will Brinson incentiva você a empurrar Kyren Williams para mais de 12,5 jardas de recepção.

“A utilização estará lá para Williams, que agora não tem competição no campo de defesa do Rams depois que Blake Corum quebrou o antebraço. Ele ganhou 19 toques em uma vitória arrasadora do Rams, onde a defesa do Los Angeles marcou um touchdown (ambos (eles reduzem o número de oportunidades para titulares em teoria.) Williams jogou em 87 por cento dos snaps ofensivos dos Rams em seu domínio sobre Minnesota, então é uma boa aposta que ele poderia ser ainda melhor em um jogo onde os Rams Eles são grandes azarões. Além disso, ele atingiu esse número contra uma boa defesa de Minnesota na semana passada, sendo usado como passador, acertando três alvos de Matthew Stafford e garantindo todos os três em 16 jardas. se conseguirmos que os Rams passem cedo contra uma forte defesa de Philly, Williams estará envolvido até certo ponto e se os Rams estiverem perdendo, é melhor você acreditar que Williams verá alguns alvos quando Philly começar a chegar em casa com o pass rush e Stafford. .precisa de aparência mais fácil. onde você é forçado a permanecer e bloquear, mas ainda deve receber algumas telas ou golpes rápidos ao pular e soltar. Honestamente, uma captura antecipada poderia apagar esse número.”

Baltimore Ravens x Buffalo Bills

Tempo: Domingo, 18h30, horário do leste (CBS, Supremo+)

Abrir: Notas -1,5, mais/menos 52,5

“Baltimore correu para 271 jardas na abertura. Não será tão fácil no domingo em Buffalo contra uma defesa mais saudável do Bills, mas Lamar Jackson e Derrick Henry dão aos Ravens uma vantagem substancial no terreno. Baltimore também desiste da liderança. Menos jardas corridas por jogo Mesmo que o recebedor número 1 Zay Flowers (joelho) não retorne, Jackson ainda tem muitas armas lideradas por Henry, Mark Andrews, Isaiah Likely e Rashod Bateman para vencer um clássico de alto nível. pontuação”.

“Esta é uma batalha de pesos pesados ​​cujo desenvolvimento deve ser fascinante. Surpreendentemente, os criadores de probabilidades fizeram dos Bills os azarões da casa no Highmark Stadium. Embora chocante à primeira vista, acho que se justifica, já que os Ravens são uma força no momento. A combinação de Lamar Jackson e Derrick Henry como uma dupla de defesa no campo foi construída para jogos de playoffs como este. Também é um confronto favorável com o Bills, permitindo 4,5 jardas por corrida nesta temporada. Embora Jackson e Henry recebam a maior parte da atenção, você sabe quem tem sido o número 1 em defesa de pontuação, defesa total e defesa de terceira descida na NFL desde a semana 11? contendores e eles vivem para deixar Buffalo com sua passagem para o Campeonato AFC selada.

