Cronograma de golfe TGL 2025, resultados, formato, escalações, onde assistir a liga de simulação de Tiger Woods e Rory McIlroy

A TGL Golf League, liderada por Tiger Woods e Rory McIlroy, continua sua temporada inaugural na terça à noite, quando o Los Angeles Golf Club enfrenta o Jupiter Links Golf Club na segunda partida realizada no SoFi Center em Palm Beach Gardens, Flórida. Depois de um ano de atraso, obstáculos na construção e mudanças na escalação, o TGL finalmente chegou.

Então, o que os fãs do golfe podem esperar?

Em primeiro lugar, o regresso de Woods. O 15 vezes campeão do Major faz sua estreia na liga ao lado de Max Homa e Kevin Kisner. Os três americanos enfrentam uma dupla de nativos de Los Angeles: Collin Morikawa e Sahith Theegala, com Justin Rose completando o trio. Tom Kim estará no Jupiter Links e Tommy Fleetwood estará no Los Angeles, já que ambos farão suas respectivas turnês esta semana.

As partidas de simulador de golfe aprimorado durarão aproximadamente duas horas e acontecerão principalmente no horário nobre nas noites de segunda ou terça-feira, de janeiro a março. Serão 15 jogos da temporada regular, um playoff de quatro equipes e uma final melhor de três que coroará o primeiro campeão do TGL.

As partidas serão disputadas em 15 buracos e serão divididas em dois formatos de jogo. Na primeira sessão, as equipes trabalharão juntas em um formato de arremesso alternativo antes de passarem para partidas individuais na segunda sessão. A equipe com mais pontos no final do jogo vencerá. Assim como no hóquei, as vitórias nos jogos TGL valem dois pontos, as derrotas na prorrogação valem um ponto e as derrotas regulamentares valem zero pontos.

Onde assistir TGL

Data: Terça-feira, 14 de janeiro | Tempo: 19h, horário do leste

Localização: SoFi Center – Palm Beach Gardens, Flórida

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Formato DATA

As partidas do TGL acontecerão em 15 buracos e duas sessões. Os jogadores acertarão tacadas completas na grama, rugby ou areia em uma tela de simulador com tacadas curtas abaixo de 50 jardas e tacadas dentro do SoFi Center em um green giratório e ajustável. Existem também alguns recursos adicionais, incluindo tempos limite, um relógio de arremesso e um martelo, então vamos mergulhar em todos eles.

Buracos Nos. 1-9 – Triplos (tiro alternativo 3 vs. 3): Duas equipes de três se enfrentarão em tiros alternados durante a primeira sessão. Digamos que Fowler dê a tacada inicial em primeiro lugar. Então, Fitzpatrick acertará a tacada de aproximação e Schauffele acertará a primeira tacada. Esta rotação continuará até que o buraco seja concluído.

Buracos nºs 10-15 – Simples (jogo frente a frente): Depois de nove buracos de Triples, os jogadores passarão para Singles, que é exatamente o que parece. Um indivíduo de uma equipe jogará um buraco contra um indivíduo da outra e o vencedor ganhará um ponto. Todos os três jogadores jogarão um buraco antes do ciclo começar novamente nos buracos 13-15.

Ao longo do tempo: Competição no armário até o pino 3 em 3

Pontuação: Cada buraco vale um ponto e os empates valem zero. Não há restos.

O Martelo: Cada buraco em uma partida TGL vale um ponto, a menos que uma equipe decida literalmente lançar o “martelo” (não um martelo real), o que dobra o valor dos pontos daquele buraco. Uma equipe pode aceitar o martelo e jogar aquele buraco por dois pontos ou negar e conceder o buraco. Cada vez que o martelo for usado em uma partida, ele mudará de posse.

Relógio de tiro: Os jogadores terão 40 segundos para fazer seus arremessos ou enfrentarão a penalidade de um golpe.

Tempos de espera: Cada equipe tem quatro tempos limite por jogo: dois em triplos e dois em simples. Não há transferências de uma sessão para outra.

Calendário de datas

1 Terça-feira, 7 de janeiro 21h ESPN Bay Golf Club 9, Clube de Golfe de Nova York 2 2 Terça-feira, 14 de janeiro 19h ESPN Clube de golfe de Los Angeles x Júpiter Links Golf Club 3 Terça-feira, 21 de janeiro 19h ESPN Clube de golfe de Nova York x Atlanta Drive GC 4 Meu, janeiro. 27 18h30 ESPN Jupiter Links Golf Club em frente ao Boston Common Golf 5 Terça-feira, 4 de fevereiro 21h ESPN Boston Common Golf versus Los Angeles Golf Club 6

7

8 Seg, fevereiro. 17 13:00

16h

19h ESPN

ESPN

ESPN2 Atlanta Drive GC x Los Angeles Golf Club

Atlanta Drive GC x The Bay Golf Club

O Bay Golf Club em frente ao Boston Common Golf 9 Terça-feira, 18 de fevereiro 19h ESPN Jupiter Links Golf Club em frente ao New York Golf Club 10

11 Seg, fevereiro. 24 17h

21h ESPN2

ESPN2 Clube de Golfe de Los Angeles vs. Clube de golfe de Nova York

Boston Common Golf Club x Atlanta Drive GC 12 Terça-feira, 25 de fevereiro 21h ESPN The Bay Golf Club x Júpiter Links Golf Club 13

14 Segunda-feira, 3 de março 15h

19h ESPN2

ESPN2 O Clube de Golfe Bay vs. Clube de golfe de Los Angeles

Clube de golfe de Nova York x Boston Common Golf 15 Terça-feira, 4 de março 19h ESPN Jupiter Links Golf Club x Atlanta Drive GC Meia 1 Segunda-feira, 17 de março 19h ESPN2 A ser determinado Semi 2 Terça-feira, 18 de março 19h ESPN A ser determinado Finais 1 Segunda-feira, 24 de março 19h ESPN2 A ser determinado Finais 2

Finais 3 Terça-feira, 25 de março 19h

21h ESPN

ESPN A ser determinado

Equipes TGL

Atlanta Drive GC Billy Horschel, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Lucas Glover Golfe Comum de Boston Keegan Bradley, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Adam Scott Clube de golfe Júpiter Links Tom Kim, Tiger Woods, Max Homa, Kevin Kisner Clube de golfe de Los Angeles Justin Rose, Collin Morikawa, Sahith Theegala, Tommy Fleetwood Clube de golfe de Nova York Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler, Cameron Young clube de golfe da baía Min Woo Lee, Ludvig Åberg, Wyndham Clark, Shane Lowry

Probabilidades e previsões do TGL para toda a temporada

GC de Los Angeles: +340

GC Comum de Boston: +350

Geral de Nova York: +380

GC da unidade de Atlanta: +450

Baía GC: +470

GC de links de Júpiter: +650

O Los Angeles Golf Club de Collin Morikawa é um ligeiro favorito sobre o Boston Common de McIlroy, mas há outro time um pouco mais abaixo que pode fazer barulho. Atlanta Drive tem o extraordinário expositor de golfe Justin Thomas, o especialista em match play Patrick Cantlay, um grande colorista como Lucas Glover e um moedor total como Billy Horschel. Se jogarem bem as cartas, poderão facilmente ganhar a coroa no final da temporada.